Aida Victoria Merlano volvió a arremeter contra Yina Calderón por insinuar que el padre de su bebé es Westcol: “Yo sí sé quién me la mete”

La ‘influencer’ responde de forma directa a las versiones que circulan en redes, asegurando que no existen dudas sobre quién es el padre de su bebé

Aida Victoria Merlano volvió a responderle a Yina Calderón por insinuar que su hijo es de Westcol - crédito @yinacalderontv y @aidavictoriam/Instagram

Aida Victoria Merlano enfrenta rumores sobre la paternidad de su hijo y se pronuncia ante críticas en redes sociales.

La barranquillera aclaró públicamente la información durante una entrevista en el programa Lo sé todo, del Canal Uno.

La creadora de contenido desmintió dichos comentarios que surgieron tras declaraciones de Yina Calderón, también influencer en Colombia, que sugirió que el bebé podría ser producto de una relación con Westcol y no con Juan David Tejada.

A la pregunta sobre el origen de los comentarios y su reacción ante la polémica, Merlano Manzaneda respondió que todo se debió a la historia que replicó en su cuenta de Instagram donde dijo: “‘Me preñaron por inseminación telepática, porque es que los tiempos no dan’”, en respuesta inicial a las declaraciones de la DJ y empresaria de fajas.

La publicación circuló por las diferentes plataformas y fue tomada como una respuesta directa a Yina - crédito Instagram

Pero la respuesta no terminó ahí, pues aprovechó la oportunidad para arremeter nuevamente en contra de Calderón al afirmar que “yo sí sé quién me la mete y cuándo. Yo sé perfectamente hasta qué día me embarazaron. Me acuerdo precisamente en qué polvo me embarazaron. A mí me embarazaron un 30 de octubre, lo recuerdo perfectamente.”

Con esta declaración, la creadora de contenido dejó sin fundamento las suposiciones que circulaban en redes sociales infundadas por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reafirmando que su hijo nació dentro de la relación que sostiene con Juan David Tejada. Merlano también detalló que las fechas no coinciden con la relación que mantuvo tiempo atrás con Westcol.

Para la hija de la excongresista Merlano, “tendrían que haber sabido cómo estaba mi relación anterior para ver cuándo fue el último polvo que yo eché en esa relación como pa’ que le den los tiempos”. De este modo, descartó por completo que existiera alguna posibilidad de que su expareja tuviera alguna relación con el nacimiento de su hijo.

Aida expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo y reveló que tanto ella como su pareja sospechaban que sería un niño - crédito @aidavictoriam/Instagram

Durante su intervención, Merlano reflexionó sobre los efectos de estar bajo constante observación pública. Reconoció que en un comienzo las críticas afectaban su estado de ánimo, pero con el tiempo aprendió a lidiar con la exposición mediática:

“De pronto, el ladrón juzga por su condición y por eso dijo que yo sería como ella, pero no… Yo pude haber sido recocherita de la panoch*, pero yo sí sé quién me la mete y cuando”, concluyó.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas dejaron sus opiniones con mensajes como: “Amo la forma en la que responde Aida Victoria Merlano”; “ella es una mujer muy fuerte y sola o acompañada, saldrá adelante”; “Yina no sabe ni lo que dice, tiene que decir cualquier bobada”, entre otros.

Otras opiniones que dio Merlano durante la entrevista

Al abordar la posibilidad de presentar públicamente a su hijo, la barranquillera informó que la decisión será tomada en consenso con su pareja: “Sí, yo soy la mamá, pero también tiene un papá, entonces tiene que ser obviamente consentido por los dos. Uno es un adulto, pero no sabemos si un niño deba exponerse a eso”.

Aida Victoria Merlano vuelve a las redes sociales y explica la razón de su ausencia - crédito @aidavictoriam/IG

Finalmente, Merlano habló sobre su propio proceso legal, el cual se encuentra en etapa de casación, y expresó empatía por la situación de otras figuras del entretenimiento que afrontan conflictos judiciales. “Yo a nadie en la vida le desearía una cárcel, jamás”, afirmó al referirse al caso de Epa Colombia, otra reconocida creadora de contenido.

Las palabras de Aida Victoria Merlano se producen en un momento de fuerte atención mediática y confirman su disposición para aclarar rumores sobre su vida familiar, mientras insta a que las decisiones relevantes se tomen en privado junto a su círculo cercano.

