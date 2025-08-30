Colombia

Caterin Escobar volvió a disparar rumores de noviazgo con Mario Alberto Yepes: “Manifestado”

La actriz y exparticipante de “MasterChef Celebrity” protagonizó un momento peculiar con el exfutbolista, con el que se encuentra de viaje

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Un curioso video de la actriz en sus redes sociales generó reacciones de sus seguidores, celebrando la química con el exfutbolista - crédito @caterinescobaractriz/TikTok

Mientras la emisión de MasterChef Celebrity sigue su curso, dos de los participantes de la temporada, Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, parecen estar en otra página mientras los rumores sobre un noviazgo entre la actriz y el exfutbolista persisten.

Por un lado, Caterin se encuentra en grabaciones de un nuevo proyecto del que se conocen pocos detalles, fuera de que volverá a compartir pantalla con Fernando Solórzano como en los días de Las muñecas de la mafia, así como el nombre de su personaje: Gisela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por su parte, el exjugador y capitán de la selección Colombia se encuentra trabajando en su pódcast Capitán de Capitanes, disponible en Spotify y YouTube.

Eso no le impidió a la actriz dejarse ver mientras disfrutaba del clima caluroso en La Danta, corregimiento del municipio de Sonsón, en el departamento de Antioquia.

Caterin Escobar presumió su figura
Caterin Escobar presumió su figura mientras disfrutaba de un "paraíso escondido" en Antioquia - crédito @caterinescobaractriz/Instagram

Inicialmente la vallecaucana cautivó a sus seguidores mientras lucía un traje de baño de dos piezas, luciendo su figura. Lo que no esperaba nadie es que poco después Escobar mostrara que en el viaje la acompañaba el propio Yepes.

A través de su cuenta de TikTok, Caterin subió un corto video, acompañado de una interpretación libre de una cita de la Biblia por parte de la actriz. “Deuteronomio 11 24 ‘Todo lo que pise la plata de tus pies será tuyo’”, se lee en un texto añadido.

A la par, Yepes (que revisa su celular a espaldas de la actriz), no se percató de que esta le colocó el pie en la parte baja de la espalda, dando a entender que ahora el exfutbolista era “suyo”. Provocativamente, y al parecer jugando con las especulaciones que rodean su relación con Yepes, en la descripción de la publicación colocó la palabra “Manifestado”.

Desde inicios de 2025, cuando
Desde inicios de 2025, cuando iniciaron las grabaciones de 'MasterChef Celebrity', circularon rumores de que Caterin Escobar Mario Alberto Yepes estarían involucrados sentimentalmente - crédito cortesía Canal RCN

A pocas horas de la difusión del clip, este causó furor entre los seguidores de la caleña, que celebraron lo que fue tomado como una confirmación de que ahora son pareja, más allá de que ni Caterin ni Yepes se han referido de forma directa al tema.

“Es tuyo!!”, “Pero Catherineeeeee! Era orinarlo, no pisarlo”, “Yepes sintiendo que ya tiene dueña”, “Amamos!!”, “Me encantan como pareja”, “Pise, orine, amarre, todo lo necesario”, fueron algunas de las reacciones más destacadas que dejó la publicación.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes quedaron expuestos por los hijos de la actriz

La curiosa aparición de la pareja y el modo en que la actriz se refirió a su interacción con el exfutbolista, se sumó a otra situación previa que tuvo lugar poco después de la eliminación de Yepes de Masterchef Celebrity Colombia.

En esa oportunidad fueron los hijos de Caterin, María José y Matías, quienes dejaron en evidencia que la pareja se reencontró luego del programa, y la imagen avivó los rumores de romance que, al parecer, surgió en la cocina del programa de Canal RCN.

La imagen publicada el 10 de agosto capturó un ambiente familiar entre Caterin, sus hijos y Yepes, evidenciando una cercanía evidente fuera de las cámaras y alimentando las especulaciones entre sus seguidores. Aparte de las miradas de complicidad entre la pareja, se evidencia la cercanía y aceptación de los hijos de la actriz con el exjugador de la selección Colombia.

Caterin Escobar y Mario Alberto
Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes disfrutaron junto a los hijos de la actriz una tarde de domingo en Bogotá - crédito @majorios01/Instagram y cortesía Canal RCN

En la fotografía, divulgada a través de Instagram tanto por la actriz como por su hija mayor, María José, Yepes fue captado abrazando a Caterin y a su hijo menor; todos sonrientes, en actitud relajada, mientras un corazón rojo decoraba la escena al fondo. La instantánea rápidamente se volvió viral, desatando comentarios y preguntas sobre la naturaleza de su relación, pese a que en declaraciones previas la actriz aseguró que no era el caso.

Cabe recordar que Caterin Escobar sigue en competencia, luego de que ocho participantes (Yepes incluido) se despidieran del formato ya fuese por eliminación o renuncia.

Temas Relacionados

Caterin EscobarMario Alberto YepesMasterChef CelebrityMasterChef Celebrity ColombiaFarándula colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Delincuentes envían prueba de supervivencia de mujer secuestrada en La Cumbre, Valle, y exigen un millonario rescate

La incertidumbre y temor de la familia de Esperanza Muñoz persiste mientras esperan su pronto regreso, aunque aseguran que la suma de dinero para su liberación resulta exagerado e inalcanzable

Delincuentes envían prueba de supervivencia

Defensoría emitió alerta por riesgo extremo de “conflicto híbrido” en Cali tras atentado con carro bomba

La entidad advirtió que el riesgo combina la acción de grupos armados, redes criminales locales y carteles internacionales

Defensoría emitió alerta por riesgo

Colombia: se registró un temblor de magnitud 3.8 en Santander

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Colombia: se registró un temblor

Congresista del Centro Democrático pidió que menores de edad relacionados con delitos graves reciban la máxima condena: 60 años de prisión

Óscar Villamizar calificó la sanción de siete años impuesta al autor material del magnicidio de Miguel Uribe Turbay como una “burla” y exigió una reforma urgente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Congresista del Centro Democrático pidió

Un fuerte vendaval desató caos, temor y graves daños en varios barrios de Soledad, Atlántico

La intervención de bomberos y defensa civil busca restablecer la normalidad mientras persiste la preocupación entre los residentes ante los eventuales daños que dejó esta emergencia natural

Un fuerte vendaval desató caos,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Infante de Marina muere en

Infante de Marina muere en Buenaventura tras ataque con dron explosivo atribuido a disidencia de las Farc

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia - El Reto′, arranca con 55 aspirantes este sábado 30 de agosto

El actor Ricardo Vesga, participante de ‘MasterChef Celebrity’, contó la vez que fue víctima de paseo millonario en Bogotá

La Gigi y Karola tuvieron una fuerte discusión en ‘La casa de Alofoke’: una de ellas fue expulsada

Estas son las candidatas que competirán en Miss Universe Colombia 2025

El actor Mauricio Figueroa, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, reveló que está “decepcionado” de Melissa Gate

Deportes

Jhon Arias llega a la

Jhon Arias llega a la selección Colombia en crisis deportiva: pésimo inicio con el Wolverhampton en la Premier League

Esta es la primera baja de la selección Colombia para las eliminatorias: lo reemplazará jugador pedido por la hinchada

Reunión de referentes de Millonarios terminó en burla a Santa Fe: “Yo soy su papá”

Guillermo de Amores tuvo una mala noche en el Águilas Doradas vs. Millonarios y Eduardo Luis le colocó curioso apodo

Luis Díaz sigue ayudando al Bayern Múnich: victoria por 3-2 frente al Augsburgo por la fecha 2 de la Bundesliga