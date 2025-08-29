La congresista Lina María Garrido arremetió contra miembros del partido Gustavo Petro: “Silencio y complicidad frente a usar nuestras Fuerzas Militares para defender la dictadura narcoterrorista de Maduro”

Garrido denunció la falta de pronunciamiento de aspirantes progresistas sobre la situación venezolana, advirtiendo que su postura favorece intereses criminales y pone en duda su compromiso con la seguridad nacional -crédito Cristian Bayona/Colprensa

En su cuenta oficial de X, Garrido afirmó que “todo Colombia debe darse cuenta que los precandidatos de la izquierda GUARDAN SILENCIO y complicidad frente a usar nuestras Fuerzas Militares para defender la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles. ¡COBARDES Y AGAZAPADOS! (sic)”.

Garrido sostuvo que quienes respalden esta postura son cómplices y arrodillados ante el narcotráfico, la dictadura y el crimen asociados con Nicolás Maduro.

Además, señaló que estos sectores políticos no priorizan el bienestar de Colombia y mantienen una cercanía con Gustavo Petro.

“Son cómplices y arrodillados ante el Narcotráfico, dictadura y crimen que representa Nicolás Maduro. No les importa Colombia, igual que su jefe @petrogustavo“, finalizó en su publicación Garrido.

Congresista Lina Garrido advierte sobre validez de chats filtrados en caso Nicolás Petro

La controversia en torno a la divulgación de conversaciones privadas entre Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez ha escalado tras la advertencia pública de la congresista de oposición Lina María Garrido.

La representante llamó la atención sobre el riesgo de que el caso recaiga en la jueza Sandra Liliana Heredia, conocida por haber condenado al expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno en actuación penal y fraude procesal, y advirtió que, bajo su criterio, los chats filtrados podrían ser admitidos como pruebas, incluso si existiera manipulación, según la denuncia presentada por el hijo del presidente.

El conflicto se originó cuando la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila difundió conversaciones en las que se exponen presuntos excesos del presidente Gustavo Petro.

Semanas después de la publicación, Nicolás Petro interpuso una denuncia penal contra Dávila y Vásquez, alegando que los mensajes fueron manipulados y divulgados sin su consentimiento.

En un video difundido en sus redes sociales, el hijo del mandatario afirmó: “Esta situación constituye un atropello que no solo me afecta a mí, sino que buscan destruir a mi familia. Lo hago tras advertir un patrón de hostigamiento y exposición pública que ha puesto en riesgo el debido proceso y han sido utilizados por intereses particulares, ajenos a la justicia”.

La congresista Garrido intervino en el debate, señalando que si la jueza Heredia llegara a encargarse del caso, los chats podrían ser considerados pruebas válidas, pese a las acusaciones de manipulación.

“Tenga cuidado que no le vaya a tocar su caso a la jueza Heredia, la que juzgó al presidente @AlvaroUribeVel, pues para ella esto serían pruebas absolutamente válidas. Recuerde que ella avaló las ‘chuzadas’ ilegales en el caso de Uribe y de su abogado, incluso violando el secreto profesional”, advirtió la representante.Además, Garrido defendió la publicación de las conversaciones, argumentando que su contenido ya era conocido por la opinión pública.

En los mensajes, Nicolás Petro y Vásquez abordan temas como “prostitución, drogas y travestis”, asuntos que previamente se han vinculado al presidente. La congresista recordó que figuras políticas como el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva han denunciado excesos atribuidos al mandatario, incluyendo un presunto consumo problemático de drogas, aunque hasta la fecha no se ha presentado prueba concluyente.

Vicky Dávila revela presuntas pruebas sobre Gustavo Petro y sus polémicas fiestas durante campaña presidencial de 2022 - crédito red social X

Las conversaciones divulgadas por Dávila también incluyen referencias a desapariciones del presidente, supuestas reuniones con mujeres en hoteles, consumo excesivo de alcohol y el incumplimiento de compromisos de campaña, atribuidos a este tipo de conductas. Estos elementos han sido citados como posibles pruebas de los señalamientos contra Gustavo Petro.

Tras la denuncia presentada por Nicolás Petro, Vicky Dávila respondió que percibe la acción como un intento de intimidación, pero reiteró su decisión de no callar ante las irregularidades y excesos que, según ella, han salido a la luz.