Estos son los resultados ganadores de la Lotería de Cauca este sábado 30 de agosto de 2025

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Por Rodrigo Gutiérrez González

La Lotería del Cauca tiene
La Lotería del Cauca tiene un sorteo a la semana, todos los sábados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lotería del Cauca difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo. Consulta aquí si obtuvo alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

Fecha: sábado 30 de agosto de 2025.

Combinación ganadora: 2879

Serie: 74

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

Todos los sábados.

A las 23:00 horas.

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería del Cauca? 

Para cobrar un premio en la Lotería del Cauca, los documentos que necesitas presentar varían según el tipo y monto del premio:

Para premios superiores a $2.036.000 (que causan impuesto de retención en la fuente), debes acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca y presentar el billete o fracciones ganadoras, el certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, la certificación de cuenta bancaria para la consignación del premio y la cédula de ciudadanía (original y copia). En esta oficina se verifica la autenticidad del billete y se inicia el trámite para el pago del premio.

Para premios secos (montos menores que el mayor), puedes reclamarlos en un distribuidor autorizado de la Lotería del Cauca, donde el distribuidor puede pagar directamente si tiene la capacidad o enviar el billete para su verificación en la oficina central.

Para premios por aproximación o menores, también se pueden reclamar directamente con el lotero de confianza o puntos de venta autorizados, sin que se requieran documentos adicionales más que el billete.

Es fundamental que el billete esté en buen estado, sin daños que impidan su validación y que presentes los documentos mencionados en original y copia donde se solicite. La Lotería del Cauca realiza toda la verificación para garantizar el pago legal y seguro del premio.

Plan de Premios

Este es el plan de
Este es el plan de premios de la Lotería del Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Un premio mayor de 5 mil 555 millones de pesos.

Un premio de 200 millones de pesos.

Dos premios de 100 millones de pesos.

Tres premios de 50 millones de pesos.

27 premios de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.

