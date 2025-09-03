Difunden video de una pareja consumiendo drogas en un bus de TransMilenio: prendieron un cigarrillo de marihuana en el articulado

El video de la pareja fumando marihuana se suma a la de un hombre que recientemente fue visto consumiendo droga en una de las rutas del articulado - crédito Colprensa - @ColombiaOscura_/ X

La circulación de un nuevo video en redes sociales ha reavivado la preocupación ciudadana por el consumo de drogas en el sistema de transporte público de Transmilenio.

En las imágenes, grabadas por un pasajero, se observa a una pareja de jóvenes en la parte trasera de un bus mientras encienden lo que parece ser un cigarrillo de marihuana dentro del espacio cerrado del articulado.

El registro audiovisual muestra con claridad el momento en que ambos prenden el cigarrillo y lo consumen, sin aparente reparo por la presencia de otros usuarios.

Este episodio ha generado incomodidad y rechazo tanto entre los pasajeros presentes como entre quienes han visto el video en distintas plataformas digitales.

La situación ha sido motivo de debate en redes sociales, donde se multiplican los comentarios sobre la seguridad y el ambiente dentro de los buses de Transmilenio.

Usuarios y ciudadanos expresaron su rechazo frente al consumo de drogas dentro de los articulados, pidiendo más control y vigilancia - crédito @ColombiaOscura_/ X

No se trata de un hecho aislado. Menos de una semana antes, otro video había captado a un hombre consumiendo droga en un bus del mismo sistema, lo que evidencia una recurrencia de este tipo de conductas en el transporte público de la ciudad.

La reiteración de estos casos ha incrementado la inquietud de los ciudadanos, quienes exigen mayor control y vigilancia para evitar que situaciones similares se repitan.La administración de Transmilenio no se ha pronunciado oficialmente sobre este último incidente, pero la difusión constante de estos videos en redes sociales mantiene el tema en el centro de la conversación pública.

La percepción de inseguridad y la preocupación por el bienestar de los usuarios se ven reforzadas por la facilidad con la que se registran y comparten estos episodios, que ponen en entredicho la efectividad de las medidas de control dentro del sistema.

“En redes sociales siguen conociéndose casos de personas drogándose dentro de los articulados de TransMilenio”, señala uno de los comentarios que acompañan la difusión del video, reflejando el sentir de una parte de la ciudadanía ante la reiteración de estos hechos.

Otros usuarios han denunciado que varias rutas cuentan con malos olores y basuras - crédito Colprensa

Otras denuncias ciudadanas se han quejado de que algunas rutas de este sistema están llenas de basura y malos olores. “El basurero que hay ahora en @TransMilenio es terrible, los malos olores. La salud de todos está en riesgo”, compartió un ciudadano con una foto de un bus lleno de lo parece ser bolsas blancas y algunos costales.

“Malditos ñeros, se suben sin pagar, roban, son groseros, sucios, huelen horrible, y ahora uno se tiene que aguantar que consuman su mierda”, “La verdad se deben tomar acciones si no el transmilenio va a terminar como los metros de Paris, NewYork entre otros vueltos nada”, “Eso ya se volvió habitual, hace mucho está Pasando, habitantes de calle consumiendo perico pegante y lo que se viene”, fueron otras de las reacciones.

El consumo de sustancias dentro de los buses de TransMilenio ha llevado a una creciente preocupación entre los habitantes de Bogotá por la seguridad y convivencia en el sistema de transporte público.

Hace pocos días, un video circuló en redes sociales mostrando a un hombre encendiendo y consumiendo una sustancia ilícita frente a varios pasajeros en un articulado, sin mostrar reparo por la presencia de otros usuarios. El hecho ocurrió a plena luz del día, situación que incomodó visiblemente a una usuaria que, aunque lo enfrentó con su mirada de desaprobación, no provocó ninguna reacción por parte del implicado.

Ciudadanos alertar por la falta de autoridad en las rutas del sistema de trasporte - crédito Colprensa

La difusión de este registro audiovisual generó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos de los mensajes expresaron indignación y resignación ante la frecuencia de estas escenas, manifestando que “un drama que se vive día a día y el cual ya se normalizó”, relacionando el consumo de drogas con otros comportamientos que afectan la experiencia de los usuarios, como la presencia de habitantes de calle, vendedores ambulantes y actos irrespetuosos en los articulados.

Entre las opiniones más recurrentes, ciudadanos cuestionaron la permisividad, la falta de sanciones y la poca capacidad de las autoridades para controlar lo que ocurre en el sistema: “La seguridad en TransMilenio es paupérrima. No espantan ni un gato. Todo el mundo se cola en sus caras y no hacen nada. Es el sistema de transporte más importante de la ciudad y lo llenan con vigilantes” y “nadie le dice algo por miedo y en Bogotá esto está 100% normalizado”, fueron algunas de las frases compartidas por usuarios.

Los pasajeros se molestaron ante este acto, pero esto no evitó que la situación continuara - crédito Colombia Oscura / X

Buena parte del malestar ciudadano se relaciona con la sensación de falta de autoridad y el aumento de comportamientos que afectan el bienestar de los usuarios, incluidos niños y personas mayores.