Colombia

Concejal se fue de frente contra esquema de seguridad de funcionario de Thomas Greg & Sons por tomar la carrera séptima de “garaje”: “¿Qué privilegio tienen?”

Según explicó el cabildante Juan David Quintero, desde el consorcio llegaron a parquear cinco camionetas y una motocicleta sobre una de las vías más importantes de la capital colombiana

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Concejal se enfrentó a esquema de seguridad en Bogotá- crédito @JD_Quinteror/X

Desde hace varios meses, el concejal bogotano Juan David Quintero ha impulsado una campaña contra los conductores que parquean sus vehículos en zonas prohibidas en la capital colombiana.

La medida consiste en que Quintero graba con su celular los vehículos que él encuentra en sectores en los que les sea permitido y da a conocer la situación a través de sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tal situación ha generado al cabildante múltiples “choques” con esquemas de seguridad de diferentes personajes reconocidos en la ciudad. Por ejemplo, en una de sus últimas publicaciones, Quintero dio a conocer un enfrentamiento que él protagonizó con un sujeto que, al parecer, pertenecía al consorcio Thomas Greg & Sons.

En el video que posteó el concejal en su cuenta de X se observa que él llega hasta una zona en la que permanecían varias camionetas estacionadas sobre la carrera séptima de Bogotá; Quintero se para en frente de una de estas y reclama airadamente al conductor, que aceleró el vehículo a pesar de ver al hombre pocos metros más adelante.

La escena, que era atestiguada por un policía de tránsito, no quedó ahí; de una de las camionetas descendió un sujeto que, al toparse con el concejal de frente, le habría dicho “sapo”.

Juan David Quintero ha hecho
Juan David Quintero ha hecho frente contra las personas que se parquean en zonas prohibidas en diferentes puntos de Bogotá- crédito @JD_Quinteror/X

“Si es tan varón, venga y dígamelo en la cara”, mencionó Quintero al mencionado hombre, que posteriormente cambió su disposición y accedió a conversar con el concejal más tranquilamente.

“Así resulte increíble, el jefe suyo tiene los mismos derechos que tiene usted. Esa señora que está tratando de cruzar tiene los mismos derechos de su esquema”, dijo el concejal al sujeto, que no parecía estar muy contento ante la “recomendación”.

Y es que la situación molestó a Quintero, que publicó en su cuenta de X el siguiente mensaje: “Urgente!! ¿Thomas Greg & Sons cree que la 7ma es su garaje? ¿Qué privilegio tienen para parquearse mal y TIRARME EL CARRO?5 camionetas, motos y hasta una Cadillac bloqueando un paradero de buses. ¡Y me agreden con el carro! Bogotá se respeta. #Sitienepalwhiskytienepalhielo"

Dentro de la caravana había
Dentro de la caravana había un vehículo de alta gama- crédito @JD_Quinteror/X

Cómo va el balance de multas por mal estacionamiento en Bogotá en lo que va de 2025

Durante enero de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) intensificó sus operativos contra el estacionamiento indebido: se llevaron a cabo alrededor de 1.400 controles, que resultaron en la imposición de 6.128 comparendos por parquear en sitios prohibidos y 505 por bloquear la calzada. Además, se inmovilizaron unos 1.500 vehículos, y se sensibilizó a 7.773 conductores sobre el impacto negativo de estas conductas. Las localidades más afectadas en enero fueron Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo, principalmente en vías como la Autopista Norte, Boyacá y NQS.

Ya para el cierre de mayo, la estrategia “En mi ciudad nos mueve el respeto” reportó datos acumulados de los primeros cinco meses: más de 7.487 operativos, 28.871 comparendos impuestos, y 8.122 vehículos inmovilizados por mal parqueo. El valor de la multa por esta infracción ronda los $604.100.

Las autoridades acostumbran a imponer
Las autoridades acostumbran a imponer multas a los infractores- crédito Colprensa

Un componente clave en la estrategia ha sido la suspensión de licencias para conductores reincidentes. Desde enero hasta mayo de 2025, se suspendieron 212 licencias de conducción a quienes cometieron más de una infracción por mal parqueo. Esto refuerza el carácter sancionatorio y pedagógico de las medidas, buscando no solo sancionar económicamente, sino también desalentar la práctica con consecuencias más gravosas.

Por último, las cámaras de fotomultas complementan esta estrategia de control, ayudando a identificar diversas infracciones en tiempo real —incluyendo el mal parqueo, restringido en varias zonas— con multas que oscilan desde $189.833 para faltas menores hasta $2.135.250 para las más graves

Temas Relacionados

Juan David QuinteroConcejo de BogotáCarrera séptimaThomas Greg & SonsColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal arremetió contra de Petro por la reducción al presupuesto del deporte: “Él prefiere las bacanales que el apoyo a la juventud sana”

La congresista opinó sobre un tema del que no suele hablar, para despacharse en contra de las políticas a las que el jefe de Estado les da prioridad

María Fernanda Cabal arremetió contra

Preocupación en Bogotá por aumento de casos de ‘pinchallantas’: Engativá, Barrios Unidos y Suba concentran el mayor número

Un establecimiento fue sellado por segunda vez luego de que una mujer denunciara cobros excesivos y daños adicionales

Preocupación en Bogotá por aumento

Asesinan con un machete a un joven de 22 años durante evento del Día de la Antioqueñidad en su colegio

Durante el enfrentamiento, una docente intervino para mediar y evitar que la agresión continuara, lo que facilitó la huida de los atacantes

Asesinan con un machete a

Deportivo Cali y sus problemas financieros: denuncian que deben más de tres meses de salario a sus jugadores

El cuadro Azucarero afronta una delicada situación económica desde hace algunos años, lo que incluso lo ha llevado a pelear con el descenso en reiteradas ocasiones

Deportivo Cali y sus problemas

Ernesto Lucena rechazó que el Gobierno quiera “acabar” con el deporte del país: “No lo he oído que el deporte es un cambio para la sociedad”

El exministro criticó la histórica reducción en el presupuesto del deporte y aseguró que esto va más allá de afectar a los deportistas de alto rendimiento que traen medallas al país

Ernesto Lucena rechazó que el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El prontuario de alias Chorizo,

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

ENTRETENIMIENTO

Cony Camelo sorprendió al revelar

Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Las 10 películas de Netflix que debes ver en Colombia este inicio de semana

Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

Yeferson Cossio visitó a su abuela y en redes especularon sobre la intención del video: “Puro show”

Deportes

Gabriel Raimondi ya no es

Gabriel Raimondi ya no es más técnico de América de Cali: este será su reemplazo

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

Leonardo Castro vuelve a las canchas: esta es la fecha y el rival que enfrentaría

Gustavo Puerta y un nuevo salto en Europa: fue confirmado por tradicional equipo del fútbol español

Así es la nueva camiseta suplente del Junior de Barranquilla: rinde homenaje a la bandera de La Arenosa