Hombre decapitó a su pareja y mintió sobre el paradero de la mujer para desviar la investigación: fue condenado a 55 años de prisión

El agresor amenazó en repetidas ocasiones con asesinarla y arrojar su cuerpo a un río para evitar que fuera localizada, amenaza que finalmente cumplió

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Rafael Ramiro Vanegas Muñoz, condenado
Rafael Ramiro Vanegas Muñoz, condenado por feminicidio en Medellín - crédito Fiscalía General de la Nación

Un juez penal de Medellín sentenció a Rafael Ramiro Vanegas Muñoz a 55 años de prisión tras hallarlo responsable de la muerte de su pareja y la posterior desaparición de su cuerpo, hechos ocurridos en febrero de 2023 en la capital antioqueña.

La investigación, liderada por la Fiscalía Seccional Medellín, determinó que Vanegas Muñoz sometió a la víctima, una mujer de 36 años, a un ciclo de violencia física, verbal y psicológica.

Según el expediente, el agresor amenazó en repetidas ocasiones con asesinarla y arrojar su cuerpo a un río para evitar que fuera localizada, amenaza que finalmente cumplió.

La mujer fue vista por última vez el 18 de febrero de 2023 en el sector El Cucaracho del barrio Robledo. Tras 37 días de búsqueda, las autoridades hallaron su cuerpo decapitado en una quebrada. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó posteriormente la identidad de la víctima.

Durante el periodo en que la mujer permaneció desaparecida, la familia recibió llamadas anónimas en las que se aseguraba que ella se había marchado a trabajar a Barcelona, España, información que resultó ser falsa y que, según la Fiscalía, buscaba desviar la investigación.

En el boletín que entregó el ente investigativo el 2 de septiembre de 2025 se confirmó que Vanegas Muñoz fue capturado por la Policía Nacional en mayo de 2024 y posteriormente judicializado. El juez lo declaró culpable de feminicidio agravado y desaparición forzada, ordenando su reclusión en un centro carcelario para cumplir la condena.

La sentencia corresponde a una decisión de primera instancia y aún es susceptible de los recursos legales previstos.

Un juez penal de Medellín
Un juez penal de Medellín sentenció a Rafael Ramiro Vanegas Muñoz a 55 años de prisión tras hallarlo responsable de la muerte de su pareja y la posterior desaparición de su cuerpo, hechos ocurridos en febrero de 2023 en la capital antioqueña - crédito Luisa González/Colprensa

43 años de cárcel para exintegrante de la Policía por feminicidio en Bogotá

El feminicidio de una patrullera de la Policía Nacional en el barrio Santa Isabel, en la localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá, ha derivado en una condena de 43 años de prisión para su expareja, también exintegrante de la institución, según informó la Fiscalía General de la Nación.

La decisión judicial, dictada en primera instancia por una juez penal de conocimiento, incluye además una inhabilidad de 20 años para ejercer funciones públicas, sanción que deberá cumplirse en un establecimiento carcelario.

El feminicidio de una patrullera
El feminicidio de una patrullera de la Policía Nacional en el barrio Santa Isabel, en la localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá, ha derivado en una condena de 43 años de prisión para su expareja, también exintegrante de la institución - crédito Colprensa

La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, permitió establecer que la víctima fue sometida a un ciclo de violencia física, maltrato psicológico y emocional por parte de este sujeto.

El 22 de diciembre de 2023, el agresor atacó a la patrullera con un arma cortopunzante en su vivienda. Posteriormente, se llevó a su hijo menor de edad y lo dejó al cuidado de otra persona. Para intentar desviar la atención de los familiares y evitar que buscaran a la víctima, el responsable utilizó el teléfono móvil de la patrullera y, haciéndose pasar por ella, les comunicó que había salido de viaje.

Las pruebas presentadas por el ente investigativo en el juicio oral permitieron acreditar la responsabilidad del acusado en el delito de feminicidio agravado. La sentencia, que es de primera instancia, admite los recursos de ley correspondientes.

La investigación, liderada por una
La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, permitió establecer que la víctima fue sometida a un ciclo de violencia física, maltrato psicológico y emocional por parte de este sujeto - crédito Periodismo Público/Facebook

La Fiscalía General de la Nación ha reiterado la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123, subrayando que la denuncia resulta fundamental para la imposición de sanciones y el avance de procesos investigativos que contribuyan a la seguridad en Bogotá.

El incremento de casos de feminicidio en la ciudad que involucran a hombres de la institución ha aumentado, dejando expuestas falencias en temas administrativos, el ingreso del personal y las prueba psicológicas para que estos puedan ejercer su cargo y porten armas de fuego.

