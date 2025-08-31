Colombia

Condiciones meteorológicas para el 31 de agosto en Colombia: IDEAM alerta por intensas lluvias en el occidente andino

Las principales ciudades presentan condiciones climáticas variadas, con intervalos de precipitaciones en la región Andina y cielos despejados en la costa Caribe

Por Mariana Álvarez Torres

Cómo consultar las alertas climáticas en el IDEAM Credito: youtube- IDEAM Colombia

Durante las primeras horas de este domingo 31 de agosto, el país ha registrado un comportamiento climático variado, con lluvias de distinta intensidad en diversas regiones del territorio nacional.

Según lo reportado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las condiciones atmosféricas han estado marcadas principalmente por abundante nubosidad y precipitaciones intensas en algunas zonas del noroccidente, mientras que en otras regiones predomina el tiempo seco y cielo despejado.

En regiones como el norte de la región Pacífica y sectores del occidente de la región Andina, se han presentado lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. En contraste, en el Caribe, gran parte de la Orinoquía y de la Amazonía, el día ha comenzado con condiciones más estables, sin registros significativos de lluvia.

El monitoreo de las condiciones meteorológicas y el pronóstico diario resultan fundamentales para anticiparse a eventos extremos y tomar decisiones informadas que prevengan afectaciones a la comunidad. A continuación, se presentan los detalles del pronóstico y las alertas meteorológicas más relevantes para hoy.

Alertas de lluvia para hoy 31 de agosto

Las condiciones atmosféricas varían entre
Las condiciones atmosféricas varían entre lluvias moderadas, lloviznas y cielos despejados. (Colprensa)

El IDEAM informa sobre las regiones con mayor probabilidad de lluvias y actividad eléctrica para el resto del día. Es importante que los habitantes de estas zonas tomen precauciones y se mantengan atentos a los comunicados oficiales.

Zonas con lluvias fuertes y actividad eléctrica:

  • Chocó
  • Sur y occidente de Antioquia
  • Caldas
  • Litoral del Valle del Cauca
  • Suroccidente de Santander

Zonas con lluvias entre ligera y moderada intensidad:

  • Oriente de Cundinamarca
  • Oriente de Boyacá
  • Occidente de Meta
  • Occidente de Caquetá

Zonas con lloviznas:

  • Occidente de Putumayo
  • Occidente de Casanare
  • Occidente de Arauca

Zonas con persistencia de tiempo seco y escasa nubosidad:

  • Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
  • Amplias zonas de la región Caribe
  • Oriente de la Orinoquía
  • Gran parte de la región Amazónica

Pronóstico de temperaturas en las ciudades principales

Las principales ciudades presentan condiciones
Las principales ciudades presentan condiciones climáticas variadas. (Gobernación de Tolima)

Las temperaturas previstas para este domingo presentan una gran variedad, reflejo de la diversidad climática del país. Desde el frío capitalino hasta el calor costero, estas son las condiciones en algunas de las principales ciudades de Colombia:

  • Bogotá

Estado del tiempo: Lluvia moderada a intervalos

Temperatura mínima: 7 °C

Temperatura máxima: 18 °C

Viento: Entre 4 Km/h y 8 Km/h

  • Barranquilla

Estado del tiempo: Lluvia moderada a intervalos

Temperatura mínima: 25 °C

Temperatura máxima: 31 °C

Viento: Entre 6 Km/h y 15 Km/h

  • Cartagena

Estado del tiempo: Soleado

Temperatura mínima: 26 °C

Temperatura máxima: 30 °C

Viento: Entre 5 Km/h y 13 Km/h

  • Medellín

Estado del tiempo: Lluvia moderada a intervalos

Temperatura mínima: 12 °C

Temperatura máxima: 20 °C

Viento: Entre 3 Km/h y 5 Km/h

  • Bucaramanga

Estado del tiempo: Lluvia moderada a intervalos

Temperatura mínima: 14 °C

Temperatura máxima: 26 °C

Viento: Entre 1 Km/h y 9 Km/h

  • Cali

Estado del tiempo: Llovizna a intervalos

Temperatura mínima: 16 °C

Temperatura máxima: 30 °C

Viento: Entre 0 Km/h y 9 Km/h

El IDEAM recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones climáticas mediante los canales oficiales y tomar medidas de precaución, especialmente en las regiones donde se han emitido alertas por lluvias o tormentas.

  • Las personas que habitan en zonas ribereñas o de alta pendiente deben estar atentas a señales de deslizamientos o crecidas súbitas de ríos.
  • Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y no refugiarse bajo árboles.
  • En áreas urbanas, se recomienda precaución ante posibles encharcamientos, caída de árboles o afectaciones en la movilidad.
  • Se sugiere asegurar techos, canaletas y objetos que puedan ser desplazados por fuertes vientos.
  • A las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo se les exhorta a activar sus planes de contingencia si las condiciones así lo requieren.

Con estos reportes, se busca mantener informada a la ciudadanía y reducir la vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos. El monitoreo constante del clima sigue siendo clave para una mejor adaptación a las condiciones cambiantes y la protección de la vida y los bienes.

