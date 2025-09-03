Federico Gutiérrez señaló a Daniel Quintero de ser “el jefe de la banda” de la corrupción en Medellín

Gutiérrez señaló a Quintero de ser "el jefe de la banda" de la corrupción - crédito Mariano Vimos/Colprensa - @FicoGutierrez/X

Ante la noticia de que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín por un supuesto “cartel de contratos” en el mantenimiento del Parque de las Aguas y la organización de eventos recreativos y deportivos en esa ciudad.

El hecho generó reacciones en contra del exalcalde paisa y ahora precandidato presidencial por cuenta de que durante su administración en la capital antioqueña, la ciudad experimento escándalos de corrupción que involucraron a altos funcionarios de la Alcaldía de Medellín.

No obstante, la reacción que más llamó la atención fue la del alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez, que a través de su cuenta oficial de X aseguró que la administración Quintero fue un “robo” para los habitantes de la ciudad que debe ser conocido por todo el país para evitar que el entonces mandatario llegue al primer cargo de la nación.

Gutiérrez comparó lo sucedido en su ciudad con el “carrusel de la contratación” de Bogotá en la que los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas, este último exalcalde de la ciudad, condenaron a la ciudad a ser objeto de millonarios escándalos de corrupción en la adjudicación de contratos de infraestructura vial.

Para Fico, dicho escándalo en el que los corredores viales de la capital se vieron afectados es “chiquito” en comparación con lo hecho por los exfuncionarios de Quintero en Medellín.

“Se robaron a Medellín. Que Colombia entera lo sepa. El robo que le hicieron los hermanos Moreno Rojas a Bogotá, se queda chiquito en comparación al robo que le hicieron los hermanitos Q en Medellín”, escribió el mandatario paisa.

El alcalde de Medellín arremetió en contra de Daniel Quintero - crédito @FicoGutierrez/x

A su vez, destacó que los entes de control ha venido avanzando en las investigaciones en contra de los exfuncionarios dejando como resultado más de 650 hallazgos de corrupción, lo que ha suscitado 43 imputaciones de cargos relacionados con irregularidades dentro de la entonces administración.

A la par, no se ahorró palabra alguna para lanzar señalamientos en contra del hoy aspirante a la Casa de Nariño, al que acusó de ser el “jefe de la banda” que perpetro los hechos de corrupción en la ciudad.

“Los entes de control están avanzando. Recuerden que presentamos más de 650 hallazgos de corrupción. Ya van 43 imputados, incluyendo el jefe de la banda”, señaló Gutiérrez.

Exfuncionarios de Daniel Quintero fueron imputados por la Procuraduría - crédito Colprensa

Nuevos cargos a exfuncionarios de Quintero

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero. La decisión responde a presuntas irregularidades en la contratación de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, entre 2020 y 2022. Según el organismo, podría haberse configurado un proceso de cartelización de contratos, con posible direccionamiento y favorecimiento de determinados oferentes.

Los exfuncionarios señalados son Juliana Colorado, exsecretaria de Inclusión Social; Mateo González, exsubsecretario de Grupos Poblacionales; Víctor Ocampo, excoordinador del programa Buen Comienzo; y Jonathan Salazar, excoordinador de contratación. La Procuraduría investiga contratos cuyo valor supera los 85.000 millones de pesos, adjudicados a operadores específicos que, supuestamente, no cumplían con los requisitos técnicos.

La investigación abordó hechos ocurridos durante la administración de Quintero en Medellín - crédito Personería de Medellín/Alcaldía de Medellín

Las denuncias señalan una posible ‘cartelización’ en la asignación contractual, pues varias de las adjudicaciones se realizaron mediante invitación privada en vez de licitación pública y algunos contratistas no habrían acreditado la experiencia suficiente. Adicionalmente, la Procuraduría examina al menos 12 contratos más que podrían presentar irregularidades similares dentro del mismo periodo.

La investigación busca determinar si se alteró la libre competencia, se omitió el principio de transparencia, y si se configuró un escenario de favorecimiento indebido en la selección de contratistas. Las actuaciones disciplinarias incluyen la recolección de pruebas, testimonios y documentos, y podrían derivar en sanciones si se comprueba la responsabilidad de los implicados.