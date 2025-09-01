Denuncian robo de vehículo en uno de los parqueaderos del estadio Metropolitano de Barranquilla tras partido del Junior

Colombia recibirá a Bolivia en el estadio barranquillero- crédito Colprensa

La noche que Hugo Madiedo García decidió llevar a su hijo de 8 años, hincha del Junior, al estadio Metropolitano para presenciar el enfrentamiento contra Atlético Bucaramanga resultó ser una experiencia amarga e inquietante.

Y es que el lunes festivo 18 de agosto de 2025, lo que prometía ser un día memorable estuvo marcado por serios inconvenientes en la organización para el ingreso de hinchas y episodios de violencia tanto dentro como fuera del estadio. En medio del caos, Madiedo fue víctima del robo de su automóvil en el parqueadero oficial del escenario deportivo.

Según explicó Madiedo al portal Primer Barranquilla, todo comienza con su llegada al estadio a las 4:30 p. m. Según sus palabras, “parqueo mi carro ahí, me cobraron 10 mil pesos, me entregaron un ticket y entré con mi hijo”.

La experiencia se complicó durante el segundo tiempo, cuando, cerca de los 20 minutos de la etapa complementaria, se desató una pelea entre fanáticos del Junior y del Bucaramanga.

“La gente comenzó a correr y yo corrí con mi hijo buscando el parqueadero para irnos para la casa porque decidí no ver más el partido para evitar”, explicó Madiedo al portal.

Al llegar al parqueadero, este sujeto encontró otro enfrentamiento entre barristas, lo que lo obligó a esperar hasta que la situación se calmara. Posteriormente, Madiedo se dirigió al lugar donde había dejado su vehículo, pero el automóvil ya no estaba.

“Empecé desesperado a buscar por todas partes, entonces llegué hasta unos policías, hablé con ellos y les manifesté lo que me estaba pasando”, relató. De inmediato, los uniformados contactaron a la Sijín, que se presentó para tomar sus datos personales y recabar información.

Al día siguiente, Madiedo formalizó la denuncia ante la Sijín y luego la entregó en la sede del Junior junto con un derecho de petición, sin que hasta ahora reciba respuesta alguna. En el transcurso de las siguientes dos semanas, también gestionó la entrega de los registros de las cámaras de seguridad del estadio, pero no obtuvo acceso a estos materiales de vigilancia.

Según el propio afectado, el administrador del estadio confirmó la existencia de una grabación en la que “evidentemente hay una cámara de seguridad en la que se le ve a él ingresando el vehículo y después cuando se lo llevan”. El vehículo robado es un Kia Picanto, modelo 2016, placas UUX-885 de Barranquilla.

En medio de la incertidumbre, el ticket del parqueadero reza una advertencia que añade preguntas sobre la responsabilidad ante este tipo de hechos: “No respondemos por objetos dejados dentro del vehículo”.

Cómo son los parqueaderos del estadio Metropolitano de Barranquilla

En días de juego, el parqueadero del Estadio Metropolitano no está habilitado para el público general, salvo para vehículos debidamente autorizados por la Federación Colombiana de Fútbol, así como para las fuerzas armadas, ambulancias y bomberos, según medidas reiteradas por la Secretaría de Tránsito de Barranquilla.

En dichas ocasiones, se prohíbe el estacionamiento en vías aledañas, incluyendo tramos como la Calle 46 entre Circunvalar y Carrera 1E, la Carrera 1 (Las Torres), Calle 45 (Murillo), entre otros, y se imponen sanciones equivalentes a 15 salarios mínimos diarios para quienes incumplan.

Para controlar el flujo vehicular, se habilita un parqueadero externo en el costado occidental del estadio con capacidad para aproximadamente 800 vehículos, reservado únicamente para abonados VIP, prensa, personal de palcos y quienes cuentan con autorización especial.

Este parqueadero está reforzado por logística y apoyo policial: se habilitan solo ciertas puertas para el ingreso y salida (p.ej., las puertas 3 y 4 para vehículos), y se estima que el proceso de salida de todos los vehículos dura entre 30 y 40 minutos, dependiendo del tráfico.