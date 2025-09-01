Colombia

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 1 de septiembre

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán este día en el departamento de Santander

Por Infobae Noticias

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Este lunes 1 de septiembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de lostrabajadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Dorada, Pitalito, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Ignacio, Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Angostura De Los Andes, Bajo Cascajales, Barranco Amarillo, Cabecera De Rio Sucio, Cirales, El Centenario, El Control, El Danto, El Edén, El Guamo, El Hojarasco, El Hoyo, El Indio, El Líbano El Porvenir, Filo De Oro, Islanda, La Belleza y La Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas La Pitala, La Salina, Los Aljibes, Los Alpes, Nueva Granada, Palo De Cuches, Quinal Bajo, Rancho Grande, Rio Sucio De Los Andes, Trochas Al Medio, Villa De Leyva, Vista Hermosa y algunos sectores de Alto Cirales, Caño Doradas, Diviso De Los Andes, El 27, El Toboso, Sabanales, San Luis y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Veredas El Danto, Indio Bajo y algunos sectores de El Hoyo y Palo de Cuches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo, Los Alpes y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Chorreras de Don Juan, Cárcel Modelo, Villas de Romero, Hospital Psiquiátrico San Camilo, Cementerio Universal y algunos sectores de Campo Hermoso, La Esmeralda y Alfonso López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios El Limonar, El Refugio, Las Brisas, El Cincuentenario, Santa Barbara, Antonia Santos, El Palmar, El Paraíso, Yarima y algunos sectores de Palmira, La Victoria, Inscredial, El Recreo y Altos del Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Mercedes sectores de las calles 56 y 58 con carreras 28 y 30.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Pomarroso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio Villa Josefa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 28 35 17 Edificio los Laureles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 57 15b 07 Aguas Claras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Cliente Panamericana Librería y Papelería S.A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Bolarquí sectores de las carreras 23 y 24 con calles 52 y 53.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Cauchos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del Corregimiento El Llanito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 48 28 52 Palmira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio San Jorge sectores de las carreras 8, 9 y 9a con calles 10 y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Autopista a Piedecuesta KM1 Frente a Mac Pollo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Concordia sectores de la calle 48 con carrera 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Limón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 28 58 80 Conucos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Estoraques sectores de las carreras 39w,40w,41w y 42w con calles 59 y 60.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guayaquil.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hatigal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llano Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Garcia Rovira algunos sectores de la carrera 10 con calles 42 y 43.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Chorreras de Don Juan, Cárcel Modelo, Villas de Romero, Hospital Psiquiátrico San Camilo, Cementerio Universal y algunos sectores de Campo Hermoso, La Esmeralda y Alfonso López.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tapazon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tagual.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Pedro Opón, Dorada y Miralindo.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Dorada, Pitalito, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pradilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Danto Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Ignacio, Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guayabal y Nauno.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Porquera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Placer.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Angostura De Los Andes, Bajo Cascajales, Barranco Amarillo, Cabecera De Rio Sucio, Cirales, El Centenario, El Control, El Danto, El Edén, El Guamo, El Hojarasco, El Hoyo, El Indio, El Líbano El Porvenir, Filo De Oro, Islanda, La Belleza y La Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Placer.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Loma de Hoya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Olivos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas La Pitala, La Salina, Los Aljibes, Los Alpes, Nueva Granada, Palo De Cuches, Quinal Bajo, Rancho Grande, Rio Sucio De Los Andes, Trochas Al Medio, Villa De Leyva, Vista Hermosa y algunos sectores de Alto Cirales, Caño Doradas, Diviso De Los Andes, El 27, El Toboso, Sabanales, San Luis y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Alto Cascajales, La Laguna y algunos sectores de La Victoria, Bajo Cascajales, Quinal Bajo, Rancho Grande y Barranco Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Calichana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda Santa Barbara y Vericute.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Helechales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Granada sectores de la carrera 10 con calles 22 y 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Avenida 69 36f 173 Nueva Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Veredas El Danto, Indio Bajo y algunos sectores de El Hoyo y Palo de Cuches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Alares sectores de las carreras 12,13 y 14a con calles 58,58a y 59.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Irlanda, Villa Eva y Taladro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo, Los Alpes y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Macanal y Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Molagavita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Toma de Agua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llana Fría y Barro Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cañada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Jorge.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Ana de Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrio San Pablito sectores de las carreras 4 y 5 con calles 8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cepitá.

Sector(es): Veredas San Miguel, Agua Blanca, Chorrera, así como algunos sectores de Llanadas y Los Laureles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:10

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cantabara y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:10

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios El Limonar, El Refugio, Las Brisas, El Cincuentenario, Santa Barbara, Antonia Santos, El Palmar, El Paraíso, Yarima y algunos sectores de Palmira, La Victoria, Inscredial, El Recreo y Altos del Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Las Brisas Edificio de la carrera 34 38 42.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo
Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.

