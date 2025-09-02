Colombia

Amigo de Yina Calderón aseguró que Melissa Gate está evitando a la DJ: “No me gustaría que hubiera una enemistad entre ellas”

Durante una dinámica en redes sociales, el joven del que se desconoce su nombre se pronunció sobre un aparente distanciamiento entre las exparticipantes de ‘La casa de los famosos’

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La relación entre Yina Calderón y Melissa Gate comenzó con el pie izquierdo cuando las dos ingresaron a La casa de los famosos Colombia, por los roces que habían tenido en las votaciones para conocer los primeros ingresos a la competencia.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las asperezas se limaron y todo cambió en la recta final.

Al salir de la competencia, las creadoras de contenido entablaron una buena relación, quedaron como amigas y planearon algunas colaboraciones en redes sociales e, incluso, pactaron una batalla en Tiktok para saber a quién de las dos prefería el público.

Sin embargo, algunos de sus seguidores notaron que entre las influencers hay cierto distanciamiento.

Diseñador que ayudó a Melissa
Diseñador que ayudó a Melissa Gate con vestuario atacó a Yina Calderón por abanderarse de la comunidad LGTBI en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Así lo expresó un amigo de la DJ y empresaria de fajas durante una transmisión en Tiktok, donde aseguró que “yo he sentido como que me le ha sacado a Yina el rabito”, haciendo referencia a que no ha planeado un encuentro cuando ha sido posible.

Al fondo, se alcanza a percibir una voz parecida a la de Laura G, que dice que la percepción no es solo suya “la mía también”.

Otro de los participantes en la transmisión aseguró que también tenía la misma idea, y agregó una idea más a la negativa que tendría Melissa Gate con la huilense.

“Es más, Yina también lo dijo, que varias veces le ha dicho que hagan la batalla y Melisa le ha dicho que no… Melisa estando en Bogotá muchas veces y Gina cuando ha venido también y no entiendo por qué”.

Melissa Gate defendió su amistad
Melissa Gate defendió su amistad con Yina Calderón y explicó por qué le cae bien - crédito Cortesía Canal RCN

Finalmente, el allegado a Calderón aseguró que no le gustaría que después de haber sobrepasado todos los impases que tuvieron en el reality, no sería bueno que se distanciaran de la noche a la mañana.

A mí no me gustaría que hubiera una enemistad entre Melisa y Gina, no me gustaría que dejaran de hablar o que dejaran de eso, pero sí he percibido cositas de que no, y he visto a Gina muy, muy como de: ‘Ay, con Melisa voy a hacer esto, quiero hacer esto, a Melisa voy a verla aquí, a Melisa lo otro’. Pero no se ha dado nada de esto”.

Los comentarios no tardaron en aparecer y rápidamente los internautas dejaron algunas opiniones respecto a las declaraciones del amigo de Yina Calderón: “Hasta ahora se dieron cuenta del ridículo que hizo Yina al querer ser amiga de la que al principio fue enemiga”; “Yina le anda chupando las medias a Melissa, qué pesar de Yina”; “cuál sería el problema si las dos no eran las mejores amigas desde antes de entrar al reality”, entre otros.

Melissa defendió su amistad con Yina Calderón

Durante una transmisión en vivo, Melissa Gate respondió a los internautas que la criticaban por sostener una buena amistad con Yina Calderón. Esto llevó a la segunda finalista de La casa de los famosos Colombia a dejar un contundente mensaje sobre su cercanía con Calderón.

Yina Calderón y Melissa Gate
Yina Calderón y Melissa Gate vuelven a protagonizar un fuerte posicionamiento en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn @yinacalderontv/IG

“Al que le moleste mi amistad con Yina me va a tener que soportar, porque la vieja me cae muy bien… ustedes saben que del odio al amor hay un paso y el amor transforma a las personas. Uno no puede estar odiando a todo el mundo durante todo el tiempo“, comentó.

La paisa reiteró que haber conocido a fondo a Yina en el reality con quien limó asperezas durante los últimos días del concurso que ganó el barranquillero Andrés Altafulla, reiteró que ella y la empresaria de fajas solucionaron sus malos entendidos.

Arreglamos las cosas, a mucha gente le molesta que yo me haga amiga de Yina, pero pues de malas yo siempre haciendo todo lo que me da la gana y al que le moleste mi amistad con Yina, pues me va a tener que soportar porque la vieja me cae muy bien”, añadió en su transmisión.

