Colombia

Exfutbolista colombiano fue sentenciado por golpear a su pareja, abusar de ella e intentar quemarla

El proceso judicial en contra del señalado agresor continúa avanzando, pues no aceptó los cargos

Jenny Alejandra Bustos Granados

El sujeto está vinculado al
El sujeto está vinculado al proceso judicial en su contra desde que su pareja decidió denunciarlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El proceso judicial contra Rafael Santos Mercado Cerra, exdelantero del Real Cartagena y exconvocado a la Selección Colombia Sub-17, continúa llamando la atención de la comunidad, teniendo en cuenta que es acusado de violencia intrafamiliar agravada por causa de los brutales actos que cometió con contra de su expareja sentimental.

La víctima fue identificada como Erika, que relató en una entrevista con Noticias Caracol los episodios de agresión que la llevaron a denunciarlo. Por ahora, el joven deportista permanece bajo medida de aseguramiento domiciliaria en Cartagena, tras su captura el que se llevó a cabo el 29 de julio de 2025.

La Fiscalía del Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif) de Bolívar ejecutó la detención de Mercado Cerra en el barrio Olaya Herrera, en cumplimiento de una orden judicial. Durante la audiencia, el exjugador se declaró inocente y rechazó los cargos: “No señora, no soy culpable”, le dijo a la juez.

Pese a su negativa, la autoridad judicial aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y dictó medida de aseguramiento en el domicilio del acusado, donde cumple la restricción mientras avanza el proceso.

Las autoridades capturaron al agresor
Las autoridades capturaron al agresor y de inmediato iniciaron las audiencias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El joven, de 19 años, había destacado como delantero en el Real Cartagena y formó parte de la Selección Colombia Sub-17, lo que le otorgó visibilidad nacional en el ámbito deportivo. Su relación con Erika, ahora su expareja, se convirtió en el centro de la investigación tras las denuncias de violencia física y psicológica.

La joven describió cómo los episodios de maltrato se intensificaron hasta el punto de poner en riesgo su vida. En su testimonio, Erika detalló agresiones de extrema gravedad: “Me ahorcó y roció gasolina por toda la casa, en la sala, mi cuarto, el closet. Luego abrió las llaves del gas y dijo que me iba a quemar".

Sin embargo, ese no fue el único episodio de violencia que vivió, pues en otra oportunidad la golpeó violentamente hasta ocasionarle lesiones de gravedad: “Cuando me negué a subir a su moto, me dio un puñetazo en la cara. Caí al piso, quedé inconsciente por unos minutos y sufrí una fractura maxilar izquierda y un hueso de la mandíbula partido en dos”.

La víctima también señaló que, en al menos dos ocasiones, fue obligada a mantener relaciones sexuales y sometida a violencia física reiterada. El último ataque, que le provocó fracturas en la mandíbula, fue el límite para su pareja que decidió realizar la denuncia formal ante las autoridades.

El sujeto intentó prenderle fuego
El sujeto intentó prenderle fuego a su pareja y le causó varias fracturas - crédito Shutterstock

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso la gravedad de los hechos y solicitó la medida de aseguramiento domiciliaria, petición que la juez avaló, pese a que el señalado responsable no aceptara los cargos por violencia intrafamiliar agravada, pues las pruebas presentadas en su contra tienen solidez.

Además, la magistrada dirigió un mensaje directo al acusado, en el que se refirió a la responsabilidad que implica su condición de figura pública y el impacto de sus acciones entre aquellos que lo consideran un referente en el fútbol: “Tiene que tener en cuenta que muchas personas lo siguen y debe ser un ejemplo a seguir para esos muchachos que quieren estar en el fútbol, pero, en especial, por usted”.

El país entero pide respeto
El país entero pide respeto por las mujeres - crédito Freepik

Actualmente, Erika ya no convive con Rafael Santos Mercado Cerra, según confirmó la propia víctima a Noticias Caracol, que publicó el caso desatando un debate sobre la violencia de género y la conducta de figuras públicas en Colombia, especialmente en el entorno deportivo, teniendo en cuenta que la visibilidad de los protagonistas puede influir en las nuevas generaciones y en aquellos que los ven como referentes.

Rafael Santos Mercado CerraViolencia intrafamiliarReal CartagenaSelección Colombia Sub-17CartagenaViolencia de géneroViolencia contra la mujerColombia-Noticias

