Miguel Polo Polo afirmó que la reforma tributaria de Petro elevará el impuesto de los productos de aseo: “Sabemos que la izquierda es puerca, pero no tienen por qué castigar la limpieza personal”

Miguel Polo Polo se lanzó contra Gustavo petro por la reforma tributaria - crédito @MiguelPolop y @PetroGustavo/ Cuenta X Miguel Polo Polo y cuenta Instagram Gustavo Petro

El miembro de la Cámara de Representantes Miguel Polo Polo se fue de lanza en ristre contra el presidente Gustavo Petro por la nueva reforma tributaria.

Según el congresista, dicho proyecto de ley elevaría los impuestos de los útiles de aseo.

“Los detergentes y jabones tendrán un impuesto del 5%, y al papel higiénico y al shampoo les impondrán un 19%”, dijo.

El congresista siguió tirándole a Petro en su mensaje difundido en su cuenta en X, donde afirmó que la izquierda es “desaseada” pero que los colombianos no tienen derecho a que los castiguen de esa manera con la reforma tributaria.

“Sabemos que la izquierda es puerca y desaseada, pero no tienen el derecho de castigar la limpieza personal y el aseo de los hogares más pobres de Colombia ¡sinvergüenzas!“, señaló el representante a la Cámara.