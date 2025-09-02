Karina García aseguró que le gustaría entrar a su pelea en ‘Stream Fighters 4’ junto a Bad Bunny: “Voy a llamarlo”

La paisa aseguró que entre sus planes están Arcángel o Bad Bunny - crédito @letengoelchisme/IG

Stream Fighters 4 se realizará el 18 de octubre de 2025 en el coliseo Medplus donde se darán cita los creadores de contenido que participarán de la contienda, entre los que se encuentran Andrea Valdiri, Yina Calderón y Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Como parte del evento, cada uno de los participantes entra a su pelea con el contrincante acompañado de una celebridad, por lo que en redes sociales los seguidores de Karina le preguntaron si ya había decidido con quien hacer su ingreso.

Al respecto, la paisa aseguró que le gustaría entrar con Bad Bunny, pues es uno de los artistas a los que admira.

Entre risas, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró sentirse emocionada por la idea e, incluso, bromeó con la idea de llamarlo con el objetivo de que el intérprete de DtMf y Nuevayol acepte su invitación.

“¿Ustedes se imaginan yo entrando a esa pelea con Bad Bunny? Dios mío. Soñar no cuesta nada, ¿cierto? No, mentiras, mis amores, la verdad no he pensado en eso todavía”.

Fue en ese momento en el que reconoció que estuvo viendo la pelea de Westcol en España durante la Velada del Año y “la rompió impresionante saliendo con Arcángel”.

Posteriormente, aseguró que no solamente es Bad Bunny su artista favorito del género urbano, pues al percatarse que entró acompañado de Arcángel, también pensó en la posibilidad de entrar con el acompañante del ex de Aida Victoria Merlano.

Las reacciones no tardaron en aparecer y los seguidores que apoyan las ideas que tiene la paisa, no tardaron en respaldar la situación con mensajes como: “Kariiii esperamos que tu sueño se te haga realidad, queremos al Conejo Malo aquí contigo”; “solo trata de que la admiración que sientes por Westcol no te lleve también a perder”; “pero si tienes a tu novio Altafulla, para qué quieres a Bad Bunny”; “destruirías a Karely en segundos con esa entrada”, entre otros.

La apuesta por el triunfo de Karina García

En redes sociales las polémicas van más allá de peleas entre creadores de contenido e infidelidades, pues el protagonista en esta ocasión fue Valentino Lázaro que generó una ola de comentarios a su alrededor, debido al comentario que lanzó en una reciente emisión del programa Dímelo King.

De acuerdo con el creador de contenido, quiere apostar más de 20 millones de pesos por Karina García con la esperanza de que sea la vencedora en su encuentro con Karely Ruiz.

"Yo sí le voy a apostar los veinte millones de pesos a Karina. La amo y confío plenamente en que va a entrenar muy bien y que va a quedar intacta con sus extensiones divinas, aunque se las quitó y tiene el pelo divino", expresó Lázaro en el diálogo recogido por los espectadores del formato Dímelo King.

El también creador de contenido hizo referencia, además, a la polémica declaración de Karely Ruiz sobre su intención de superar a García en el cuadrilátero, además criticó el hecho de que la mexicana se refiriera de esa manera de su mejor amiga, por lo que arremetió en su contra.

“Karina también la va a romper y la vieja que va a pelear contra Karina dijo que le iba a arrancar las extensiones y a partir las carillas: ‘Yo voy a ir a pelear con Karina y le voy a arrancar las extensiones y le voy a partir las carillas’, ¿te imaginas? Ella se le olvidó que hay un casco, una Karely que toda desubicada, se va volviendo loca“.

El panelista reiteró en varias ocasiones su disposición a apostar por Karina García:“Yo sí se los voy a apostar. Yo los apuesto por Karina, la verdad... La otra está atrasada de atrevida. No te iguales”.