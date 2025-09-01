Colombia

Esta es la polémica “pinta” con la que llegó Dayro Moreno a la convocatoria: uñas pintadas y nuevo corte de cabello

El jugador colombiano con más goles en la historia (370) fue el segundo en llegar a la concentración, dejando de lado el partido de su equipo, Once Caldas, contra Independiente Santa Fe

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

El delantero del Once Caldas siempre ha causado polémica por su manera de vestir - crédito Dayro Moreno

Dayro Moreno, uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol colombiano, vive una etapa especial tras ser convocado nuevamente a la selección Colombia luego de nueve años de ausencia.

A sus 39 años y con una carrera de 370 goles, cifra con la que superó a Radamel Falcao García (356) como el artillero más prolífico del país, Moreno regresó al combinado nacional impulsado por sus recientes actuaciones con Once Caldas.

El técnico Néstor Lorenzo respondió al clamor popular y otorgó al delantero tolimense una nueva oportunidad tras una temporada donde su aporte goleador se hizo sentir tanto en la liga local como en la Copa Sudamericana, aspecto clave ante la falta de gol de la ‘tricolor’ en la Eliminatoria.

El delantero de Once Caldas es la gran novedad en la convocatoria de la selección Colombia - crédito Dayro Moreno

Especial atención han despertado entre los aficionados y los medios los detalles personales del jugador en su regreso: Dayro llegó a Barranquilla para unirse a la concentración luciendo su estilo inconfundible, uñas pintadas con la bandera de Colombia, corazón tricolor, un balón de fútbol, y el dorsal 17, elementos que compartió en sus redes sociales.

Moreno aterrizó el domingo, 31 de agosto, en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz tras dejar provisionalmente la disciplina de Once Caldas, donde es referente clave, y se sumó de inmediato a los entrenamientos de la selección, donde fue recibido con entusiasmo.

Su último llamado al equipo ocurrió durante la Copa América Centenario 2016, por lo que este regreso representa un nuevo ciclo tras casi una década.

Dayro Moreno fue el segundo
Dayro Moreno fue el segundo jugador en unirse a la concentración de la selección Colombia en Barranquilla - crédito FCF

“Esta es mucho mejor que la primera vez por el momento que vengo pasando con mi equipo, el Once Caldas, por todos los logros he conseguido; los récords que he hecho; esto es fruto del trabajo de mi carrera futbolística de 22 años”, dijo el goleador histórico de Colombia.

Así va la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia necesita sumar tres puntos en los dos partidos que le restan para asegurar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

  1. Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19).
  2. Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  3. Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
  4. Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  5. Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  6. Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  7. Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) (repechaje).
  8. Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16).
  9. Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11).
  10. Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15).

Así se jugarán las dos últimas jornadas de la Eliminatoria Sudamericana

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia's Luis Diaz celebrates scoring their first goal with Richard Rios, Daniel Munoz and James Rodriguez REUTERS/Agustin Marcarian

Fecha 17

  • Colombia vs. Bolivia
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Metropolitano, Barranquilla, Colombia
  • Uruguay vs. Perú
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay
  • Paraguay vs. Ecuador
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay
  • Argentina vs. Venezuela
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Monumental, Buenos Aires, Argentina
  • Brasil vs. Chile
    • Hora: 7:30 p. m.
    • Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil

Fecha 18

  • Ecuador vs. Argentina
    • Hora: 6:00 p. m.
    • Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil, Ecuador
  • Venezuela vs. Colombia
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Monumental, Maturín, Venezuela
  • Perú vs. Paraguay
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Nacional de Perú, Lima, Perú
  • Bolivia vs. Perú
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Municipal De El Alto, El Alto, Bolivia
  • Chile vs. Uruguay
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Monumental, Santiago de Chile, Chile

