Colombia

Petro no asistió a un evento del Ministerio de Salud por “estrés”: esta fue la explicación del ministro Guillermo Jaramillo

El jefe de la cartera de Salud remató su discurso afirmando que “seguramente habrá otro evento en donde podremos tenerlo”

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Petro no asistió a un evento del Ministerio de Salud por “estrés” y “quebrantos de salud”: esta fue la explicación del ministro Guillermo Jaramillo - crédito Radio Nacional de Colombia

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció públicamente que el presidente Gustavo Petro no pudo hacer presencia en el evento de la Socialización del Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública.

“Me toca aquí, desafortunadamente, informarles a ustedes que el señor presidente de la República, y muchos de nosotros queríamos, inclusive yo, quería que estuviera acá, desafortunadamente (...) ha estado con quebrantos de salud.”, comenzó diciendo el ministro Jaramillo.

El jefe de la cartera
El jefe de la cartera de Salud remató su intervención afirmando que “seguramente habrá otro evento en donde podremos tenerlo o, si no, en todos los demás sitios en donde están” - crédito Colprensa

El evento al que no asistió el jefe de Estado estaba orientado en analizar el proceso mediante el cual el Gobierno, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, la ADRES y otras entidades, presenta y explica a los actores del sistema de salud, principalmente hospitales públicos (ESE), secretarías de salud y entes territoriales, las medidas diseñadas para garantizar el flujo oportuno y estable de recursos hacia la red pública hospitalaria.

“Aquí su médico consejero, que es el doctor, le recomendó algunos exámenes. Desafortunadamente, ¿Qué sucede cuando está uno en este tipo de actividades? A ustedes también les sucede, cuando no les llega la plata, cuando tienen problemas. Entonces, el estrés, los problemas de todo tipo que se presentan, pues hace que, desafortunadamente, hoy no nos pudiera acompañar”, complementó el ministro en su explicación.

El jefe de la cartera de Salud remató su intervención afirmando que “seguramente habrá otro evento en donde podremos tenerlo”.

El ministro de Salud, Guillermo
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció públicamente que el presidente Gustavo Petro no pudo hacer presencia en el evento de la Socialización del Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública - crédito Colprensa

Las últimas menciones de Petro sobre su estado de salud

El presidente Gustavo Petro apareció visiblemente afectado por una fuerte tos durante su alocución del 27 de agosto de 2025. La transmisión oficial, que se extendió por una hora, mostró al presidente de la República interrumpiendo varias veces su discurso debido a ese malestar, lo que generó debate en redes sociales sobre su estado de salud.

Durante la comparecencia en cadena nacional, Petro manifestó su incomodidad por lo que describió como una descoordinación logística en la presentación de los temas que pretendía exponer ante la ciudadanía. En medio de su intervención, el mandatario reconoció públicamente que enfrenta un cuadro de salud que requiere reposo, siguiendo las recomendaciones de sus médicos.

Disculpen ustedes la tos, pero ya son los gajes del oficio. No he pedido vacaciones en todo lo que llevo. Ya los médicos me dicen que toca, pero ya habrá tiempo de unas vacaciones demasiado largas, pienso yo, que vienen después”, expresó el jefe de Estado, alternando sus palabras con episodios de tos y una breve risa.

El presidente Gustavo Petro apareció
El presidente Gustavo Petro apareció visiblemente afectado por una fuerte tos durante su alocución del 27 de agosto de 2025 - crédito Presidencia de la República

Si bien el tema central de la alocución era la situación actual del sistema de salud en Colombia, la atención de la misma se desplazó hacia el estado físico del presidente. Por ahora no se ha confirmado si en los próximos días el mandatario solicitará licencia para recuperarse o si mantendrá su agenda habitual, que hasta el momento no ha presentado cambios significativos durante la semana.

La transmisión oficial permitió observar por primera vez que Petro venía experimentando episodios de tos, un hecho que hasta entonces no se había hecho público. La intervención del presidente incluyó referencias a la disminución de la mortalidad infantil en Colombia, aunque la persistente tos marcó el tono de la jornada. La duración de la intervención fue de una hora, y la reacción en redes sociales se centró tanto en el contenido de los anuncios como en la condición de salud del mandatario.

En la alocución, Petro aprovechó para lanzarle duras pullas al expresidente Iván Duque y también para reiterar sus acusaciones contra su exministro de Educación Alejandro Gaviria, al que acusó de empeorar los efectos de la Ley 100 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

