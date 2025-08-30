Ministro de Defensa fue tajante con secuestradores de 33 militares: “Nacer pobre o rico no da derecho a ser ilegal”

El ministro de Defensa entregó un balance sobre lo registrado en el Guaviare - crédito Colprensa

En la noche del 29 de agosto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, protagonizó una rueda de prensa en la que entregó un balance sobre la situación de los 33 soldados que habían sido secuestrados en Guaviare.

En primer lugar, Sánchez resaltó que la intención de las Fuerzas Militares siempre ha sido dialogar con las comunidades, pero advirtió que ante este tipo de situaciones, también está abierta la puerta de intervenir por la fuerza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Era la opción a la que siempre le apostamos, al diálogo, pero también teníamos la convicción de que si eso no se daba, íbamos a ir con toda la fuerza pública del Estado colombiano para liberarlos. Nadie puede atacar a un soldado o a un policía, quien lo hace, ataca a Colombia”

El ministro anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de quienes secuestraron los soldados, y de hasta 500 millones por datos relevantes sobre “Jimmy Martínez”, cabecilla de las disidencias en la región.

“Las denuncias ante la Fiscalía siguen avanzando y ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos para que nos ayuden a identificar e individualizar a cada una de las personas que participaron de este secuestro. Es un delito muy grave, interrumpir una función constitucional“.

Los soldados fueron liberados en la noche del 28 de agosto - crédito Ejército Nacional

Sobre el operativo que realizaron los soldados, por el que la población los acusó de asesinar a un residente local y querer presentarlo con un guerrillero dado de baja, el ministro afirmó que una menor de edad rescatada de las disidencias señaló a esa persona de ser un “articulador” del EMC.

“Hablando con los comandos, con los aviadores, con todos los que estuvieron secuestrados, nos comentan, que cuando ya se había hecho el operativo en el que murieron nueve personas (ocho disidentes), se sumó Ramiro Correa, que ya nos dirá la fiscalía quien era esta persona; sin embargo, las tres personas adicionales, que fueron capturadas, le informaron a la tropa que era un articulador logístico de la estructura criminal”.

Sánchez aseguró que las Fuerzas Militares tienen las pruebas para demostrar la interacción del individuo mencionado con las disidencias de “Iván Mordisco”.

“Se ve claramente la interacción de días antes, de esta persona con la estructura criminal, en donde hubo un fuerte combate en el medio día de ese domingo, y se prorrogó con combates temporales hasta la madrugada del lunes”.

Fueron recibidos con honores por sus compañeros en San José del Guaviare - crédito Ejército Nacional

El ministro expuso detalles de cómo se registró el secuestro, relatando que la población detuvo a un soldado, y ante esa situación, el resto de la unidad decidió no salir de la zona hasta que se permitiera la movilización de todos.

“El militar nos comentó que creía que lo iban a matar, los otros militares dijeron que se quedaban todos y por ello es que 32 de ellos se sumaron al soldado secuestrado”.

Es por ello que el jefe de la cartera prometió a los campesinos de la región que la fuerza pública garantizará sus derechos para que no sigan siendo instrumentalizados por las disidencias.

“Hay un mensaje muy importante para las comunidades, somos su fuerza pública, estamos para protegerlos y haremos lo posible por eliminar al sicario que tienen al lado, volveremos a neutralizar el cáncer que tanto daño les hace”.

Pobladores obligaron a los militares a permanecer en un salón comunal durante varios días - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Sin embargo, el ministro afirmó que los proceso judiciales iniciados por el secuestro de los militares no serán retirados, puesto que esto sería defender los intereses de los grupos armados.

“Nacer pobre o nacer rico no nos da derecho a ser ilegal, los invito a abrazar a su fuerza pública, en ningún lado de la Constitución dice que puede existir el cartel de las disidencias de ”Mordisco" o el de “Calarcá”. Tampoco dice nada del cartel del ELN o el Clan del Golfo, acá no hay espacio para criminales".

Por último, recordó que alias Kevin, cabecilla del frente Carlos Patiño, se entregó a las autoridades, lo que tomó como ejemplo de lo que deben hacer los demás hombres y mujeres que siguen vinculados a “Iván Mordisco”.

“Alias Kevin, se entregó, porque sabe que esa lucha criminal que estos bandidos tienen, no tiene fin. La invitación es para todos los integrantes de esos grupos, desmovilícese, alias Kevin recibe un trato digno, tienen la oportunidad de regresar a su familia, o si no, El Estado los va a buscar hasta donde sea necesario, la historia ha demostrado que es así”.