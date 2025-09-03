Habitantes de calle fueron desalojados de sus cambuches en Bogotá: el operativo dejó decenas de armas blancas incautadas

Las autoridades desplegaron un operativo en uno de los corredores viales más importantes del sur de la ciudad - crédito Secretaría de Seguridad

Un operativo en uno de los corredores viales más importantes de la ciudad dejó como resultado el desalojo de la zona que era ocupada por habitantes de calle y la incautación de decenas de armas blancas que eran escondidas en los refugios improvisados de estas personas.

El operativo tuvo lugar en la avenida Primero de Mayo con calle 22, al sur de la capital del país, y fue coordinado por las secretarías de Seguridad, Gobierno e Integración Social, en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Local de Antonio Nariño y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), para atender las reiteradas denuncias de los habitantes del sector que argumentaban que en el lugar se presentaba alto consumo de drogas.

De acuerdo con las denuncias de los ciudadanos, por varios meses los habitantes de calle se adueñaron de la zona verde aledaña al corredor vial y levantaron campamentos improvisados que usaban como fachada para la comisión de hurtos y el tráfico y consumo de sustancias ilícitas.

Sumado a esto, señalaban que luego de la llegada de estas personas los residuos y las basuras en el sector empezaron a incrementar, lo que profundizó la percepción de inseguridad en esa zona de la localidad Antonio Nariño, especialmente en las horas de la noche en las que la afluencia de transeúntes disminuye.

Durante la intervención, las autoridades realizaron inspecciones en los cambuches, encontrando e incautando un total de 39 armas blancas que, presuntamente, eran utilizadas por los habitantes de calle para cometer hurtos a los ciudadanos que diariamente pasaban por el corredor vial.

Las armas incautadas corresponden a bisturíes, cuchillos y seguetas que se sumaron al hallazgo de bolsas plásticas que iban a ser utilizadas por expendedores para la venta de estupefacientes como bazuco y perico, entre otras sustancias ilícitas.

Las autoridades precisaron que fueron 17 los puntos visitados durante el operativo, lo que dejó como saldo el desmantelamiento de 8 campamentos improvisados y el retiro de aproximadamente 18 metros cúbicos de residuos y basuras.

Por otro lado, y previo a la intervención de la Administración, la Secretaría de Integración Social realizó jornadas de sensibilización para la población habitante de calle para ofrecerles atención integral y acceso a la oferta institucional que les permita iniciar procesos de resocialización y mejorar sus condiciones de vida.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad explicó que la intervención también fue en respuesta a una orden impartida por el alcalde Carlos Fernando Galán que, entre otras cosas, solicitó la limpieza de la zona cercana al lugar donde se adelanta la construcción del viaducto sobre el que pasará la primera línea del Metro de Bogotá.

En la misma línea, el secretario de Seguridad, César Restrepo, fue enfático en que desde la Administración Distrital no se flexibilizarán los operativos en contra de la ocupación ilegal del espacio público, así como en contra del microtráfico que agrava la inseguridad e impide que los bogotanos transiten con seguridad en las calles capitalinas.

“En Bogotá no vamos a bajar la guardia. Este operativo demuestra que cuando la ciudadanía denuncia y las autoridades actuamos de manera conjunta, logramos resultados contundentes: debilitamos el microtráfico, recuperamos el espacio público y mejoramos la seguridad en los barrios. Seguiremos trabajando sin descanso para que los bogotanos transiten con tranquilidad por cada rincón de la ciudad”, aseveró el funcionario distrital.

Finalmente, las autoridades extendieron su llamado a la ciudadanía en general para que reporten a través de la línea 123 cualquier hecho que constituya una vulneración a la seguridad, con el fin de que se fortalezca la articulación entre las instituciones y las denuncias de los habitantes de la ciudad.