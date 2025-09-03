Colombia

Fiscalía comprobó relación entre alias Harold y alias El Costeño, involucrados en el magnicidio de Miguel Uribe: imágenes serían la prueba reina

Una de las pruebas de mayor contundencia son las capturas de pantalla de llamadas por Whatsapp, donde aparecen los dos hombres en repetidas oportunidades

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Alias Harold y alias El
Alias Harold y alias El Costeño, investigados por el magnicidio de Miguel Uribe - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Alias Harold fue capturado el 31 de agosto de 2025, luego de que las autoridades lo señalaran como uno de los presuntos responsables de planear el atentado en contra del fallecido senador, Miguel Uribe Turbay.

Este hombre fue presentado ante una fiscal, el 2 de septiembre, para realizar la imputación de cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación y tráfico de armas de fuego; sin embargo, no aceptó los cargos.

De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, la prueba contundente de su relación con Elder José Arteaga, alias el Costeño, jefe logístico del magnicidio del político, se encontró en el celular de Harold Daniel Barragán Ovalle, que de manera voluntaria, se lo habría entregado a las autoridades, posterior a borrar todo el material que relacionara a estos dos hombres.

Sin embargo, con lo que no contaba es que los peritos que tuvieron el dispositivo en su poder lograron recuperar chats, imágenes, capturas de pantalla y conversaciones que vinculan a los dos implicados en el hecho.

Una de las pruebas de mayor contundencia son las capturas de pantalla de llamadas por Whatsapp donde aparecen alias Harold y alias el Costeño en repetidas oportunidades, al parecer, ultimando detalles para la ejecución del crimen.

Capturas de pantalla del celular
Capturas de pantalla del celular de alias Harold - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

En el informe judicial, de más de 90 páginas, se adjuntaron las capturas de pantalla de un grupo de la red social en la que participaban varios de los integrantes de la organización criminal que se hace llamar Plata o Plomo, nombre que también se le dio a la reunión de estas personas por la plataforma digital.

Harold, en su intento de desviar la investigación, se presentó días después de la captura del alias El Costeño a las autoridades tras la constante presencia de la Policía en el barrio donde se llevó la diligencia, presentó su teléfono móvil con la evidencia borrada parcialmente, pensando que podría salir bien librado.

No obstante, en el contenido que también fue recuperado se encontró un chat específico, en el que se confirmaba la suma de dinero que presuntamente pretendían pagarle al sicario luego de atentar contra el funcionario.

Pago a sicario por atentar
Pago a sicario por atentar contra Miguel Uribe - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Además, el ente investigativo confirmó que este joven de 26 años tiene prontuario criminal por estafa y narcotráfico, actividades ilícitas que también pudieron ser confirmadas por medio del dispositivo móvil. Dentro de la galería de imágenes se encontraron evidencias de la fabricación de Tusi, la droga que más realizaban y distribuían en la ciudad.

Según la información entregada por la Fiscalía, el procesado habría estado involucrado en el proceso de conseguir y suministrarle el arma con la que el menor disparó en repetidas ocasiones en contra de la humanidad de Uribe Turbay, especulaciones que se consolidaron al hallársele múltiples fotografías de armas de fuego de todos los tamaños y calibres, elementos que también podría distribuir.

Imágenes del celular de alias
Imágenes del celular de alias Harold - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Una de las pruebas de mayor contundencia, es que el menor sicario, al que se le dieron 7 años de detención por el crimen, señalo a Harold como su firma, calificativo que se da dentro de esa organización a los jefes o lideres de la misma, y de quién habría recibido las órdenes para ejecutar todo el acto terrorista en horas de la tarde del sábado 7 de junio de 2025 en un parque al noroccidente de la localidad de Fontibón, Bogotá

El jueves 4 de septiembre un juez de control de garantías tendrá que definir si envía a Harold Daniel Barragán Ovalle a detención en un centro carcelario de forma preventiva mientras se continúa con todo el proceso.

