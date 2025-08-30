Colombia

Así será el clima en Colombia este 30 de agosto: lluvias, tormentas y temperaturas

El pronóstico oficial advierte sobre riesgos para la movilidad y la navegación en varias regiones, mientras las principales ciudades enfrentarán variaciones térmicas y niveles elevados de radiación ultravioleta.

Por Armando Montes

Guardar
De esta manera puede consultar las alertas climáticas que emite el IDEAM (YouTube IDEAM)

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) compartió su pronóstico del tiempo, tras las intensas lluvias registradas en las primeras horas, acompañadas de cielos nublados y descargas eléctricas, el organismo advierte sobre la continuidad de fenómenos climáticos adversos en varias regiones del territorio nacional, con especial énfasis en los departamentos de la región Caribe, Pacífico, Orinoquía, y algunas zonas de la región Andina.

Las precipitaciones se han presentado con distintas intensidades, desde chubascos de escasa duración hasta lluvias persistentes capaces de generar acumulados significativos de agua.

El IDEAM detectó presencia de tormentas eléctricas en departamentos como Cesar, Magdalena, Bolívar, Santander, Antioquia, Boyacá, Sucre, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Guainía y Vichada. En el litoral Caribe, el suroccidente del mar también ha sido escenario de actividad eléctrica asociada a estos sistemas atmosféricos. En otros departamentos, como Risaralda, Tolima y Amazonas, se han registrado lluvias dispersas de menor intensidad.

El organismo mantiene especial atención sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En esta zona insular y marítima, los informes apuntan a una cobertura nubosa continua, con lluvias intermitentes en varias áreas, lo que ha afectado la navegación y las actividades costeras. La vigilancia meteorológica se mantiene activa tanto en la región insular como en el resto del país, identificando posibles riesgos para la población y las actividades económicas.

A continuación le compartimos el pronóstico del tiempo y las alertas de lluvia para este sábado 30 de agosto en los diferente departamentos de la República de Colombia.

Alertas de lluvia de hoy 30 de agosto

Estas son las alertas de
Estas son las alertas de lluvia para este sábado 30 de agosto (Gobernación de Tolima)

Para las próximas horas, el pronóstico indica que persistirán los cielos mayormente nublados y se intensificarán las precipitaciones en gran parte del país.

Las regiones Caribe, Pacífico y Orinoquía, junto con áreas dispersas de la región Andina, se perfilan como las más afectadas por las lluvias.

El IDEAM señala que los mayores acumulados de agua, acompañados de posible actividad eléctrica, se esperan en sectores de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Vichada y Guainía.

En paralelo, se prevén precipitaciones de intensidad ligera a moderada en departamentos como Atlántico, Boyacá, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca y Tolima.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará bajo condiciones de lluvias, principalmente en su zona marítima, lo que podría afectar la navegación y las actividades costeras.

Pronóstico de temperaturas y radiación ultravioleta en ciudades principales

Conoce cuál es el pronóstico
Conoce cuál es el pronóstico del tiempo para los diferentes departamentos de Colombia (Alcaldía Medellín)

El instituto también actualizó el pronóstico de temperaturas y niveles de radiación ultravioleta en las principales ciudades del país.

En Bogotá, se esperan temperaturas máximas de 20°C y mínimas de 9°C. El índice de radiación ultravioleta podría ubicarse en nivel 13, uno de los registros más altos, por lo cual se recomienda limitar la exposición directa al sol en horas centrales del día y utilizar protección solar adecuada.

En Medellín, el termómetro alcanzará máximas de 28°C y mínimas de 16°C.

Barranquilla reportará temperaturas elevadas, con máximas de 33°C y mínimas de 26°C, y un índice ultravioleta estimado en 6.

Cali experimentará un rango térmico entre 21°C y 33°C durante la jornada, mientras que en Cartagena de Indias la probabilidad de lluvias es del 55%, con temperaturas que oscilarán entre los 26°C y los 33°C.

El IDEAM enfatiza la importancia de consultar a diario las actualizaciones meteorológicas y atender las recomendaciones preventivas, especialmente en departamentos propensos a crecidas de ríos y deslizamientos.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaIDEAMClimaBogotáMedellíncolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Ya hay detenidos por atentado sicarial con fusil en Cali: habría sido un “ajuste de cuentas” entre grupos ilegales

La investigación policial apunta a una red de corrupción en permisos de armas y blindajes, mientras se indaga la conexión con un reciente intento de fuga carcelaria

Ya hay detenidos por atentado

Etapa 8 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: sigue la aventura de los ciclistas colombianos

La tercera grande del ciclismo tendrá un recorrido llano, llegando a Zaragoza al final de la carrera

Etapa 8 de la Vuelta

Bastones bendecidos y mulas: el contrato de la UNP que fue hecho a dedo

La reciente adjudicación a comunidades indígenas pone en evidencia las tensiones entre la atención a pueblos originarios y la escasez de recursos para otros sectores vulnerables

Bastones bendecidos y mulas: el

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

La continuidad del fútbol alemán tendrá un partido interesante con los “Gigantes de Baviera” cerrando la fecha en la jornada del sábado

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN

Archivo de proceso a fiscal Gabriel Jaimes en caso Benedetti genera dudas por posible impedimento de magistrado

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial archivó el expediente contra el fiscal Gabriel Jaimes por sus decisiones en el caso de Armando Benedetti; Aunque se cerró a su favor, persisten cuestionamientos sobre la imparcialidad de uno de los magistrados que votó el fallo

Archivo de proceso a fiscal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: Armada Nacional fue atacada

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

ENTRETENIMIENTO

Markiller deslumbró a Mafe Walker

Markiller deslumbró a Mafe Walker con una sorpresiva muestra de afecto: “Fin de los rumores”

Ladrón sinvergüenza en Barranquilla: tenía alrededor de $300.000 pesos en productos del D1 para revender

Conoce el K-drama de chefs que conquista a los usuarios de Netflix en Colombia este fin de semana

Seguidor de Petro confrontó a Juan Daniel Oviedo por su apariencia: “Cuando se corte el cabello, le doy la mano”

Estas son las películas que están de moda en Netflix Colombia este día

Deportes

Etapa 8 de la Vuelta

Etapa 8 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: sigue la aventura de los ciclistas colombianos

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Jhon Jáder Durán se despidió de José Mourinho en sus redes sociales: “Estuve contigo poco tiempo”

Carlos Antonio Vélez explotó por la convocatoria de la selección Colombia, pese a llamado de Dayro Moreno: “El club de amigos”

Comite Olímpico Colombiano se sumó a protestas por decisión de Petro de reducir el presupuesto: se anunció nueva movilización