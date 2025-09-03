Colombia

Katherine Miranda calificó de “vergonzoso” el decreto que flexibiliza requisitos en el Ministerio de Igualdad: “Da pena”

La representante Miranda denunció riesgos de corrupción tras la publicación del borrador que elimina requisitos mínimos de experiencia para viceministros, señalando falta de transparencia en el proceso de selección

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Katherine Miranda, de Alianza Verde,
Katherine Miranda, de Alianza Verde, denuncia riesgos de corrupción y falta de ética en la flexibilización de requisitos para altos cargos - crédito Colprensa

El anuncio del borrador de decreto elaborado por el Departamento de la Función Pública para flexibilizar los requisitos de acceso a los viceministerios del Ministerio de Igualdad y Equidad desató una respuesta inmediata y crítica.

La polémica gira en torno a la reciente designación de Juliana Guerrero como viceministra de Igualdad. La representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, manifestó públicamente su inconformidad, calificando el movimiento como “vergonzoso” y alertando sobre riesgos de corrupción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El origen de la polémica

La controversia se centra en un nuevo párrafo incluido en el borrador del decreto. Este señala que los viceministerios de la cartera de Igualdad requieren “características especiales”, reduciendo los requisitos a un título profesional y “experiencia profesional” sin precisar duración mínima.

La designación de Juliana Guerrero
La designación de Juliana Guerrero como viceministra de Igualdad desata críticas por presuntas inconsistencias en su experiencia y credenciales - crédito @infopresidencia/X

De acuerdo con la exposición de motivos, la medida busca dar cabida a líderes sociales y personas con capacidades vivenciales vinculadas a los segmentos poblacionales que atiende cada viceministerio.

Esta propuesta surge justamente mientras la candidatura de Guerrero enfrenta cuestionamientos sobre sus credenciales. El manual de funciones vigente en el Ministerio de Igualdad exige 24 meses de experiencia profesional.

Sin embargo, Guerrero apenas obtuvo su título como contadora pública hace mes y medio y argumenta que su experiencia previa, anterior a su graduación, debería tenerse en cuenta.

El descontento de Miranda

El clima de descontento escaló luego de la publicación del borrador del decreto. Katherine Miranda señaló en su cuenta de X: “Esto no solo es vergonzoso sino que raya con la corrupción. Hoy no entiendo como alguien que se diga ético o demócrata puede seguir apoyando este gobierno. Da pena!”. Para sectores críticos, esta flexibilización de los requisitos habilita a Guerrero para el cargo pese a no cumplir los estándares previamente exigidos.

El nuevo decreto elimina la
El nuevo decreto elimina la exigencia de experiencia mínima y prioriza capacidades vivenciales y liderazgo social en el Ministerio de Igualdad - crédito @KatheMirandaP / X

En lo técnico, el nuevo borrador deja de exigir un tiempo mínimo específico de experiencia profesional, lo que marca un giro respecto a la reglamentación previa. El texto argumenta que el Ministerio de Igualdad y Equidad requiere funcionarios con capacidades de liderazgo y vivencias sociales, más allá de requisitos estrictamente académicos.

El tema cobra una dimensión política, dado el peso de Miranda dentro del Partido Alianza Verde y su trayectoria previa de apoyo al presidente Gustavo Petro durante la campaña de 2022. No obstante, su relación con el gobierno cambió drásticamente tras la presentación de varias reformas, que la llevaron a posicionarse entre las voces críticas del Ejecutivo.

Las inconsistencias

Volviendo al caso Guerrero, múltiples inconsistencias han marcado su proceso de designación. La propia aspirante reconoció que la hoja de vida inicialmente publicada el 14 de agosto no contenía el título profesional que sí apareció en la actualización del 29 del mismo mes.

Ante las críticas, Juliana atribuyó la omisión a un “error humano” y sostuvo que envió una versión desactualizada de su hoja de vida a la Presidencia. No obstante, el documento señala la obtención del grado como tecnóloga en julio de 2025 y los metadatos dan cuenta de que el archivo fue creado el 8 de agosto, tiempo para el cual debió haberse consignado el nuevo título.

El caso Guerrero revela omisiones
El caso Guerrero revela omisiones y dudas sobre la validez de títulos y certificaciones requeridas para el cargo de viceministra - crédito Colprensa

Adicionalmente, la representante Jennifer Pedraza advirtió que no existe evidencia de la prueba Icfes Saber Pro, certificación obligatoria para la expedición de un título profesional en Colombia. Guerrero ha insistido que cumple con el único requisito de “ser joven”, aunque ni el Ministerio ni la Función Pública exigen esa condición para el cargo.

La aprobación final y promulgación del decreto mantienen la atención pública sobre el caso. Voces como la de Miranda insisten en que cualquier flexibilización normativa para el acceso a cargos de alto nivel debe responder a criterios claros y transparentes.

Temas Relacionados

Katherine MirandaJuliana GuerreroMinisterio de IgualdadFunción PúblicaCorrupciónColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Constitucional ratifica un acuerdo pactado entre el Gobierno Petro y Nicolás Maduro en 2023: estos fueron los argumentos del alto tribunal

El tratado, suscrito el 3 de febrero de ese año en Caracas, fue sometido a un exhaustivo análisis formal por parte del alto tribunal

Corte Constitucional ratifica un acuerdo

Operativo militar en Arauca: dieron de baja a tres miembros del grupo armado residual Subestructura 28

Unidades del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía ejecutaron una acción en Puerto Rondón, logrando la baja de tres ilegales y la incautación de un arsenal significativo

Operativo militar en Arauca: dieron

Cayó en Cali el exjefe paramilitar Saúl Alfonso Severini Caballero: llevaba 16 años prófugo

La atención pública se enfoca ahora en las posibles revelaciones sobre alianzas políticas y crímenes en la región Caribe, mientras la justicia transicional espera su colaboración

Cayó en Cali el exjefe

Dos militares fueron rociados con gasolina durante una asonada en Putumayo: su estado es grave

Infobae Colombia confirmó que un subteniente y un soldado resultaron lesionados luego de ser rociados con combustible y prendidos fuego durante un operativo de destrucción de un laboratorio de procesamiento de drogas

Dos militares fueron rociados con

Corte Constitucional ya tiene nuevo magistrado: así reaccionó la oposición la escogencia de Carlos Camargo Assis

Desde los sectores contrarios al Gobierno Petro celebraron la escogencia del exdefensor del Pueblo, que llegará al alto tribunal para los próximos años, tras ganarle la puja a María Patricia Balanta, su principal contendora

Corte Constitucional ya tiene nuevo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a firmante de paz

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares de

Las películas más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Karina García revisó el celular de Altafulla en un ‘live’ y esto fue lo que encontró: así reaccionó la ‘influencer’

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá “caja misteriosa” y revelación de Raúl Ocampo en el reto de salvación del 3 de septiembre

Shakira y Piqué vendieron su lujosa mansión en Barcelona tras años de intentos y desacuerdos

Daniela Álvarez remodeló su apartamento en Bogotá: presumió un llamativo regalo que le hicieron

Deportes

Así le fue a Millonarios

Así le fue a Millonarios la última vez que vistió camiseta rosada: no clasificaron a los ocho

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”