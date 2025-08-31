Abelardo de la Espriella pidió no promocionar ideas de candidatos petristas de cara a las elecciones 2026: “Incitan al chavismo”

A juicio del togado, la participación de miembros del petrismo en el debate se compara con extender una invitación a promover el chavismo - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

A menos de un año para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de 2026, los candidatos de izquierda y de derecha en Colombia comenzaron a hacer campaña.

Entre sus principales estrategias destaca la asistencia a foros en los que por medio del debate con otros candidatos buscan exponer sus ideas y demostrar porque deben ser elegidos para liderar el país.

El precandidato Abelardo de la Espriella hizo una solicitud a los medios de comunicación y organizaciones que fomentan espacios en los que los expresen sus ideas a no “darles vitrina” a los candidatos cercanos al presidente de la República, Gustavo Petro.

En sus redes sociales aseguró que su propuesta es en reacción al mal que, según él, varios de los aspirantes ligados con el petrismo han propinado al país.

Abelardo De La Espriella habló sobre los candidatos petristas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Reflexión, respetuosa pero contundente: Muchos gremios y asociaciones se equivocan al darles vitrina a miembros del petrismo (Barreras, Lascano, López, Pizarro, Cepeda, Quintero, Bolívar y demás hierbas del pantano). Esa gente ha hecho demasiado daño a Colombia como para seguir premiándolos con foros”, escribió en su cuenta de X.

A juicio del togado, la participación de miembros del petrismo en el debate se compara con extender una invitación a promover el chavismo que tiene en crisis a Venezuela. Además, pidió a los candidatos cercanos a su proyecto político no prestarse para esa ópera cómica, sino seguir en defensa de la democracia.

“Lo anterior equivale a invitar al chavismo a conversatorios y tertulias para explicar sus planes en Venezuela. A los precandidatos que están del lado de la democracia, la libertad y la institucionalidad, les pido cariñosamente que no se presten para esa opereta”.

El abogado sostuvo que es dar exposición a los responsables de la crisis en la que se encuentra el territorio nacional - crédito Colprensa

Con respecto al candidato que termine siendo avalado por el Pacto Histórico, mencionó que está listo para luchar codo a codo con el representante del petrismo en los comicios. Sin embargo, insistió en que no dará repercusión a la representación de la izquierda, puesto que considera que son los responsables del estado actual del país.

“Yo esperaré a que el petrismo elija candidato único y lo enfrentaré en los debates. El ungido del mal sabrá lo duro que muerde el tigre en su momento. Lo que no haré, en el entretanto, es proporcionarle notoriedad a quienes son cómplices directos de la destrucción de nuestro país”, aseveró.

A renglón seguido explicó que: “Los patriotas no podemos ser neutrales con quienes pretenden destruir la democracia: defender el orden constitucional es un acto democrático. No contemporizar con los mercaderes de la política no es intolerancia, es proteger la democracia de quienes la usan para aniquilarla”.

Abelardo de la Espriella aseguró que rompería relaciones diplomáticas con Cuba, Nicaragua y Venezuela

El aspirante presidencial aseguró que enfocará su política exterior en la defensa de la democracia y la reconstrucción de zonas fronterizas afectadas - crédito Colprensa

Abelardo de la Espriella, opositor al Gobierno Petro, dijo que rompería por completo las relaciones diplomáticas de Colombia con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, con una definida en política exterior. Igualmente, afirmó que su eje sería el rechazo a regímenes que calificó como “autoritarios”.

“En mi gobierno no va a haber relaciones con Venezuela de ninguna clase, no va a haber relaciones con Nicaragua, no va a haber relaciones con Cuba ni con ninguna tiranía en el mundo”, sostuvo en diálogo con Blu Radio.

El precandidato presidencial dejó claro que no contempla ningún tipo de acercamiento con la administración de Nicolás Maduro y que la prioridad para la frontera será la reconstrucción económica de las regiones afectadas por el cierre y la crisis migratoria.

“No se puede tener relaciones con una tiranía, porque cualquier tipo de relación con una tiranía termina mal. Lo que hay que pensar es en un plan especial para las zonas de frontera, pero sin reconocer a ese gobierno”, afirmó.