Políticos se le fueron con todo a Gustavo Petro por afirmar que los pobres no usan gasolina: “Claro que impacta el bolsillo de todos los colombianos”

El presidente de la República, Gustavo Petro, le habló a los colombianos en la noche del 2 de septiembre de 2025 - crédito Presidencia

En la reciente alocución del presidente Gustavo Petro en la noche del 2 de septiembre de 2025, donde abordó diferentes temas del país generó gran consternación entre diferentes sectores políticos cuando abordó el tema de la reforma tributaria y el impuesto a la gasolina.

“Hicimos impuestos a los vehículos de alto cilindraje, le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. El que más usa la gasolina, el que más usa la gasolina es el de las cuatro puertas”, señaló el mandatario.

El pronunciamiento de Petro causó indignación entre diferentes políticos, entre ellos, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal quien afirmó que el impuesto a la gasolina afecta el bolsillo de todos los colombianos.

“Quien dice esto se ‘graduó’ en economía. Petro asegura que ‘el pobre no usa gasolina’. ¿Y el diésel y la gasolina de camiones y furgones que transportan los alimentos? Claro que impactan el bolsillo de todos los colombianos", afirmó la congresista.