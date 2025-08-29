Colombia

Estas son las primeras imágenes de los 33 soldados liberados en Guaviare: volverán a la zona para luchar con los grupos armados

La institución confirmó que al recobrar la libertad fueron trasladados hasta las instalaciones de la brigada 22 de la cuarta división del Ejército en San José del Guaviare

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Fueron recibidos con honores por sus compañeros en San José del Guaviare - crédito Ejército Nacional

El 29 de agosto de 2025, el Ejército Nacional publicó en su cuenta de X las primeras imágenes de los 33 soldados que fueron liberados luego de tres días de privación de la libertad en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno, departamento de Guaviare, por cuenta de un grupo de campesinos, que presuntamente habrían sido instrumentalizados por grupos criminales.

La institución confirmó que al recobrar la libertad fueron trasladados hasta las instalaciones de la brigada 22 de la cuarta división del Ejército en San José del Guaviare, donde fueron recibidos con honores.

Tras el recibimiento en la base, se conoció que se dieron unas palabras por parte de los altos mandos, y los oficiales ya se encuentran bajo la atención médica que les brindó una valoración generalizada, los hidrataron, dieron alimento y pusieron a descansar.

“Siguiendo los protocolos institucionales, nuestros héroes ya se encuentran en San José del Guaviare, donde reciben una primera valoración médica, hidratación y descanso, garantizando así su bienestar integral. Posteriormente, se reencontrarán con sus familias, pilar y motor fundamental“, informó la institución.

Así mismo, le afirmó que luego de este convulsionado episodio, los miembros del Ejército continuarán al frente de las operaciones en el territorio para mitigar el impacto de los grupos ilegales, que atentan contra los civiles y la fuerza pública.

La institución confirmó que al recobrar la libertad fueron trasladados hasta las instalaciones de la brigada 22 de la cuarta división del Ejército en San José del Guaviare, donde fueron recibidos con honores - crédito redes sociales/X

En conversación con La FM, el almirante comandante de las Fuerzas Militares, conversó sobre las horas del proceso de negociación para que sus hombres recuperaran la libertad. Fue enfático en que en estos días los grupos armados utilizaron a los civiles para atentar contra sus derechos:

“Nos violan nuestros derechos fundamentales, nos secuestran, impiden el cumplimiento de la misión, es una situación que se da por la instrumentalización de la población civil por parte de grupos armados”, dijo.

Confirmó que una forma de violentarlos fue la negativa al consumo de alimentos y bebidas, además de otro tipo de prácticas que atentaron contra su integridad física y mental: “Fueron ultrajados y maltratados, no recibieron comida ni agua”.

Luego de tres días 33 soldaos fueron liberados en Guaviare - crédito Ejército Nacional

Cubides comentó que durante el proceso de liberación los militares fueron observados por centenares de civiles: “Ayer estuvimos rodeados por más de 800 personas, privados de la libertad en contra de nuestra voluntad, y esa es la definición de secuestro”.

Aseguró que además del secuestro estaban siendo extorsionados: “La población se lanzó hacia nosotros, nos limitaron la libertad en contra de nuestra voluntad, estuvimos 100 horas sin movilidad y eso fue un secuestro extorsivo porque estaban exigiendo cosas”.

Finalmente, confirmó que otros soldados continúan secuestrados por las disidencias de las Farc: “En este momento tenemos dos soldados secuestrados por el grupo armado de alias ‘Mordisco’ y esperamos que pronto sean liberados”.

Confirmó que una forma de violentarlos fue la negativa al consumo de alimentos y bebidas, además de otro tipo de prácticas que atentaron contra su integridad física y mental - crédito Ejército

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, atribuyó la resolución exitosa a la labor conjunta de diversas entidades.

Conforme informó la Defensoría, estos militares, que habían sido retenidos por la comunidad bajo presunta presión de organizaciones ilegales, iniciaron el retorno a zonas seguras con vista a regresar a sus respectivos hogares. La entidad subrayó la contribución de su oficina regional en Guaviare y del respaldo internacional:

“En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare. Gracias a nuestra Defensora Regional, por su empeño y mediación, así como a la @MAPPOEA por su trabajo en esta gestión y a todos quienes colaboraron”, declaró Marín.

La actuación simultánea de organismos nacionales y actores internacionales resalta la complejidad del contexto guaviarense, donde la presencia de grupos ilegales continúa poniendo a prueba la capacidad institucional para proteger a la población civil y a las fuerzas estatales.

