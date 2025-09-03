Colombia

Euro a peso colombiano, tipo de cambio hoy 3 de septiembre 2025

Se espera que este miércoles la Unión Europea publique el texto final del acuerdo con Mercosur luego de años negociando

Por Armando Montes

El euro ha tenido un
El euro ha tenido un 2025 complicado. (Freepik)

El euro se negocia al arranque de sesiones este miércoles 3 de septiembre en Colombia a 4.653,10 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,11% comparado con los 4.658,20 pesos de la sesión previa, informa Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el tipo de cambio anota un aumento de 0,16%, de modo que desde hace un año aún mantiene un incremento del 3,39 por ciento.

En relación a días previos, invierte el dato de la jornada anterior, en el que cerró con una subida del 0,96%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia en las últimas fechas.

Volatilidad del euro se detiene en la última semana

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

La volatilidad de la moneda europea en la última semana es de 8,81%, una cifra claramente inferior al dato anual (15,07%), lo que indica que “podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente”, señala Dow Jones.

En tanto, este miércoles el Banco Central Europeo (BCE) informó que sus reservas de divisas subieron en 200 millones a 324.100 millones de euros.

El índice de precios al consumidor de la eurozona en agosto se situó en 2,1% interanual, en línea con lo esperado, con una inflación subyacente del 2,3%, consolidando la visión de que los precios están relativamente controlados.

Así fue el comportamiento del
Así fue el comportamiento del tipo de cambio euro-peso colombiano en los primeros seis meses de este año Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Por otra parte, las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Cuáles son las características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

