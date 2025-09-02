Colombia

Pizarro señaló a Dávila, Cabal y López de populistas: “Mientras otras candidaturas lanzan propuestas vacías por likes, nosotras escuchamos a Colombia”

La precandidata presidencial del Pacto Histórico arremetió contra la periodista, la senadora y la exalcaldesa de Bogotá, aunque en las redes sociales han insinuado que su mensaje también iría destinado a Daniel Quintero

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

La senadora María José Pizarro
La senadora María José Pizarro es una de las nueve precandidatas del Pacto Histórico a los comicios del 26 de octubre - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Con un video en sus redes sociales, en las que recapituló una serie de momentos de algunas de sus contendoras, la senadora y precandidata presidencial por el Pacto Histórico, María José Pizarro, salió a defender su campaña de lo que considera son las “propuestas vacías por likes”. Y atacó con su publicación a la periodista Vicky Dávila, la congresista María Fernanda Cabal y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.

Con esta declaración, Pizarro marcó distancia respecto a sus rivales y remarcó su estrategia de construcción colectiva de ideas. “Hasta el 7 de septiembre estaré recibiendo tus ideas y propuestas para construir un plan de gobierno conjunto que nos lleve al triunfo en el 2026”, afirmó la aspirante de la coalición oficialista, que competirá por la nominación de su movimiento en la jornada del domingo 26 de octubre, junto a ocho precandidatos más.

La senadora y precandidata presidencial se expresó en un video en redes sociales destacando, según ella, la autenticidad de su campaña - crédito

En su video en las redes sociales, la senadora no dudó en cuestionar la seriedad de las propuestas de sus contrincantes, al sostener que “muchas candidaturas están haciendo propuestas absurdas, prácticamente imposibles de realizar, solamente para ganar likes y para conseguir apoyos sin pensar en lo que realmente necesita Colombia”. Y con ello trajo a colación frases recientes de las mencionadas aspirantes al primer cargo de la nación.

Las propuestas que María José Pizarro reencauchó de sus contradictoras: ¿También lanzó pulla a Daniel Quintero?

En video recordó cómo Dávila propuso la construcción de cárceles, o cómo Cabal defendió la legalización del porte de armas y, quizá a la que le dedicó más espacio, a López, al sacarle a relucir su propuesta de “plomo, el que les quepa”, en materia de seguridad, y de la necesidad de que Colombia explote todos los recursos energéticos que tiene, como el gas y el petróleo, a través de una práctica que en el pasado cuestionaba, como la del fracking.

La senadora del Pacto Histórico dejó en evidencia a la precandidata presidencial, que es blanco de fuertes polémicas por su repentino respaldo a los métos extractivistas indirectos - @PizarroMariaJo/X

Frente a estas posiciones, María José Pizarro insistió en que su candidatura se diferencia por priorizar la participación ciudadana. “A diferencia de ellos, esta candidatura sí se ha propuesto escuchar a Colombia y construir sus propuestas, su programa, basado en lo que realmente quiere la gente, lo que quieren las comunidades, lo que quieren las regiones”, remarcó la senadora, hija del asesinado excandidato presidencial Carlos Pizarro Leóngomez, ultimado en abril de 1990.

En ese sentido, reiteró sus canales digitales para recibir las ideas de los ciudadanos y ponerlas a votación una vez termine la fase de recolección. “Y con base en esa votación definiremos cuáles son nuestras prioridades. Juntas y juntos construiremos esta segunda etapa del cambio que yo lideraré como la primera mujer presidenta de Colombia”, puntualizó la congresista, que a sus 47 años quiere convertirse en la primera mujer en ser jefe de Estado.

María José Pizarro fue la
María José Pizarro fue la que le impuso la banda a Gustavo Petro; ahora ella es la que quiere llevarla como posible presidenta de Colombia - crédito AFP

En el debate público, surgieron especulaciones sobre si los comentarios de Pizarro también aludían al imputado exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que recientemente anunció su intención de adquirir 4 millones de lavadoras para entregarlas a madres cabeza de familia en situación vulnerable. No obstante, no existe evidencia que vincule directamente a Quintero con las críticas de la parlamentaria, del ala más petrista de la colectividad.

“Vamos a entregar cuatro millones de lavadoras con el programa ‘Colombia Te Cuida’. Las mujeres no tienen por qué estar lavando ropa y menos a mano. Según el Dane, las mujeres en Colombia dedican siete horas y 45 minutos diarios al trabajo doméstico, mientras que los hombres solo tres horas y 6 minutos", señaló Quintero el lunes 1 de septiembre, siendo esta una propuesta que causó fuertes reacciones, entre los que apoyan la idea y los que la consideran machista.

