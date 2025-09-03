Abelardo de la Espriella aseguró que Petro es el cómplice del dictador Nicolás Maduro: “Nos avergüenza ante el mundo tratando de defender a sus socios”

Abelardo de la Espriella estalló contra Gustavo Petro y Nicolás Maduro - crédito Johan Manuel Largo/Infobae

Tras el presidente Gustavo Petro pronunciarse sobre el atentado letal del gobierno de Estados Unidos contra una embarcación de droga en el mar Caribe y proveniente de Venezuela donde murieron once supuestos terroristas, muchos precandidatos presidenciales salieron a cuestionar el mensaje del mandatario.

Petro aseguró en su mensaje publicado en su red social de X que de ser cierto la muerte de estos once supuestos terroristas en dicho operativo, se estaría hablando de un asesinato.

"Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, fueron las palabras del presidente.

Por su comentario, dejando ver que no está de acuerdo con lo llevado a cabo por el gobierno de Donald Trump, el ahora precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se le fue con todo afirmando que si un grupo terrorista embarca drogas ilegales a un país, lo lógico es que dicha nación ponga un alto a la situación.

“Si un grupo terrorista embarca drogas ilegales para envenenar a la población de otro país, y ese grupo es, además, dirigido por un dictador que asesina a su pueblo, el uso de las armas legítimas de los Estados Unidos es un mandato legal y la actuación correcta”, señaló De la Espriella.