Juan Guillermo Cuadrado lleva sus zapatillas a México con una ambiciosa meta de $8.000 millones en ventas y revela cuál es el lugar a donde quiere llegar con sus prendas

El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado continúa ampliando su legado más allá de las canchas y ahora lo hará en el terreno empresarial.
El actual jugador del Pisa, en Italia, anunció que expandirá a México su línea de zapatillas en alianza con la marca colombiana Quest, en un movimiento que busca conquistar uno de los mercados más atractivos de Latinoamérica y abrirle paso a su marca en Europa en los próximos años.
