Asesinan con un machete a un joven de 22 años durante evento del Día de la Antioqueñidad en su colegio

Durante el enfrentamiento, una docente intervino para mediar y evitar que la agresión continuara, lo que facilitó la huida de los atacantes

A pesar de la gravedad
A pesar de la gravedad de la herida, la víctima logró desplazarse hasta uno de los salones en busca de resguardo, pero durante su traslado a un centro médico la víctima llegó sin signos vitales

Como Jhonny Alberto Palomeque Martínez fue identificado el joven de 22 años que se convirtió en la víctima mortal de un violento ataque con machetes al interior de la Institución Educativa Antonio Derka, localizada en la comuna 1 Popular de la ciudad de Medellín (Antioquia).

El crimen ocurrió el sábado 30 de agosto a las 1:30 p. m., durante una actividad cultural de entrada libre que celebraba la antioqueñidad en el barrio Santo Domingo Savio. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y recogida por Alerta Paisa, varios individuos ingresaron con machetes al establecimiento educativo, localizaron a Palomeque Martínez y desataron un enfrentamiento que culminó con su apuñalamiento.

A pesar de la gravedad de la herida, la víctima logró desplazarse hasta uno de los salones en busca de resguardo. En ese momento, una docente intervino para mediar y evitar que la agresión continuara, lo que facilitó la huida de los atacantes ante la presencia de estudiantes, profesores y asistentes al evento. Posteriormente, Jhonny Alberto Palomeque fue trasladado al centro de salud intermedio de Santo Domingo Savio, pero llegó sin signos vitales.

De acuerdo con la información
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, varios individuos ingresaron con machetes al establecimiento educativo, localizaron a Palomeque Martínez y desataron un enfrentamiento que culminó con su apuñalamiento.

La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de la Sijín de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía. El informe forense determinó que la causa de muerte fue una herida causada por arma corto contundente. En el lugar de los hechos, los investigadores hallaron el arma blanca presuntamente utilizada en el homicidio, el cual fue incautado como elemento material probatorio para el proceso judicial.

Las primeras versiones recogidas por el medio Q’hubo Medellín sugieren que la víctima podría haber mantenido vínculos previos con grupos delincuenciales de la zona, aunque esta hipótesis permanece bajo verificación por parte de las autoridades.

En el contexto más amplio de la ciudad, el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Secretaría de Seguridad reportó que Medellín ha registrado 230 homicidios en lo que va de 2025, lo que representa un aumento del 16% respecto al mismo periodo de 2024. De estos casos, 57 se atribuyen a conflictos de convivencia, 48 a acciones de estructuras armadas, 19 a hurtos, 16 a violencia de género, 4 a violencia intrafamiliar y 84 permanecen en proceso de análisis.

El Sistema de Información para
El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Secretaría de Seguridad reportó que Medellín ha registrado 230 homicidios en lo que va de 2025, lo que representa un aumento del 16% respecto al mismo periodo de 2024

Adolescente de 16 años asesinó con una navaja a un joven de 25 en una fiesta de 15 años

Las recientes riñas con armas blancas reportadas en Medellín han tenido desenlaces fatales: el 1 de septiembre de 2025 se confirmó la muerte de un joven de 25 años durante una fiesta de 15 años en la comuna Manrique, un hecho que conmocionó a la comunidad local luego de que se conociera que el principal señalado del ataque fuera un adolescente de 16 años

De acuerdo con el reporte de las autoridades citado por Blu Radio, la celebración se vio interrumpida por un violento altercado que terminó con el fallecimiento de Fernando Velásquez. Según la información proporcionada por testigos a la Policía, el conflicto se originó cuando el menor habría tenido un comportamiento inapropiado hacia la pareja sentimental de otro asistente.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esta situación desencadenó una discusión verbal entre el adolescente y Velásquez, que, conforme a lo detallado por el medio local MiOriente, se trasladó fuera del salón donde se realizaba el evento. En el exterior, el joven de 16 años, presuntamente, sacó un arma blanca y asestó una puñalada en el cuello a Velásquez.

La víctima quedó tendida en la vía pública y fue trasladada de inmediato a la unidad intermedia de Santo Domingo. Sin embargo, los esfuerzos médicos resultaron infructuosos, ya que ingresó sin signos vitales. La reacción de las autoridades fue rápida, logrando la aprehensión del menor por el delito de homicidio.

