Miguel Polo Polo se despachó contra Petro por orden de rectificación y lanzó pulla: “¡A retractarse! Lo veo”

El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro realizar una rectificación pública en un plazo de 48 horas debido a declaraciones en las que vinculó al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño con actividades relacionadas con el narcotráfico y otras acusaciones graves.

El jefe de Estado, además de asegurar que Burgos Patiño pertenecía a una organización narcotraficante –sin suministrar pruebas que lo demuestren–, afirmó que actuó de manera irregular en su función como fiscal. “Manifestó que el Fiscal BURGOS (Mario Andrés Burgos Patiño) sacó de la investigación del Fiscal Paraguayo MARCELO PECCI, al sindicado SEBASTIAN MARSET”, detalló el juzgado en el documento.

La decisión judicial responde a una acción de tutela presentada por el fiscal, quien aseguró que las afirmaciones emitidas por el mandatario afectaron derechos fundamentales. Esta debe hacerse en un término improrrogable, teniendo en cuenta que las declaraciones del presidente vulneraron el buen nombre, la honra, la integridad personal y la dignidad humana del funcionario.

El presidente no se ha pronunciado sobre la orden de rectificación, que debe llevarse a cabo en una reunión televisada del Consejo de Ministros. Sin embargo, fue blanco de críticas por haber hecho aseveraciones sin sustento alguno, perjudicando la imagen del fiscal Mario Burgos.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo, que se opone a su administración, fue uno de los políticos que reaccionó a la decisión del Juzgado 54 a través de su cuenta de X. En una publicación, calificó al primer mandatario de ser un “mentiroso profesional”. Además, recordó que no es la primera vez que desde la Rama Judicial se le pide que se retracte de afirmaciones que ha hecho públicamente.

“Con esta de hoy ya son 6 veces que la justicia le ordena a Petro RETRACTARSE. Y aun así, él me llama a mí “mentiroso profesional”. ¿Quién terminó siendo el MENTIROSO profesional, @petrogustavo? ¡A RETRACTARSE! Lo veo…”, señaló el congresista en la red social.

Su comentario también surgió por una anterior crítica que hizo el presidente en su contra, luego de que tuviera que rectificar información que divulgó a través de su cuenta de X, relacionada con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Ante la retractación que hizo Polo Polo en redes, el jefe de Estado lo calificó de mentiroso. “Eres un mentiroso profesional”, comentó el mandatario colombiano.

Además de Polo Polo, el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa se pronunció indicando que la orden del juzgado demostraría que el presidente Petro habría adelantado una “cobarde campaña de desprestigio” contra su administración y contra sus funcionarios investigadores.

“Al doctor Mario Burgos mi reconocimiento por este nuevo triunfo jurídico, con el que se reivindica su honra. Una vez más demuestra sus calidades como jurista, las mismas con las que sacó adelante casos de trascendencia nacional”, concluyó.

Rectificación de Miguel Polo Polo: “Ofrezco disculpas”

La rectificación del representante a la Cámara respondió a una acusación que hizo en contra de un ciudadano identificado como Ricardo Andrés Lizarazo, al que señaló de haber promovido la violencia contra el congresista y precandidato asesinado en Bogotá a través de una grabación.

“Tras revisar la información y escucharlos argumentos de la parte afectada, no me consta que el señor Ricardo Andrés Lizarazo Suárez sea la persona que está detrás de la cuenta @mamertosO (Mamertos 2.0.) y sea el autor de un video animado que incita a la violencia contra el senador Miguel Uribe”, explicó el representante.

En consecuencia, ofreció disculpas por su equivocación y lamentó las incomodidades que generó su comentario impreciso y carente de sustento.

