María Fernanda Cabal se despachó contra Gustavo Petro: “Estamos en manos de un sicópata”

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal salió en defensa de Paloma Valencia y volvió a arremeter en contra del presidente Gustavo Petro.

Todo inició cuando por medio de su cuenta en X, el jefe de Estado publicó un mensaje que decía: “Una senadora del uribismo ha demandado la reforma pensional. ¿Qué tienen contra la juventud pobre, qué tienen contra la vejez pobre? Ya sé: el ahorro de los trabajadores colombianos lo usan en el exterior para invertir en empresas que hacen bombas para asesinar bebés en Gaza".

El pronunciamiento del presidente hizo que la congresista Valencia se le fuera con todo a Petro, a quien hizo responsable si algo le llega a pasar.

“Siguen las incitaciones al odio y las mentiras del Petro en mi contra. Lo hago responsable de lo que pueda pasar con mi vida y mi seguridad”, afirmó.

La pelea entre la senadora y el mandatario colombiano hizo que diferentes sectores del país salieran en defensa de ella, como lo hizo María Fernanda Cabal, que acusó a Petro de ser un sicópata y vago.

“Estamos en manos de un sicópata. La plata se la gasta él como si la hubiera trabajado, semejante vago, llevando a los pobres en buses con promesas falsas para que su ego no se lastime viendo una plaza vacía”, señaló.

Según la senadora Cabal, la única forma de que le vaya gente a Gustavo Petro a sus eventos es que recurra a promesas falsas.

“¡Gratis no le van ni las palomas de la plaza de Bolívar", afirmó.

Otros políticos del Centro Democrático mostraron su apoyo a Paloma Valencia

El representante del Centro Democrático Andrés Forero también manifestó su solidaridad con Paloma Valencia asegurando que después del asesinato en contra de Miguel Uribe, el mandatario sigue sin entender que sus palabras tienen consecuencias.

“Solidaridad con la senadora @PalomaValenciaL ante el feroz y sistemático ataque del que es objeto por parte de @petrogustavo. Incluso después del magnicidio de Miguel Uribe el presidente sigue sin entender que sus palabras invocan acciones y pueden tener terribles consecuencias“, dijo.

Paola Holguín también se despachó en contra de Gustavo Petro: “Hasta cuándo y hasta dónde los mensajees de hostigamiento, división y odio de Petro. Un abrazo a mi compañera @PalomaValenciaL demócrata, leal y valiente en la lucha por los colombianos”.

María Fernanda Cabal se fue contra Gustavo Petro por abandono a la fuerza pública: “No más vagabundería de quienes diseñan sentencias a la medida de los bandidos”

La senadora María Fernanda Cabal intensificó sus críticas al Gobierno tras el secuestro de 33 militares en Guaviare y los recientes ataques contra la fuerza pública.

Cabal denunció el abandono estatal y exigió respuestas inmediatas para frenar la violencia contra policías y militares.

El pasado 21 de agosto de 2025 ocurrieron dos atentados graves en Colombia: un ataque con explosivos en una base militar en Cali y el derribo de un helicóptero en Amalfi, Antioquia.

La prensa consideró estos hechos los más graves desde el atentado cometido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la Escuela de Cadetes General Santander en 2019. Estos incidentes motivaron a la senadora del Centro Democrático a exigir un debate nacional sobre seguridad.

A través de su cuenta de X, la congresista defendió los derechos humanos de la fuerza pública y prometió acciones para su protección, advirtiendo que “así los haremos defender en 2026”.

En un video, criticó al Gobierno Nacional por no enfrentar la delincuencia y cuestionó la reacción de las autoridades ante los secuestros y ataques. “¿Qué pasa en este Gobierno para enfrentar la delincuencia hoy disfrazada o de campesino o de cualquier cosa, para que no los toque la ley? 33 militares secuestrados. El secuestro se supone que da 60 años. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? ¿Qué van a hacer los mandos militares?”, aseveró en el material difundido.

María Fernanda Cabal también exigió endurecer la lucha contra el narcotráfico, insistiendo en la erradicación de cultivos ilícitos y la necesidad de proteger a quienes combaten actividades ilegales.

En sus declaraciones, advirtió sobre el avance de bandas delictivas en distintas regiones del país.

La senadora criticó la influencia de actores ilegales en territorios colombianos. “¿A dónde va a parar Colombia cuando ahora los cocaleros millonarios son los que definen el futuro de los territorios? ¿Qué vamos a hacer después de que asesinan 13 policías en una erradicación absurda donde se tiene es que fumigar?”, expresó.

Como precandidata, recalca la prioridad de un acuerdo de Estado enfocado en la seguridad. “No más vagabundería de la clase politiquera, no más vagabundería de quienes diseñan sentencias a la medida de los bandidos”, reclamó en su mensaje político.