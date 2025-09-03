Colombia

Impiden entrar al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al recinto del Senado para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional: “Y dicen que el dictador es Petro”

Antonio Sanguino fue impedido de ingresar al Senado durante la votación para la Corte Constitucional, hecho que calificó como inédito y que desató reacciones en defensores del Gobierno

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

El titular de Trabajo, Antonio Sanguino, no pudo acceder al recinto donde se elegía magistrado, situación que generó controversia y cuestionamientos sobre la apertura y el trato a miembros del gabinete nacional - crédito Redes Sociales

Durante la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en el Senado de la República, se produjo un incidente inusual cuando al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, le fue denegado el acceso al recinto.

Fuentes oficiales y registros audiovisuales captaron el momento exacto en el que personal responsable de la seguridad impedía su ingreso, situación que generó comentarios inmediatos entre los asistentes y el propio ministro.

Al abordar lo sucedido, Sanguino planteó una crítica abierta sobre las implicaciones políticas y el alcance de la decisión.

Y dicen que el dictador Petro, Esto no había pasado en ningún gobierno, que no dejen entrar a un ministro, ni siquiera a un salón social. Eso no ha pasado en ningún gobierno”, dijo el ministro Sanguino.

De este modo, el titular de Trabajo enfatizó la excepcionalidad del hecho, subrayando que ni en administraciones anteriores—caracterizadas por posiciones adversas o crisis políticas—se había registrado una prohibición similar a un miembro del gabinete nacional.

La elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional reviste especial interés público y político en Colombia, situación que probablemente agudizó la sensibilidad en torno al acceso al Senado.

El titular de Trabajo, Antonio Sanguino, no pudo acceder al recinto donde se elegía magistrado, situación que generó controversia y cuestionamientos sobre la apertura y el trato a miembros del gabinete nacional5 - crédito @AntonioSanguino/X

El ministro utilizó la frase “ni siquiera a un salón social”, sugiriendo que la exclusión no solo afectó su función institucional, sino que representó también una limitación inédita a la presencia del Ejecutivo en escenarios formales de la democracia colombiana.

La reacción del ministro de Trabajo ilustra la tensión persistente en la relación entre las distintas ramas del poder público y proyecta sus declaraciones en el marco de los debates sobre la apertura, la transparencia y el respeto a los procedimientos dentro de las instituciones gubernamentales.

Ante este hecho, el presidente del Senado, Lidio García, sostuvo a medios de comunicación que “Que los ministros no votan. Los ministros no votan. Los ministros pueden estar aquí en el lobby, pero los ministros no votan, los asesores no votan, los periodistas no votan. Ustedes estarán aquí en el lobby, que se vote de manera rápida, ustedes tendrán la noticia pronto sin ningún tipo de problemas".

