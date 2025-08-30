Caterin Escobar volvió a disparar rumores de noviazgo con Mario Alberto Yepes: “Manifestado”

Un curioso video de la actriz en sus redes sociales generó reacciones de sus seguidores, celebrando la química con el exfutbolista - crédito @caterinescobaractriz/TikTok

Mientras la emisión de MasterChef Celebrity sigue su curso, dos de los participantes de la temporada, Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, parecen estar en otra página mientras los rumores sobre un noviazgo entre la actriz y el exfutbolista persisten.

Por un lado, Caterin se encuentra en grabaciones de un nuevo proyecto del que se conocen pocos detalles, fuera de que volverá a compartir pantalla con Fernando Solórzano como en los días de Las muñecas de la mafia, así como el nombre de su personaje: Gisela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por su parte, el exjugador y capitán de la selección Colombia se encuentra trabajando en su pódcast Capitán de Capitanes, disponible en Spotify y YouTube.

Eso no le impidió a la actriz dejarse ver mientras disfrutaba del clima caluroso en La Danta, corregimiento del municipio de Sonsón, en el departamento de Antioquia.

Caterin Escobar presumió su figura mientras disfrutaba de un "paraíso escondido" en Antioquia - crédito @caterinescobaractriz/Instagram

Inicialmente la vallecaucana cautivó a sus seguidores mientras lucía un traje de baño de dos piezas, luciendo su figura. Lo que no esperaba nadie es que poco después Escobar mostrara que en el viaje la acompañaba el propio Yepes.

A través de su cuenta de TikTok, Caterin subió un corto video, acompañado de una interpretación libre de una cita de la Biblia por parte de la actriz. “Deuteronomio 11 24 ‘Todo lo que pise la plata de tus pies será tuyo’”, se lee en un texto añadido.

A la par, Yepes (que revisa su celular a espaldas de la actriz), no se percató de que esta le colocó el pie en la parte baja de la espalda, dando a entender que ahora el exfutbolista era “suyo”. Provocativamente, y al parecer jugando con las especulaciones que rodean su relación con Yepes, en la descripción de la publicación colocó la palabra “Manifestado”.

Desde inicios de 2025, cuando iniciaron las grabaciones de 'MasterChef Celebrity', circularon rumores de que Caterin Escobar Mario Alberto Yepes estarían involucrados sentimentalmente - crédito cortesía Canal RCN

A pocas horas de la difusión del clip, este causó furor entre los seguidores de la caleña, que celebraron lo que fue tomado como una confirmación de que ahora son pareja, más allá de que ni Caterin ni Yepes se han referido de forma directa al tema.

“Es tuyo!!”, “Pero Catherineeeeee! Era orinarlo, no pisarlo”, “Yepes sintiendo que ya tiene dueña”, “Amamos!!”, “Me encantan como pareja”, “Pise, orine, amarre, todo lo necesario”, fueron algunas de las reacciones más destacadas que dejó la publicación.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes quedaron expuestos por los hijos de la actriz

La curiosa aparición de la pareja y el modo en que la actriz se refirió a su interacción con el exfutbolista, se sumó a otra situación previa que tuvo lugar poco después de la eliminación de Yepes de Masterchef Celebrity Colombia.

En esa oportunidad fueron los hijos de Caterin, María José y Matías, quienes dejaron en evidencia que la pareja se reencontró luego del programa, y la imagen avivó los rumores de romance que, al parecer, surgió en la cocina del programa de Canal RCN.

La imagen publicada el 10 de agosto capturó un ambiente familiar entre Caterin, sus hijos y Yepes, evidenciando una cercanía evidente fuera de las cámaras y alimentando las especulaciones entre sus seguidores. Aparte de las miradas de complicidad entre la pareja, se evidencia la cercanía y aceptación de los hijos de la actriz con el exjugador de la selección Colombia.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes disfrutaron junto a los hijos de la actriz una tarde de domingo en Bogotá - crédito @majorios01/Instagram y cortesía Canal RCN

En la fotografía, divulgada a través de Instagram tanto por la actriz como por su hija mayor, María José, Yepes fue captado abrazando a Caterin y a su hijo menor; todos sonrientes, en actitud relajada, mientras un corazón rojo decoraba la escena al fondo. La instantánea rápidamente se volvió viral, desatando comentarios y preguntas sobre la naturaleza de su relación, pese a que en declaraciones previas la actriz aseguró que no era el caso.

Cabe recordar que Caterin Escobar sigue en competencia, luego de que ocho participantes (Yepes incluido) se despidieran del formato ya fuese por eliminación o renuncia.