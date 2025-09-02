Vicky Dávila estaría dispuesta a extraditar a Gustavo Petro, si el presidente tendría procesos judiciales en Estados Unidos: “Al que sea bandido hay que llevarlo ante la justicia”

- crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Presidencia de Colombia

Durante un conversatorio en Pasto (Nariño, sur de Colombia), la precandidata a la presidencia Vicky Dávila se refirió a la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro enfrente una investigación formal en Estados Unidos.

Estas posibilidades han sido consideradas por críticos y defensores del Gobierno, luego de las recientes declaraciones en respaldo al régimen de Nicolás Maduro de Venezuela, y cuando aseguró que el Cartel de los Soles no existe.

En su intervención, la aspirante presidencial afirmó que si la justicia norteamericana lo solicita y existe un expediente sustentado, estaría dispuesta a autorizar la extradición del hoy mandatario de los colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Pues si tiene un expediente que tenga las pruebas y la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación hacen su trabajo y revisan y todo está bien, la respuesta es sí, lo extraditaría. Al que toque, al que sea bandido hay que llevarlo ante la justicia, Punto”, indicó la periodista colombiana.

No obstante, la precandidata enfatizó que su intención no es iniciar una persecución política contra el actual jefe de Estado, una vez concluya su gestión al frente del Gobierno nacional.

Ante ello, Dávila precisó que no se trata de fabricar procesos ni de recurrir a mecanismos de presión política, sino de actuar conforme a la ley si se presentan elementos probatorios suficientes.

“Lo que no puede ser es que se convierta en una persecución con el presidente Petro cuando salga del Gobierno. Ni se puede convertir en armarle un proceso y en tener una policía política que le arme casos. Eso no. Pero si él ha cometido delitos y si entre esos delitos algo tiene que ver con Estados Unidos y lo requieren y están las pruebas y está el expediente, pues ¿Qué le vamos a hacer?”, puntualizó.