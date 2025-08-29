Colombia

Procuraduría entregó detalles de la inspección a la Cancillería por el caso Carlos Ramón González

Las diligencias se desarrollaron en medio de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua, tras el asilo y la residencia otorgados al exdirector del Dapre

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
La investigación busca establecer si
La investigación busca establecer si hubo colaboración de funcionarios en el trámite de residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua - crédito Presidencia de la República

Más de 600 correos electrónicos, circulares, manuales de protocolos y la declaración de un funcionario de la Embajada de Colombia en Nicaragua fueron recopilados por la Procuraduría General de la Nación durante tres días de inspección a la Cancillería.

El propósito era establecer si hubo intervención de funcionarios en el proceso de residencia otorgado a Carlos Ramón González Merchán en el país centroamericano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En total, el equipo del ente de control adelantó más de 20 horas de diligencias en la Cancillería, donde revisó comunicaciones internas, documentos de servicio y oficios relacionados con el seguimiento a la actuación de los funcionarios que tuvieron contacto con la embajada en Nicaragua.

Entre los archivos revisados se encuentran correos que datan de junio de 2024 hasta la fecha, remitidos por funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como comunicaciones en las que figuran la actual canciller, Rosa Villavicencio, excancilleres y varios viceministros.

Indagación disciplinaria en curso

La Procuraduría asumió la actuación
La Procuraduría asumió la actuación de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Cancillería contra funcionarios por determinar - crédito Sergio Acero/Colprensa

La Procuraduría explicó que la actuación hace parte de la investigación preliminar iniciada por la Sala de Instrucción Disciplinaria del organismo de control, que busca aclarar si se realizaron trámites o gestiones desde la Cancillería o desde la embajada colombiana en Nicaragua con el fin de facilitar la expedición de documentos a González Merchán. Estos documentos incluyen la cédula de residencia, la residencia oficial y el permiso de ingreso al territorio nicaragüense.

Dentro de la diligencia, el ente de control también asumió la actuación que llevaba la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores contra funcionarios por determinar. El objetivo es establecer si existió participación directa o indirecta en los trámites que concluyeron con la residencia entregada al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

De acuerdo con la información recopilada, además de los correos electrónicos se recaudaron circulares y manuales internos que definen los procedimientos de atención en embajadas y consulados. Asimismo, se tomó declaración a un funcionario de la Embajada de Colombia en Managua, con el fin de aclarar la manera en que se procesaron las solicitudes relacionadas con González Merchán.

Contexto del caso

En julio de 2025, la
En julio de 2025, la Fiscalía le imputó cargos por cohecho, peculado agravado y lavado de activos, y ordenó su captura - crédito @DIJINPolicia/X y Ungrd

Carlos Ramón González enfrenta un proceso judicial en Colombia por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por cohecho, peculado agravado en favor de terceros y lavado de activos, y ordenó su captura.

Un mes después, en agosto de 2025, el Gobierno de Nicaragua le concedió asilo político y le otorgó una cédula de residencia, decisión que generó un conflicto diplomático entre los dos países. Colombia presentó de inmediato una solicitud de extradición en virtud del Tratado de 1929, con el argumento de que los delitos imputados a González corresponden a conductas de carácter común y no político.

La reacción oficial del Gobierno colombiano se dio a través de un comunicado conjunto de las carteras de Relaciones Exteriores y de Justicia, en el que se manifestó rechazo frente al asilo concedido por Nicaragua. En ese pronunciamiento, el Ejecutivo señaló que la decisióncontraviene la cooperación judicial bilateral y favorece la impunidad en un caso de corrupción”.

En agosto de 2025, Nicaragua
En agosto de 2025, Nicaragua le concedió asilo político y una cédula de residencia - crédito Freepik y Garavito/Presidencia de la República

El Gobierno colombiano insistió en que la solicitud de extradición debe ser atendida y pidió revisar la decisión de otorgar asilo a González. Según el pronunciamiento oficial, es necesario que el exfuncionario responda ante la justicia por las acusaciones que pesan en su contra en Colombia.

La investigación continúa en etapa preliminar, a la espera de determinar responsabilidades disciplinarias, si es el caso, mientras las relaciones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua siguen marcadas por la discusión en torno a la extradición y el alcance de la figura del asilo político en este caso.

Temas Relacionados

Cancillería de ColombiaCarlos Ramón GonzálezProcuraduríaEmbajada en NicaraguaResidencia en NicaraguaAsilo políticoUngrdColombia-Noticias

Más Noticias

Temblor en Cundinamarca: magnitud del sismo registrado hoy 29 de agosto por el SGC

El país tiene un largo historial de sismos devastadores que anteriormente han dejado un gran número de muertos, heridos e incontables daños materiales

Temblor en Cundinamarca: magnitud del

Familia de Ana María Serrano sigue pidiendo justicia dos años después del feminicidio de la colombiana en México

La madre de la víctima ha expuesto los reparos que se han registrado en el caso para evitar que el presunto asesino sea juzgado

Familia de Ana María Serrano

Selección Colombia presentó su convocatoria para los últimos partidos de las eliminatorias: Néstor Lorenzo “pateó el tablero”

El combinado cafetero se medirá con Bolivia, el jueves 4 de septiembre, y Venezuela, el martes 9 del mismo mes, para definir el cupo directo al mundial de 2026

Selección Colombia presentó su convocatoria

Comité de la Regla Fiscal advirtió al Gobierno sobre billonario ajuste fiscal para cumplir la meta en 2026

Las proyecciones de la Carf señalan que el cumplimiento del déficit fiscal aprobado por el Confis exige medidas adicionales por el 2,4% del PIB

Comité de la Regla Fiscal

Resultados Chontico Día hoy 29 de agosto 2025 sorteo 8172

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Resultados Chontico Día hoy 29
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en una estación de

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Esta es la fortuna que

Esta es la fortuna que cobra Beéle por cantar en una fiesta privada: se conocieron detalles de un evento en el que se presentó

Shakira enterneció con dedicatoria a su padre durante concierto en México al ritmo de mariachis: “Se sentiría muy orgulloso”

Karina García respondió con mensaje espiritual tras polémica llamada entre su exeditor y Laura G: “Dejemos que todo fluya”

La ‘Barbie colombiana’ respondió a los señalamientos sobre su trabajo: “Jamás he sido prepago”

Julián Zuluaga, exparticipante de ‘MasterChef’, relató experiencia paranormal: “La brujería es real”

Deportes

Selección Colombia presentó su convocatoria

Selección Colombia presentó su convocatoria para los últimos partidos de las eliminatorias: Néstor Lorenzo “pateó el tablero”

Iván Mejía lanzó fuerte mensaje contra los directivos del América de Cali por la mala campaña: “Sin más ambición que hacer plata”

Nairo Quintana fue la sensación durante la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: firmó autógrafos y se tomó fotos

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026

Carlos Antonio Vélez reveló por qué Jhon Jáder Durán estaría furioso con el técnico de la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”