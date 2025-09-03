Colombia

Colombia busca la clasificación y Barranquilla se llena de turistas, plata y fiesta: esto gana La Arenosa con la Tricolor

La ciudad vive una fiesta paralela con ocupación hotelera al 100%, comercio disparado y miles de empleos temporales

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

La selección Colombia se juega más que un partido el jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano. El duelo frente a Bolivia, válido por la jornada 17 de las eliminatorias sudamericanas, podría sellar el paso al séptimo mundial de la Tricolor, pero ya mueve una maquinaria paralela que convierte a Barranquilla en un hervidero económico y turístico.

La expectativa se mide en cifras. La Alcaldía y la Cámara de Comercio de Barranquilla calcularon un impacto cercano a los 60.000 millones de pesos, un empuje que no se limita a la boletería del encuentro. Hotelería, transporte, gastronomía y comercio local reciben el efecto de una marea de visitantes que viajan con la excusa del fútbol y terminan dejando un flujo de dinero clave para la ciudad.

El estimado de viajeros supera los 29.000. Cada uno gastará, en promedio, $1.540.000, cifra que cubre desde los tiquetes aéreos hasta los desayunos en restaurantes del centro o la compra de camisetas en los alrededores del Metropolitano. Fenalco proyectó que solo en comercio se moverán unos 40.000 millones de pesos durante la semana de eliminatorias, con una ciudad vestida de amarillo, azul y rojo y una demanda creciente en bares, supermercados y tiendas de barrio.

El efecto multiplicador se nota en el empleo. Según las cuentas oficiales, cerca de 28.300 trabajos, entre directos e indirectos, dependen de este partido. Conductores de taxi, meseros, guías turísticos y vendedores ambulantes viven jornadas intensas gracias a la marea de hinchas que llega desde distintos rincones del país.

El alcalde Alejandro Char lo resumió con una idea que mezcla pasión y economía. “Aquí la pasión se convierte en empleo, en oportunidades y en un gran movimiento económico que beneficia a miles de familias. Este jueves, Colombia tiene una nueva cita con la historia en el Metropolitano y Barranquilla está lista para responder como siempre lo ha hecho, a lo grande”, dijo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza, señaló el atractivo adicional que representa el turismo, seis de cada diez visitantes llegan por primera vez y la mitad de ellos alarga su estadía para recorrer el Gran Malecón, Puerto Mocho o la Ciénaga de Mallorquín. “Nueve de cada diez visitantes califican a la ciudad de forma positiva, lo que confirma a Barranquilla como un destino competitivo y con proyección internacional”, afirmó.

Las cifras turísticas respaldan esa idea. En la semana de eliminatorias se concentran más de 150.000 visitantes en la ciudad, con un promedio diario de 25.000 personas recorriendo playas, restaurantes y sitios emblemáticos. Puerto Mocho recibió más de 10.000 visitantes en días recientes y la Ciénaga de Mallorquín alcanzó picos de 2.000 personas diarias, lo que demuestra que el fútbol también impulsa el descubrimiento de espacios naturales y culturales.

La hotelería vive días dorados. Según Cotelco, la ocupación llegó al 100% y quienes buscan hospedaje a última hora deben recurrir a municipios vecinos o a plataformas digitales. La alta demanda se explica también por el precio y la expectativa de las boletas, en las tribunas Norte y Sur alta costaron $85.000, en Oriental se ubicaron entre $340.000 y $360.000, en Occidental alcanzaron los $580.000 y en la zona VIP llegaron a $1.365.000, sin contar los cargos de servicio.

La experiencia VIP incluye transporte especial, comidas y bebidas ilimitadas, aire acondicionado, pantallas gigantes y activaciones de marcas. Con un aforo de apenas 1.500 personas, esta sección se convirtió en una muestra del peso comercial que tiene un partido de eliminatorias.

Pero la verdadera fiesta está en la calle. Desde días previos, los colores de la Selección adornan taxis, buses y balcones; vendedores ofrecen banderas y gorras en semáforos; y los hinchas organizan reuniones familiares y encuentros en bares para seguir el partido. El fútbol, en Barranquilla, no es solo un espectáculo: es parte de la vida cotidiana y un motor de identidad.

