Por arreglo de tubería del gas sigue caos en la movilidad en la autopista Sur: el tránsito se restablecería en su totalidad en la tarde del 29 de agosto

Conductores que transitan por la zona reportaron congestiones en el barrio El Altico, de Soacha, por los trabajos que adelantan las empresa responsables

Francy Agudelo

Francy Agudelo

Autopista Sur, continua dificultad en
Autopista Sur, continua dificultad en el tráfico por arreglo de tubería de gas

El tráfico por la autopista Sur, una de las vías más transitadas por los bogotanos y soachunos, continúa con afectaciones en su movilidad en la mañana del 29 de agosto.

La causa de los trancones son las reparaciones que adelantan las empresas involucradas a la tubería del gas, luego de que en horas de la madrugada del día anterior, se presentara una fuga de gas en el sector de Espumados y 3M, por la ruptura de un tubo en medio de unas obras.

Varios de los conductores que transitan por la zona reportaron congestiones en el sector El Altico, en el municipio de Soacha por las acciones de la Empresa Férrea Regional, la empresa de servicios públicos Vanti, el Consorcio Vial de Soacha, y la Oficina de Gestión del Riesgo.

Por esta razón, la Secretaría de Movilidad continúa indicando los corredores alternos para quienes tengan un paso obligado por el lugar y zonas aledañas, como lo es la vía Mondoñedo y la avenida calle 13.

Para quienes necesitan salir de la ciudad hacia Soacha o el corredor Bogotá–Girardot, la recomendación es utilizar la calle 13 en sentido occidente y la vía a La Mesa.

Las autoridades y empresas involucradas estiman que los trabajos se den por finalizados en la tarde del viernes 29 de agosto y se restablezca en su totalidad en tráfico.

