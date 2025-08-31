Pánico en un vuelo de Avianca: hombre intentó impedir del despegue y hubo alerta por posibles explosivos

Pánico en un vuelo de Avianca por pasajero que intentó impedir del despegue: testigos dicen que tuvieron que evacuar el avión ante amenaza de explosivo - crédito @GloriaDiazM/X

La aerolínea Avianca tuvo que interrumpir de manera inesperada un vuelo comercial con destino a Bogotá en el aeropuerto internacional Palonegro de Lebrija, en el departamento de Santander, luego de que un hombre, identificado por su atuendo llamativo y comportamiento alterado, provocara una situación de pánico a bordo.

El vuelo 8579 de Avianca tenía previsto despegar a la 1:52 p.m. del domingo 31 de agosto de 2025, momento en el que los pasajeros ya se encontraban en sus asientos y la aeronave se preparaba para iniciar el trayecto. En ese contexto, un hombre con gorra beige, pantalón gris, zapatos negros y una maleta nueva —aún con la etiqueta de compra— se levantó de su asiento 24D y comenzó a dirigirse a los demás viajeros.

“Un sujeto comenzó a amenazarnos impidiendo que el vuelo despegara a su destino. Por fortuna, las autoridades lo bajaron y enseguida evacuaron todo el avión para revisar si había algún artefacto explosivo en su interior.”, denunció una usuaria en X llamada Gloria Martínez, que abordaba el vuelo y publicó un video del caso.

Según relató una de las pasajeras a El Tiempo, el sujeto expresó de manera impulsiva y con visible nerviosismo: “Esto yo lo hago por ustedes”.

La reacción del hombre generó temor inmediato entre los presentes. Paula Rozo, una de las pasajeras afectadas, describió la escena al medio citado: “Fue super raro. Tenía la gorra y la maleta con la etiqueta nueva, o sea, son nuevas. Era un chico ansioso, ‘psicosiado’. Me dio miedo que fuera un atentado cuando dijo eso”. Otros testigos afirmaron que el joven insistía en frases inquietantes como: “Me acuerdo de todos ustedes, voy a ir a buscarlos”.

