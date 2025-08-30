Colombia

Álvaro Uribe se refirió a “nuestra lucha para derrotar al jefe de los matones y a sus camaradas”

También hizo una mención implícita entre la correlación que se ha mencionado históricamente entre la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la financiación que para ese objetivo dispuso Pablo Emilio Escobar Gaviria

Juan Romero

Por Juan Romero

Los sablazos de Uribe también
Los sablazos de Uribe también fueron contra el tribunal de la JEP, hacia el cual ha sostenido fuertes críticas desde su instauración una vez firmada la paz entre la cúpula de las Farc EP - crédito AP Foto/Fernando Vergara

En la mañana del sábado 30 de agosto el expresidente Álvaro Uribe Vélez se despachó contra el petrismo, partiendo del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y pasando por las acusaciones que desde la izquierda se le han hecho con presuntos vínculos con el narcotráfico en Antioquia, especialmente en la época en que fue director de la Aeronáutica Civil.

Asesinaron a Miguel y el peligro aumenta como tiene que aumentar nuestra lucha para derrotar al jefe de los matones y a sus camaradas Petro y el neocomunismo no pudieron derrotar nuestras tesis, entonces apelaron a la infamia. Llevan 45 años examinando archivos de Aerocivil y lo que han encontrado es un manejo honorable”, señaló.

Los sablazos de Uribe también fueron contra el tribunal de la JEP, hacia el cual ha sostenido fuertes críticas desde su instauración una vez firmada la paz entre la cúpula de las Farc EP y el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Llevan 27 años esculcando los archivos de la gobernación de Antioquia. En los últimos años la JEP no ha salido de allá y lo que han encontrado es un manejo correcto .Han hecho montajes con fotos fake, donde me ponen con Pablo Escobar, quien en tres ocasiones mandó a que me asesinaran porque prohibí el acceso al aeropuerto Olaya Herrera en horas de la noche”, agregó.

Uribe lanzó críticas contra el
Uribe lanzó críticas contra el petrismo - crédito X

Por último, hizo una mención implícita entre la correlación que se ha mencionado históricamente entre la toma del Palacio de Justicia por parte del M19 y la financiación que para ese objetivo dispuso Pablo Emilio Escobar Gaviria.

“Petro ha sido señalado de recibir dineros de Pablo Escobar para él asesinato de los magistrados. Me inventan caballos que no he montado, a pesar de que fui a la escuela de a caballo, y toda la vida he vivido cerca de estos nobles animales. Como Petro ha fracasado en las acusaciones contra mis hijos, él y sus camaradas me asignan familiares que no tengo”, concluyó.

Recientemente, Uribe visitó el lugar
Recientemente, Uribe visitó el lugar donde se perpetró al atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito Reuters

Uribe se negó a reunirse con Petro: Esta es la razón

En medio de un clima de tensión política y tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez reveló que rechazó insistentemente una propuesta de encuentro con el presidente Gustavo Petro, planteada por miembros del Gobierno a raíz del atentado. En palabras de Uribe, “a los dos días del atentado fatal contra Miguel Uribe, un ministro de Petro buscó al senador Honorio Enríquez para que me propusiera una reunión con el presidente. Le dije que no, que había hecho varias y que todo fue inútil”. La negativa del expresidente persistió incluso ante nuevas gestiones para propiciar el diálogo, argumentando que los intentos previos “fueron inútiles”.

En sus publicaciones en redes sociales, Uribe enfatizó su rechazo: “Mi negativa fue rotunda”. Agregó que personas cercanas al ministro involucrado le habrían manifestado preocupación respecto a posibles maniobras del presidente Petro, aunque decidió no hacer pública esta parte debido a la petición expresa de sus interlocutores, quienes temían un posible desmentido del funcionario.

Trino de Álvaro Uribe Vélez
Trino de Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de X en el que relata su negativa a reunirse con el presidente Petro tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito Álvaro Uribe/X

La controversia se agravó cuando Uribe vinculó directamente a Gustavo Petro con los ataques verbales dirigidos a la familia Uribe, señalando que “los trinos de Petro contra Miguel Uribe y su familia son una instigación para que lo asesinaran”. El exmandatario añadió que estas acciones habrían generado “teorías que distraen sobre los autores intelectuales” del crimen, y reiteró la necesidad de fortalecer la lucha contra quienes considera responsables de la violencia política en el país, subrayando: “La seguridad de mi familia y allegados sigue siendo una prioridad”.

El contexto se mantiene tenso ya que la autoría intelectual del asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido tras el atentado del 7 de junio de 2025 en Bogotá y que resultó mortal el 11 de agosto, aún no ha sido establecida. El padre del senador, Miguel Uribe Londoño, rechazó tajantemente varias de las hipótesis difundidas desde distintos sectores, entre ellas las que apuntan a represalias en el Bronx o la implicación de esmeralderos, tal como sugirió el propio Petro: “Sí, eso no es verdad. Eso estaba muy bien planeado. Eso hubiera pasado allí o en otra parte”, afirmó Uribe Londoño.

Durante las primeras fases de la investigación, la Segunda Marquetalia fue identificada como posible responsable, aunque Uribe Londoño minimizó la existencia e influencia de esa organización: “La Segunda Marquetalia no existe… él trabajaba para el que le pagara. Pero eso no es una organización”. A esto se suman sus apreciaciones sobre el avance de la investigación: “Todavía no se sabe. Pero la investigación va bien, se está haciendo una buena investigación. Vamos bien con ella”.

