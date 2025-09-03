Los desenredos en el amor, la película coreana que causa sensación en Netflix Colombia esta semana

En esta película de enamoramientos y rizos, una adolescente flechada está decidida a conquistar al galán de la escuela con la ayuda de un ingenioso estudiante de intercambio.

La lista actualizada de los títulos más populares en Netflix Colombia incluye desde comedias de humor negro hasta epopeyas históricas y documentales de investigación. En el primer lugar se encuentra El club del crimen de los jueves, una comedia basada en la novela homónima, donde un grupo de jubilados aficionados a resolver casos antiguos se enfrenta a un asesinato real, sumergiéndose en un misterio que desafía su ingenio.

El segundo puesto lo ocupa Los desenredos del amor (고백의 역사), una producción coreana que narra la historia de una adolescente decidida a conquistar al rompecorazones de su instituto, hasta que la llegada de un nuevo alumno altera sus planes.

En el tercer lugar destaca La mujer rey, una epopeya inspirada en hechos reales ocurridos en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La trama sigue a Nanisca y Nawi, interpretadas por Davis y Mbedu, quienes lideran una unidad militar femenina en la defensa de su pueblo frente a amenazas externas.

Top 10 de las películas más populares de Netflix Colombia

1. El club del crimen de los jueves (The Thursday Murder Club)

La película se estrenará en Netflix el próximo 28 de agosto. (Netflix España)

Un grupo de jubilados aficionados a resolver casos antiguos se enfrenta a un asesinato real cargado de misterio en esta comedia de humor negro basada en la novela homónima.

2. Los desenredos del amor (고백의 역사)

En esta película de enamoramientos y rizos, una adolescente flechada está decidida a conquistar al galán de la escuela con la ayuda de un ingenioso estudiante de intercambio. Netflix

Una adolescente enamoradiza planea conquistar al rompecorazones del instituto alisando su melena rizada.. hasta que un nuevo alumno lo cambia todo.

3. La mujer rey

En la década de 1820, en África, una unidad militar exclusivamente femenina del reino de Dahomey se prepara para luchar contra las tropas invasoras del Imperio de Oyo. Foto: Sony

Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

4. Caerás (Fall for Me)

Las mejores producciones en Netflix Colombia para engancharse hoy mismo. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

5. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio. Crédito: Netflix Latinoamérica

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

6. Número desconocido: Falsa identidad en el instituto (Unknown Number: The High School Catfish)

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

7. El Hombre del Norte

Es la nueva película protagonizada por Robert Eggers que otra vez elige a la actriz argentina Anya Taylor joy

El príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a la madre del niño. Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre.

8. Un hombre abandonado (Metruk Adam)

La película turca se estrenó con éxito dentro del ranking de películas de Netflix a nivel mundial. Crédito: Netflix

Tras cumplir condena por el delito que cometió su hermano, un hombre vuelve con su familia y encuentra esperanza y consuelo en el profundo vínculo que establece con su sobrina.

9. El indomable Will Hunting

Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, especialmente con las matemáticas. El descubrimiento de su talento por parte de los académicos le obligará a elegir entre seguir con su vida de siempre -un trabajo fácil, buenos amigos, muchas cervezas y alguna bronca- o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna universidad. Sólo los consejos de un solitario y bohemio profesor le ayudará a decidirse.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.