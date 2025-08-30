Colombia

“43 trinos lapidarios contra Miguel Uribe no fueron suficientes”: Centro Democrático a Petro por mensajes contra Paloma Valencia

El Centro Democrático advirtió que la reiteración de este tipo de mensajes puede tener repercusiones sobre la seguridad de los dirigentes opositores

Juan Romero

Juan Romero

De acuerdo con la colectividad,
De acuerdo con la colectividad, el mandatario ha mantenido una postura crítica hacia diferentes figuras del uribismo, mencionando en numerosas ocasiones al senador Miguel Uribe Turbay, lo que ya había generado tensiones previas entre el Gobierno y la oposición

El partido Centro Democrático expresó este sábado 30 de agosto su rechazo frente a recientes mensajes del presidente Gustavo Petro en redes sociales, que consideran dirigidos contra la oposición y, en particular, contra la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.

De acuerdo con la colectividad, el mandatario ha mantenido una postura crítica hacia diferentes figuras del uribismo, mencionando en numerosas ocasiones al senador Miguel Uribe Turbay, lo que ya había generado tensiones previas entre el Gobierno y la bancada de oposición. En esta oportunidad, las críticas del jefe de Estado habrían estado orientadas hacia Valencia, quien es una de las voces visibles del partido en el Congreso y figura con aspiraciones presidenciales.

“43 trinos lapidarios contra Miguel Uribe no fueron suficientes. El presidente Gustavo Petro continúa con sus mensajes instigadores, incitando odio entre quienes buscan silenciar a la oposición”, se lee en el post.

Reclamo del Centro Democrático a
Reclamo del Centro Democrático a Petro por trinos contra Paloma Valencia

El Centro Democrático advirtió que la reiteración de este tipo de mensajes puede tener repercusiones sobre la seguridad de los dirigentes opositores. En ese sentido, señaló directamente al presidente Petro como responsable de eventuales afectaciones que pudieran presentarse contra Valencia, su familia o miembros de la colectividad.

“Rechazamos de manera contundente, una vez más, los señalamientos del señor Petro contra nuestro partido, y en esta ocasión, contra nuestra senadora y precandidata, Paloma Valencia. Es él quien debe asumir la responsabilidad de cualquier vulneración a la seguridad de la senadora, de su familia y demás miembros de la oposición que permanentemente señala”, exponen.

La organización política recordó que en el pasado ya había manifestado su inconformidad por lo que consideran una estrategia de señalamiento constante hacia quienes ejercen control político desde la oposición. Según su postura, ese tipo de pronunciamientos puede alentar la polarización y aumentar los riesgos para líderes opositores.

Con esta declaración, el Centro Democrático insiste en poner de relieve lo que percibe como una práctica de estigmatización desde el Gobierno hacia sectores contrarios, en un escenario en el que el debate político se encuentra marcado por altos niveles de confrontación.

El trino, del 29 de agosto al que el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe se refiere dice:

“Una senadora del uribismo ha demandado la reforma pensional ¿Qué tienen contra la juventud pobre, qué tienen contra la vejez pobre? Ya sé: el ahorro de los trabajadores colombianos lo usan en el exterior para invertir en empresas que hacen bombas para asesinar bebés en Gaza".

Petro trinó contra la senadora
Petro trinó contra la senadora Paloma Valencia el 29 de agosto

Los mensajes por los que el abogado de Miguel Uribe Turbay demandó a presidente Gustavo Petro

A finales de junio de 2025, la firma de abogados que representa al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay interpuso una denuncia penal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente de la República, Gustavo Petro.

El recurso jurídico se sustenta en la presunta comisión del delito de hostigamiento, a partir de una serie de publicaciones hechas por el jefe de Estado en redes sociales entre febrero de 2023 y junio de 2025.

El documento, de siete páginas, fue elaborado por el abogado Víctor Mosquera, representante legal del dirigente del Centro Democrático.

Abogado de Uribe Turbay en declaraciones - crédito X

En él se recopilan 42 mensajes difundidos a través de la cuenta verificada del mandatario en la red social X (antes Twitter), que a juicio de la defensa configurarían un patrón de señalamientos reiterados contra su cliente. Según el escrito, dichos pronunciamientos no hacen parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino que constituirían actos de persecución ideológica.

De acuerdo con la denuncia, el contenido de los mensajes presidenciales habría contribuido a construir un relato estigmatizante contra Uribe Turbay, presentándolo como una figura vinculada a estructuras responsables de graves violaciones a los derechos humanos en el pasado.

Entre los términos señalados como problemáticos se encuentran expresiones como “régimen del terror”, “crímenes del uribismo” y “herencia paramilitar”, empleados por el mandatario en distintos contextos para referirse a figuras políticas de oposición, incluyendo al senador.

