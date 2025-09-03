Colombia

María Fernanda Cabal se despachó en contra de Gustavo Petro por cuestionar ataque de EE. UU. contra embarcación con drogas cerca de Venezuela: “Si por él fuera los nombra gestores de paz”

La congresista del Centro Democrático y precandidata presidencial dijo que si el accionar estuviera en manos de Petro, el mandatario “les da curules en el Congreso” a los criminales

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal arremetió contra Gustavo Petro por cuestionar ataque de EEUU contra lancha proveniente de Venezuela - crédito Colprensa - Presidencia

Tras conocerse el 2 de septiembre de 2025, la noticia de que el gobierno de Estados Unidos realizó un ataque letal en aguas del Caribe a una embarcación con droga proveniente de Venezuela la cual dejó 11 muertos, hizo que Gustavo Petro se pronunciara.

En palabras del presidente, el ataque de EE. UU. a la embarcación fue un acto de asesinato, “si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo".

“Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, finalizó el mandatario.

Gustavo Petro cuestionó ataque de
Gustavo Petro cuestionó ataque de EEUU contra embarcación de drogas proveniente de Venezuela - crédito @petrogustavo

El anterior mensaje de Gustavo Petro desató la furia de la senadora María Fernanda Cabal que lo cuestionó por dichas palabras, afirmando que si por él fuera los nombraba gestores de paz y les daba curules en el Congreso a los 11 terroristas muertos.

Si en manos de Petro estuviera los nombra “gestores de paz” o les da curul en el Congreso“, señaló.

La militante del Centro Democrático fue radical al afirmar que a los bandidos no se les consiente sino se les combate.

A los criminales no se les consiente, se le persigue, captura o da de baja”, dijo Cabal.

María Fernanda Cabal cuestionó pronunciamiento
María Fernanda Cabal cuestionó pronunciamiento de Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal

En otro pronunciamiento, la senadora le dijo: “Tanta lástima siente por los delincuentes pero nunca un mensaje de aliento a los cientos de soldados y policías asesinados. Petro Es Malo”.

María Fernanda Cabal aseguró que
María Fernanda Cabal aseguró que Gustavo Petro es "malo" - crédito @MariaFdaCabal

Jota Pe Hernández también se despachó en contra de Petro: “Como te duele que den de baja a los bandidos”

El senador de la República Jota Pe Hernández también salió a cuestionar el pronunciamiento de Gustavo Petro sobre el ataque de EEUU a la embarcación con droga proveniente de Venezuela.

Según Hernández, al presidente colombiano le duele que den de baja a los bandidos y afirmó que si llega a ser presidente en el 2026 todos los criminales “irían a la cárcel o a la tumba”.

"Jajajajaja como te duele @petrogustavo que den de baja a bandidos. Esa es la fórmula perfecta para acabar con tantos males, cortarlos de raíz. Si algún día soy Presidente, de esa forma procederemos y tus amiguitos bandidos podrás ir a visitarlos, o a la cárcel o a la tumba!" afirmó.

Jota Pe Hernández se le
Jota Pe Hernández se le fue con todo a Gustavo Petro por pronunciamiento sobre ataque letal a embarcación de drogas - crédito @JotaPeHernandez

Pronunciamiento de Donald Trump ante el ataque letal a embarcación con droga en el mar Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó en la Casa Blanca que fuerzas estadounidenses ejecutaron la orden de hundir una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

Esta acción, informada primero por Trump ante periodistas reunidos en el Despacho Oval, representa una nueva muestra de presión de Washington ante la crisis de seguridad en la región.

Trump explicó: “Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”.

Durante su declaración, Trump elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, por mantenerlo al tanto de la operación.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que: "hemos destruido un barco con droga que salió de Venezuela" - crédito REUTERS/Brian Snyder

Horas más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la información en la red social X y escribió: “Como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”.

Rubio añadió que la estructura destruida figuraba como una amenaza identificada por las autoridades de Estados Unidos.

El anuncio surge en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Nicolás Maduro, presidente venezolano, ha elevado la alerta militar tras lo que considera amenazas por parte de Washington.

Mientras tanto, la administración Trump ha mantenido sus acusaciones de que Maduro lidera una red de narcotráfico, lo que motivó el despliegue de barcos de guerra en el Caribe sur para operaciones especiales contra estas redes.

