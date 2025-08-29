Colombia

Resultados Sinuano Día del 29 de agosto 2025

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Desde un acierto puedes obtener
Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la larga lista de loterías que abundan en Colombia existe una que se caracteriza por no tener un plan de premios definido: Sinuano. Estos son los ganadores del primer premio del día.

Resultados Sinuano Día hoy viernes 29 de agosto

Número ganador: 6471

Esta lotería cuenta con dos sorteos diariamemte: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

(Infografía / Infobae México)
(Infografía / Infobae México)

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

¿No sabes como ganar los
¿No sabes como ganar los premios de Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se juega el Sinuano y cuál es su plan de premios?

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano díaÚltimo SorteoLoterías de hoyJuegos de azarcolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Así formaría la selección Colombia contra Bolivia en las eliminatorias: Néstor Lorenzo mueve sus fichas

Luego de anunciar la convocatoria de la Tricolor, el entrenador empezará a preparar el equipo con el que buscará la clasificación al mundial 2002

Así formaría la selección Colombia

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 29 de agosto de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de cierre del

Encontraron el cuerpo de Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá, Cundinamarca

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel confirmó el hallazgo en una zona contigua al río Frío. Ese territorio ya había sido explorado por las autoridades en medio de la búsqueda de la menor

Encontraron el cuerpo de Valeria

Juzgado ordenó investigar a la defensa de Day Vásquez por supuesta “maniobra dilatoria” en audiencia de acusación

Una jueza de Barranquilla cuestionó que el abogado y su clienta hubiesen pedido aplazamiento, sin acreditar motivos de fuerza mayor que justificaran su inasistencia

Juzgado ordenó investigar a la

Petro denunció red de corrupción en la SAE tras captura de abogado ligado a exsenador Juan Diego Gómez

Durante el procedimiento de desalojo, funcionarios de la SAE y la Policía hallaron cerca de 1.000 folios de matrícula inmobiliaria

Petro denunció red de corrupción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva del Ejército contra el

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Sergio Fajardo se le midió

Sergio Fajardo se le midió a la cocina: le enseñó a Ibai la receta de la arepa, todo quedó en video

‘Narcos’, la serie que potenció el polémico “narcoturismo” en Colombia, cumple 10 años

Esta es la fortuna que cobra Beéle por cantar en una fiesta privada: se conocieron detalles de un evento en el que se presentó

Shakira enterneció con dedicatoria a su padre durante concierto en México al ritmo de mariachis: “Se sentiría muy orgulloso”

Karina García respondió con mensaje espiritual tras polémica llamada entre su exeditor y Laura G: “Dejemos que todo fluya”

Deportes

Hora y dónde ver en

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Países Bajos de la Fórmula 1: Lando Norris dominó en las prácticas libres

Selección Colombia presentó su convocatoria para los últimos partidos de las eliminatorias: Néstor Lorenzo “pateó el tablero”

Iván Mejía lanzó fuerte mensaje contra los directivos del América de Cali por la mala campaña: “Sin más ambición que hacer plata”

Nairo Quintana fue la sensación durante la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: firmó autógrafos y se tomó fotos

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026