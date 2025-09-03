Colombia

Hasta el Gobierno de Petro admite que su reforma podría aumentar la pobreza monetaria en 2026: así están las cifras

El Ministerio de Hacienda apuesta por una recaudación histórica para financiar el Presupuesto de la Nación. Mientras tanto, gremios y analistas advierten sobre el impacto social

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El Gobierno reconoce que los
El Gobierno reconoce que los nuevos impuestos para financiar el Presupuesto 2026 podrían aumentar la pobreza monetaria en 0,3 puntos - crédito Luisa González/REUTERS

El propio Gobierno lo reconoce en los documentos oficiales, los nuevos impuestos que propone para financiar el Presupuesto General de 2026 podrían elevar en 0,3 puntos la pobreza monetaria del país. Aunque la administración de Gustavo Petro aseguró que esta alza se compensará con programas de transferencias y ayudas sociales, la advertencia no ha pasado desapercibida.

En la letra pequeña del proyecto se señaló que los tributos indirectos —el IVA a combustibles, el aumento de gravámenes a bebidas alcohólicas y cigarrillos, entre otros— son los que más golpearán a los hogares con menos recursos. El cálculo es claro, mientras los hogares de mayores ingresos destinan apenas un 0,2% de su dinero al pago de estos impuestos, los más pobres podrían llegar al 2%.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El Ejecutivo espera recaudar 26,3
El Ejecutivo espera recaudar 26,3 billones de pesos con el paquete tributario, pero gremios y analistas advierten sobre el costo social y el riesgo de mayor pobreza - crédito Luisa González/REUTERS

Las críticas no se hicieron esperar. “Un IVA a los combustibles significa más impuestos para el transporte público, los alimentos y la canasta familiar”, advirtió Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Y es que el impacto de gravar gasolina y Acpm con una tarifa progresiva de hasta el 19% terminaría afectando a todos los consumidores, no solo a quienes tienen vehículo.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, intentó enviar un mensaje de calma: “Calculamos que podría tener un efecto en el precio final de la gasolina de 466 pesos y de 256 pesos en el Acpm”.

El golpe también se sentirá en productos de consumo cotidiano. La reforma propone ajustar el IVA del 5 al 19% para cervezas, licores, vinos y aperitivos, al tiempo que plantea una fuerte alza en el impuesto a los cigarrillos. Según las estimaciones oficiales, el precio de estos últimos aumentaría hasta un 57,7%, mientras que los vapeadores subirían un 57,2%.

El Gobierno reconoció que estas medidas recaerán con más fuerza sobre los hogares pobres y vulnerables. De hecho, son ellos quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de alcohol y tabaco, lo que explicaría el aumento proyectado de la pobreza monetaria.

El presidente de la Andi
El presidente de la Andi vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de encarecimiento de servicios y productos básicos - crédito @ANDI_Colombia/X

A las críticas sobre el impacto en la pobreza se suma el riesgo inflacionario. En la exposición de motivos se calcula que la reforma podría añadir 1,12 puntos porcentuales a la inflación de 2026. El golpe, nuevamente, sería más fuerte para los vulnerables (1,13 puntos) que para los hogares de mayores ingresos (1,08 puntos).

Los nuevos gravámenes al carbono y al consumo se ubican entre las principales causas de esta presión al alza. En el caso del impuesto al carbono, la tarifa subiría de 27.399 pesos a 42.069 pesos por tonelada de CO2eq, encareciendo aún más el transporte y la energía.

El Gobierno insistió en que “no se tocará a la clase media”, pero distintos sectores advierten lo contrario. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, aseguró que el impacto será transversal, desde boletas de conciertos que ahora pagarían 19% de IVA si superan los 500.000 pesos, hasta la inversión empresarial, que podría verse frenada por mayores costos de capital.

La reforma tributaria podría añadir
La reforma tributaria podría añadir 1,12 puntos porcentuales a la inflación de 2026, afectando más a los hogares vulnerables - crédito iStock

El comercio organizado, representado en Fenalco, también se pronunció. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, señaló que el aumento del impuesto al carbono y al combustible tendrá un efecto dominó en los costos logísticos y, en consecuencia, en los precios de la canasta familiar.

Con este paquete tributario, el Ejecutivo espera financiar 26,3 billones de pesos del presupuesto del próximo año. Pero mientras el Gobierno defiende la necesidad de aumentar la carga sobre los sectores con más capacidad, gremios y analistas advierten que el peso real lo sentirán los ciudadanos de a pie.

La discusión apenas comienza en el Congreso, pero ya está claro que la reforma tributaria de 2026 no será recordada solo por su ambición recaudatoria, también por el debate sobre su verdadero costo social, el riesgo de que más colombianos caigan en la pobreza.

Temas Relacionados

Reforma tributariaReforma de PetroRecaudación de presupuestoMinisterio de HaciendaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Reportan aparatoso choque entre dos buses de Transmilenio en la avenida Caracas, en Bogotá: hay trancón y desvíos

Desde su cuenta oficial de X, TransMilenio notificó sobre las 3:05 p. m. que habilitó el paso por un carril para los buses del servicio de transporte público

Reportan aparatoso choque entre dos

Jurisdicción Agraria y Rural: Corte Constitucional da luz verde a la reforma que busca resolver disputas de tierras

Aunque el alto tribunal aprobó la creación del proyecto, descartó dos artículos, pero respaldó la reforma que busca mejorar el acceso a la justicia de las comunidades rurales, particularmente en la restitución de tierras y derechos de las víctimas del conflicto

Jurisdicción Agraria y Rural: Corte

Magnicidio de Miguel Uribe: el chat en el que ‘Harold’ confesó haber escondido a ‘El Costeño’ en su casa tras el ataque al senador

El temor se apoderó de la red criminal Plata o Plomo, que ejecutó el atentado contra el precandidato presidencial, cuando se supo que el sicario adolescente que disparó contra el senador había comenzado a colaborar con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe: el

Petro propondrá ante la ONU una “fuerza armada de paz” para Gaza: “La humanidad no puede dejar que exista un genocidio”

El objetivo de la iniciativa del mandatario colombiano es permitir el ingreso de ayuda humanitaria y frenar la violencia que ha dejado más de 63.000 muertos, según cifras en Medio Oriente

Petro propondrá ante la ONU

Video: comunidad de Suba, en Bogotá, frustró un millonario asalto luego de atrapar y golpear al presunto ladrón

Habitantes del barrio Andes interceptaron a un sospechoso de asaltar a un comerciante, recuperando parte del dinero y entregándolo a la Policía, mientras otro implicado logró escapar en motocicleta

Video: comunidad de Suba, en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a firmante de paz

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez remodeló su apartamento

Daniela Álvarez remodeló su apartamento en Bogotá: presumió un llamativo regalo que le hicieron

Abogados de Beéle respondieron a señalamientos de la defensa de Cara Rodríguez: “La justicia nos dio la razón”

Diseñadora colombiana que le ganó demanda a Carolina Herrera habló de su batalla legal: “Somos dos mujeres enamoradas de la moda, pero con dos conceptos totalmente distintos”

Nació el bebé de Cintia Cossio y Jhoan López: así celebró la pareja y Yeferson Cossio la llegada de Lucca

Yeferson Cossio se refirió a su adicción a las drogas: “Me voy a rehabilitar a las malas”

Deportes

Extécnico de la selección ecuatoriana

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”

Barras de América de Cali convocaron a una marcha y anunciaron que no estarán en el clásico contra el Cali: “Fuera familia Gomez Giraldo”