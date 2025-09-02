Colombia

Juan Guillermo Cuadrado lleva sus zapatillas a México con una ambiciosa meta de $8.000 millones en ventas y revela cuál es el lugar a donde quiere llegar con sus prendas

El futbolista colombiano anunció la llegada de su marca de tenis a ese país, en donde le apuesta a conquistar el mercado de moda urbana con diseños exclusivos y su toque personal

El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado continúa ampliando su legado más allá de las canchas y ahora lo hará en el terreno empresarial.

El actual jugador del Pisa, en Italia, anunció que expandirá a México su línea de zapatillas en alianza con la marca colombiana Quest, en un movimiento que busca conquistar uno de los mercados más atractivos de Latinoamérica y abrirle paso a su marca en Europa en los próximos años.

