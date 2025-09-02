Representante opositora denunció “extorsión” del Gobierno con la elección del nuevo magistrado de la Corte: así le ‘cantó la tabla’ a Benedetti y Petro

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez arremetió contra el ministro del Interior, Armando Benedetti por trámite de la reforma tributaria 3.0 - crédito EFE - Colprensa

La controversia por la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional desató una fuerte controversia en el ámbito político, durante el lunes 1 de septiembre. La terna conformada por la Corte Suprema de Justicia, integrada por María Patricia Balanta Medina, Carlos Ernesto Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar Ordóñez, que permanecen como candidatos para ocupar el lugar vacante tras la salida de José Fernando Reyes, ha sido objeto de intenso análisis.

La tensión se agudizó luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un mensaje en el que, citando al presidente de la República, Gustavo Petro, parece haber lanzado una dura advertencia “Que se acabe o se fortalezca la coalición en el Congreso!”, dijo el titular de la cartera política, con lo que reafirmó la intención del Gobierno de utilizar, según parece, la misma táctica que llevó a cabo para sacar adelante la reforma laboral en el Senado.

Este pronunciamiento fue señalado por la representante opositora Carolina Arbeláez, del partido Cambio Radical, como un acto de presión para condicionar el funcionamiento del Congreso a favor de los intereses del Ejecutivo. “Qué porquería. El desespero por tomarse las Cortes es tan grande que ya hacen pública la extorsión”, dijo la congresista, que denunció que la llamada “reforma tributaria 3.0” estaría siendo utilizada por el Gobierno como herramienta de presión.

Arbeláez ya había lanzado advertencias sobre lo que consideró un intento de Petro por controlar el alto tribunal. “Está claro que Petro quiere tomarse la Corte Constitucional. Este miércoles el Senado tiene la responsabilidad histórica de defender nuestra democracia. No se puede pactar rumbo al 2026 con quienes se venden y se compran por intereses clientelistas”, afirmó la representante, que replicó la columna del exvicepresidente Germán Vargas Lleras sobre el tema.

La polémica creció a raíz de un mensaje publicado en redes sociales por el presidente, en el que prácticamente decamntó su deseo de que se escoja a Baalanta. “La elección de la nueva magistrada o magistrado, definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, afirmó el mandatario, como forma directa de condicionar la elección del nuevo integrante del alto tribunal de justicia.

Este comentario fue interpretado por la oposición como una forma directa de condicionar la elección de uno de los miembros de la Corte, teniendo en cuenta que, según sus críticos, ya cuenta con aliados dentro del organismo de justicia, como su exsecretario jurídico Vladimir Fernández, e incluso su exabogado personal, Héctor Carvajal; dos perfiles considerados claves para lo que serían las intenciones del primer mandatario de cara a sus últimos 340 días.

“El Presidente está presionando indebidamente al Congreso para influir en la elección de un magistrado. No olvidamos que hizo parte del M-19, grupo que se tomó violentamente el Palacio de Justicia dejando magistrados y civiles asesinados. Hoy pretende tomarse la Corte para liquidar la independencia judicial y acabar con esa democracia que aún resiste”, comentó sobre el particular la representante Arbeláez, que fue incisiva en sus señalamientos.

La selección se desarrollará en medio de un clima de desconfianza y acusaciones. Integrantes de diversos sectores políticos han expresado su preocupación por el respeto a la autonomía de las ramas del poder público; en tanto que en el legislativo se ha señalado la importancia de preservar la independencia judicial, en un proceso que estratégico para el futuro inmediato, pues la Corte es el resguardo de los derechos fundamentales y el control constitucional de las leyes.