Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 2 de septiembre

La Electrificadora de Santander (ESSA) publicó la lista de cortes al servicio eléctrico que realizará este martes 2 de septiembre a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los clientes.

El ente explicó que los motivos de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Dorada, Pitalito, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Ignacio, Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas La Pitala, La Salina, Los Aljibes, Los Alpes, Nueva Granada, Palo De Cuches, Quinal Bajo, Rancho Grande, Rio Sucio De Los Andes, Trochas Al Medio, Villa De Leyva, Vista Hermosa y algunos sectores de Alto Cirales, Caño Doradas, Diviso De Los Andes, El 27, El Toboso, Sabanales, San Luis y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Angostura De Los Andes, Bajo Cascajales, Barranco Amarillo, Cabecera De Rio Sucio, Cirales, El Centenario, El Control, El Danto, El Edén, El Guamo, El Hojarasco, El Hoyo, El Indio, El Líbano El Porvenir, Filo De Oro, Islanda, La Belleza y La Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Veredas El Danto, Indio Bajo y algunos sectores de El Hoyo y Palo de Cuches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo, Los Alpes y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Meseta De San Rafael y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas Cañaveral Alto, Puente Tierra y algunos sectores de Resumidero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Palo Cortado, El Rodeo, Macanillo, Cuchicute y algunos sectores de Tirapaza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Cuchiquira, La Palmita, Santa Barbara, Vega Grande, Tubuga, El Hoyo, San Roque, San Miguel, Guaure, Arenal, Guayaguata, Arrayanes, Margajita, así como algunos sectores de Cabecera y Vegas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Corregimiento San Luis De Rio Sucio, Veredas Aguas Claras, La Raya, San Rafael De Payoa y algunos sectores de Sabaneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Chorreras de Don Juan Antenas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimiento Puerto Olaya, así como algunos sectores de las Veredas Puerto Olaya y Caño Baúl.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificio CITYBANK.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre Antenas de comunicaciones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Puerto Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Choro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia Casa Banquetera La Isla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Portal del Valle algunos sectores de las calles 22A, 22B y 22C entre carreras 1W y 2W.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios La Concepción y Belén.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Danubio algunos sectores de las transversales 49, 50 con diagonal 56 y 57.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Amarillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Vereda Ruitoque Finca Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Vicente II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano algunos sectores de las calles 3, 4, 5 entre carreras 4 y 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia Coomultrasan Galería.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rio Frío.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Amarillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Veredas Aguas Sucia, Golondrinas, La Unión y La Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano algunos sectores de la calle 2 entre carreras 1 y 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Amarillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Centro poblado Hatillo, Veredas Pantanos, Potrero, Pueblo Viejo, Medios, Sabaneta, El Tablón y El Hatillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Pedro Opón, Dorada y Miralindo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento Pueblo Regao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tagual.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Los Valles y La Tipa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Matanza.

Sector(es): Veredas Sinaí, así como algunos sectores de Santa Ana, Plazuela y Maveda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Ignacio, Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Dorada, Pitalito, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caño de Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Pitala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Granjas de Julio Rincón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Judá y Simeón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Macaravita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rasgón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Veredas Nucubuca, El Potrero y Alisal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Alto Cascajales, La Laguna y algunos sectores de La Victoria, Bajo Cascajales, Quinal Bajo, Rancho Grande y Barranco Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores del centro poblado Campo Campiña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas Cañaveral Alto, Puente Tierra y algunos sectores de Resumidero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas La Pitala, La Salina, Los Aljibes, Los Alpes, Nueva Granada, Palo De Cuches, Quinal Bajo, Rancho Grande, Rio Sucio De Los Andes, Trochas Al Medio, Villa De Leyva, Vista Hermosa y algunos sectores de Alto Cirales, Caño Doradas, Diviso De Los Andes, El 27, El Toboso, Sabanales, San Luis y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Puerto Príncipe.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Victoria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Cuchiquira, La Palmita, Santa Barbara, Vega Grande, Tubuga, El Hoyo, San Roque, San Miguel, Guaure, Arenal, Guayaguata, Arrayanes, Margajita, así como algunos sectores de Cabecera y Vegas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Veredas El Danto, Indio Bajo y algunos sectores de El Hoyo y Palo de Cuches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio La Concepción algunos sectores de la carrera 8 con calle 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cacica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores del centro poblado Acapulco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Palo Cortado, El Rodeo, Macanillo, Cuchicute y algunos sectores de Tirapaza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bucare.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tierra Dentro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas Boquerón, Cañaveral Bajo, así como algunos sectores de Cañaveral Alto y Hoya De Monas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Vereda Puerto Zambito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocore.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Meseta De San Rafael y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Corregimiento Puerto Olaya, así como algunos sectores de las Veredas Puerto Olaya y Caño Baúl.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo, Los Alpes y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Payoa Cinco, Payoa Corazones, Río Sucio, así como algunos sectores de Caño Fieras, Caño Edén, La Raya, San Rafael De Payoa y Cristales La Ye.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Irlanda, Villa Eva y Taladro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre algunos sectores de las calles 35, 35A y 36 con carreras 2AE, 6E y 6BE.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Simeón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Cómo ahorrar luz

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para disminuir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.