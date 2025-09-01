Esta es la polémica “pinta” con la que llegó Dayro Moreno a la convocatoria: uñas pintadas y nuevo corte de cabello

El delantero del Once Caldas siempre ha causado polémica por su manera de vestir - crédito Dayro Moreno

Dayro Moreno, uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol colombiano, vive una etapa especial tras ser convocado nuevamente a la selección Colombia luego de nueve años de ausencia.

A sus 39 años y con una carrera de 370 goles, cifra con la que superó a Radamel Falcao García (356) como el artillero más prolífico del país, Moreno regresó al combinado nacional impulsado por sus recientes actuaciones con Once Caldas.

El técnico Néstor Lorenzo respondió al clamor popular y otorgó al delantero tolimense una nueva oportunidad tras una temporada donde su aporte goleador se hizo sentir tanto en la liga local como en la Copa Sudamericana, aspecto clave ante la falta de gol de la ‘tricolor’ en la Eliminatoria.

Especial atención han despertado entre los aficionados y los medios los detalles personales del jugador en su regreso: Dayro llegó a Barranquilla para unirse a la concentración luciendo su estilo inconfundible, uñas pintadas con la bandera de Colombia, corazón tricolor, un balón de fútbol, y el dorsal 17, elementos que compartió en sus redes sociales.

Moreno aterrizó el domingo, 31 de agosto, en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz tras dejar provisionalmente la disciplina de Once Caldas, donde es referente clave, y se sumó de inmediato a los entrenamientos de la selección, donde fue recibido con entusiasmo.

Su último llamado al equipo ocurrió durante la Copa América Centenario 2016, por lo que este regreso representa un nuevo ciclo tras casi una década.

“Esta es mucho mejor que la primera vez por el momento que vengo pasando con mi equipo, el Once Caldas, por todos los logros he conseguido; los récords que he hecho; esto es fruto del trabajo de mi carrera futbolística de 22 años”, dijo el goleador histórico de Colombia.

Así va la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia necesita sumar tres puntos en los dos partidos que le restan para asegurar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19). Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5). Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) (repechaje). Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16). Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11). Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15).

Así se jugarán las dos últimas jornadas de la Eliminatoria Sudamericana

Fecha 17

Colombia vs. Bolivia Hora: 6:30 p. m. Estadio: Metropolitano, Barranquilla, Colombia

Uruguay vs. Perú Hora: 6:30 p. m. Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay

Paraguay vs. Ecuador Hora: 6:30 p. m. Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay

Argentina vs. Venezuela Hora: 6:30 p. m. Estadio: Monumental, Buenos Aires, Argentina

Brasil vs. Chile Hora: 7:30 p. m. Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil



Fecha 18

Ecuador vs. Argentina Hora: 6:00 p. m. Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil, Ecuador

Venezuela vs. Colombia Hora: 6:30 p. m. Estadio: Monumental, Maturín, Venezuela

Perú vs. Paraguay Hora: 6:30 p. m. Estadio: Nacional de Perú, Lima, Perú

Bolivia vs. Perú Hora: 6:30 p. m. Estadio: Municipal De El Alto, El Alto, Bolivia

Chile vs. Uruguay Hora: 6:30 p. m. Estadio: Monumental, Santiago de Chile, Chile

