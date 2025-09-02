Germán Vargas Lleras arremetió contra la defensora del Pueblo tras hablar sobre candidatos a la Corte Constitucional: “Está pagando los favores de su elección”

Iris Marín habló sobre paridad y representación étnica en la Corte Constitucional; sin embargo, Vargas Lleras considera que su pronunciamiento busca incidir en el voto parlamentario - crédito @DefensoriaCol/ - Germán Vargas Lleras/Facebook

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical, lanzó una crítica directa a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, luego de que ella difundiera un video en el que expresa su apoyo a la elección de una mujer para ocupar la vacante del magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional.

Según el ex alto funcionario, el mensaje de la defensora rompe con la imparcialidad institucional y actúa como un respaldo abierto a la candidata María Patricia Balanta, que se rumora cuenta con el apoyo del Gobierno nacional.

Por eso, a través de su cuenta oficial en la red social X, Vargas Lleras publicó un mensaje que dejó clara su posición: “Ante las amenazas de Petro, claudicó la señora Defensora y se destapó. Sin ningún pudor, pide abiertamente el voto por la doctora Balanta, pagando los favores de su elección”.

Con esta declaración, el exvicepresidente no solo cuestionó el contenido del video divulgado por Marín, sino el papel de la Defensoría del Pueblo en un proceso de naturaleza política como la elección de magistrados.

Germán Vargas Lleras recordó que la función de la Defensoría es vigilar al Estado, no respaldar proyectos políticos - crédito @German_Vargas/X

La crítica surge a pocos días de que el Senado de la República elija al reemplazo de Reyes, magistrado que finaliza su periodo, específicamente el miércoles 3 de septiembre. Vargas Lleras ya había advertido sobre esta elección en su columna de opinión, publicada en el diario El Tiempo; allí expresó su preocupación por la posible influencia del Gobierno en la votación que se desarrollará en la plenaria de la Cámara Alta.

“Me resisto a creer que una vez más Petro se saldrá con la suya. De ser así, créanme, todo quedará en riesgo: nuestra Constitución, nuestra democracia y el país que conocemos”, señaló el exvicepresidente en su escrito. Según él, lo que está en juego no es solo un puesto en la Corte, sino la independencia misma de la justicia frente al poder político.

La elección se realizará entre tres candidatos seleccionados por la Corte Suprema de Justicia: María Patricia Balanta, abogada con formación en derecho constitucional; Carlos Camargo, ex defensor del Pueblo; y Jaime Humberto Tobar, abogado y académico.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la terna para la elección de un magistrado de la Corte Constitucional, que está integrada por Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar - crédito Corte Suprema de Justicia - Presidencia

Estas fueron las palabras de la defensora del Pueblo que provocaron la ira del exvicepresidente

El pronunciamiento de Iris Marín, que desató la molestia del exvicepresidente, tuvo una duración cercana a los cinco minutos. En su mensaje, la defensora no apoyó directamente a ninguno de los ternados, pero sí insistió en la necesidad de mantener la autonomía del alto tribunal frente a presiones políticas.

También pidió considerar la equidad de género y la diversidad étnica en la composición de la Corte Constitucional, argumentos que Santos interpretó como una defensa velada a la candidata Patricia Balanta Medina, que es identificada como la opción afín al Gobierno nacional.

“Esta semana, el Senado de la República elegirá a la persona que reemplazará al magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional, de terna elegida por la Corte Suprema de Justicia. La decisión está en titularidad de un órgano político, lo cual tiene sentido y hace parte de nuestro diseño constitucional. Ahora bien, esto no elimina la responsabilidad del Senado de dar una discusión que se enmarca en el principio central de la actuación de la rama judicial, su independencia, autonomía e imparcialidad, inclusive frente a sectores políticos”, dijo la defensora del Pueblo en su mensaje.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, defendió la necesidad de garantizar paridad y diversidad en la Corte Constitucional - crédito @MarnIris/X

Además, Marín insistió en que la autonomía e independencia judicial deben mantenerse, aunque también destacó la necesidad de avanzar en representación de género y diversidad. La defensora expuso cifras que, según ella, deben llamar la atención de los senadores: “De elegirse un hombre, la participación femenina en la Corte bajaría del 44% al 33%. El país aún está lejos de alcanzar un equilibrio en la representación de género en los altos cargos de la justicia”.

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata por parte de Vargas Lleras, que considera que con este tipo de intervenciones se está vulnerando el principio de neutralidad que debe caracterizar a una entidad como la Defensoría del Pueblo. A su juicio, el video de Marín no solo informa, sino que busca incidir en el voto de los congresistas, al destacar una de las candidaturas por encima de las demás.