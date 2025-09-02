Juan Guillermo Cuadrado lleva sus zapatillas a México con una ambiciosa meta de $8.000 millones en ventas y revela cuál es el lugar a donde quiere llegar con sus prendas

Juan Guillermo Cuadrado lleva su estilo a México con el lanzamiento de su línea de zapatillas - crédito cortesía Quest

El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado continúa ampliando su legado más allá de las canchas y ahora lo hará en el terreno empresarial.

El actual jugador del Pisa, en Italia, anunció que expandirá a México su línea de zapatillas en alianza con la marca colombiana Quest, en un movimiento que busca conquistar uno de los mercados más atractivos de Latinoamérica y abrirle paso a su marca en Europa en los próximos años.