Autoridades de EE. UU. fueron notificadas sobre extranjero acusado de explotación sexual en Medellín, confirmó Fico Gutiérrez

El antecedente de un caso similar, en el que un extranjero logró huir tras quedar en libertad, refuerza la inquietud de las autoridades locales sobre la posibilidad de fuga de los procesados actuales

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Alcalde Federico Gutiérrez se insistió en la captura de dos sujetos señalados de explotación sexual en Medellín - crédito @FicoGutiérrez/X

La liberación de dos hombres, uno colombiano y otro colombo-estadounidense, acusados de explotación sexual de menores en Medellín, generó una fuerte reacción por parte del alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, que el miércoles 3 de septiembre insistió en la necesidad en que sean recapturados.

El mandatario expresó a medios de comunicación su preocupación ante la decisión de las autoridades de permitir que ambos procesados enfrenten el proceso fuera de un centro penitenciario, y advirtió sobre el riesgo de fuga, especialmente en el caso del ciudadano extranjero.

De acuerdo con el testimonio de la madre de una de las víctimas, los acusados contactaron a las menores a través de una aplicación de citas y les ofrecieron $500.000 a cada una a cambio de encuentros sexuales.

El mandatario expresó su preocupación
El mandatario expresó su preocupación por la posible fuga de los implicados en epxlotación sexual de menores - crédito Fernando Vergara/Associated Press

El alcalde señaló que no comprende cómo los hombres fueron dejados en libertad tras haber sido hallados en flagrancia. A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades determinaron que los implicados no permanecerían bajo custodia mientras avanzaba el proceso.

“Yo también soy padre de familia, yo tengo dos hijos. Y a mí sí me genera mucha preocupación y me indigna también como ciudadano y como alcalde que quienes abusen de nuestros niños, y que son capturados, queden en libertad”, señaló el mandatario local.

Gutiérrez reiteró su desacuerdo con la decisión, destacando su compromiso en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. “Para mí no es aceptable, yo tengo que ser coherente con esa lucha que estamos dando acá con toda, contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Yo soy muy respetuoso de las decisiones de la justicia, pero en este caso no puedo compartir esa decisión”, afirmó el alcalde, e insistió en la necesidad de actuar con firmeza ante este tipo de delitos.

Los hombres fueron capturados por explotación sexual de menores de edad - crédito Policía de Medellín

En el caso del ciudadano estadounidense, las autoridades locales informaron que aún permanece en Colombia, a la espera de la evolución de su proceso judicial. Sin embargo, existe inquietud por la posibilidad de que el hombre abandone el país y evada la acción de la justicia.

El alcalde enfatizó que ha solicitado a las autoridades competentes que el proceso avance con rapidez para evitar que se repita la situación de un prófugo tras cometer delitos de esta naturaleza en la capital antioqueña.

Asimismo, Gutiérrez resaltó que, en situaciones similares, la cooperación internacional ha sido fundamental.

“Uno de esos que es estadounidense, entonces yo le decía ayer a la autoridad, entonces vamos a esperar para qué ese tipo se vuele. Aunque ojo pues, si se llega a volar, le aseguro que en Estados Unidos va a ser capturado, porque ya lo hemos comunicado con las agencias con las que tenemos trabajo articulado, porque hay unos delitos que son extraterritoriales para los ciudadanos estadounidenses”, señaló el mandatario, aludiendo a la coordinación con agencias estadounidenses para evitar la impunidad.

Los hombres son señalados de
Los hombres son señalados de explotar sexualmente a dos menores de edad - crédito Policía Medellín

Este caso no es un hecho aislado en la ciudad. El antecedente más representativo es el de Timothy Alan Livingston, un extranjero que, tras ser hallado con dos menores de edad, logró fugarse a Estados Unidos luego de quedar en libertad.

“Para mí esos desgraciados tienen que estar en una cárcel. Entonces, ¿en qué estamos? Revisando y pidiendo que revise ese proceso para que esos tipos vayan a la cárcel (...) En fin, a todos nos causa indignación, extrañeza y para mí esos tipos solo tienen que estar en una cárcel", apuntó Gutiérrez.

Como parte de las acciones preventivas, el alcalde confirmó que ya se han enviado las alertas correspondientes a las entidades estadounidenses, con el objetivo de que estén atentas ante cualquier intento del ciudadano extranjero de ingresar a su territorio.

