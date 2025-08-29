La ‘Barbie colombiana’ responde a los señalamientos sobre su trabajo y desmiente rumores de ser “prepago”

La Barbie colombiana responde con fuerza a los rumores sobre su emprendimiento y defiende a su familia - crédito @labarbiecolombianaoficial/IG

En medio de una serie de comentarios negativos en redes sociales, la influencer conocida como la Barbie colombiana rompió el silencio para aclarar públicamente las versiones que circulan sobre el origen de sus ingresos.

La creadora de contenido aseguró que, aunque suele mantener su vida privada lejos del ojo público, los ataques que involucran a su familia la llevaron a pronunciarse y a través de un video, la empresaria explicó que ha recibido acusaciones que ponen en duda su emprendimiento y la acusan de obtener dinero a través de la prostitución.

Visiblemente afectada, negó de manera contundente estas versiones y pidió respeto para ella y su entorno cercano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Ustedes saben que yo jamás hablo de mi vida privada y esta no va a ser una excepción. Lo que sí es que estoy muy triste con los comentarios de que mi emprendimiento es una farsa, de que soy una falsa emprendedora. Si hay alguien que ha trabajado duro en esta vida para sacar adelante no solo mi vida, la de mi hija, sino también la de mi familia, he sido yo”.

El emotivo mensaje de la Barbie colombiana: “Jamás he sido prepago” y pide respeto para todas las mujeres - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

La Barbie colombiana aseguró que los señalamientos carecen de fundamento y que nunca ha recurrido al trabajo sexual para sostenerse ni para sacar adelante sus proyectos.

“Jamás en mi vida he vendido mi cuerpo. Jamás he sido prepago. Aunque les hablo de mujeres de alto valor y de hombres de alto valor, yo sí le doy relevancia a lo que realmente importa en una relación: el amor. Más que todo por mi familia, vengo a decirles que no me gustan ese tipo de comentarios”, aseguró la influenciadora.

Con un tono enfático, insistió en que sus logros se deben al esfuerzo propio y al trabajo en equipo con las personas más cercanas. Además, reconoció que el daño de estas afirmaciones no recae únicamente sobre ella, sino en sus seres queridos.

“Si lo hubiera hecho, aquí estaría enfrentándoles a ustedes a decirles: ‘Sí’, porque ustedes me conocen. Pero va a ser muchísimo más fastidioso para mi familia leer esos comentarios, para mi hija que está acá, para mi mamá, para mi hermana que trabaja conmigo y que sabe lo duro que nos ha tocado”, expresó la creadora de contenido.

La Barbie colombiana enfrenta los ataques en redes y revela cómo afectan a su hija y a su mamá - crédito @emfuror/IG

Aunque rechazó las versiones que la relacionan con el mundo del trabajo sexual, la influencer dejó claro que no juzga a quienes se dedican a ello y pidió respeto hacia todas las mujeres que, de una u otra forma, buscan salir adelante en la vida.

“Ese es un detalle que a mí me resbala, y respeto a las mujeres que trabajan de esa manera. Pero yo nunca, nunca, y lo puedo jurar sobre piedra, en nombre de mi hija, que me caiga un rayo, nunca, niña. Me he visto, gracias a Dios, en la necesidad, ni sería capaz de trabajar con mi cuerpo. Y que quede claro”, aseguró La Barbie colombiana.

Así como también diferenció su caso personal de las decisiones que puedan tomar otras mujeres en torno a su cuerpo y sus ingresos, con su mensaje buscó desligarse de los estigmas sin reforzar prejuicios contra quienes sí ejercen la labor.

Durante su pronunciamiento, la empresaria confesó que, aunque está acostumbrada a las críticas en internet, lo que más le preocupa es el efecto que estas tienen en sus seres queridos. Finalmente, fue clara en que no volverá a ahondar en el tema, pero que no permitirá que se ponga en duda la dignidad de su trabajo.

La Barbie colombiana responde a rumores sobre su fortuna - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

“Dejaré de hablar. Solo quería aclarar que jamás he sido prepago y que mis logros vienen del esfuerzo y la disciplina. Respeto todas las formas de trabajo, pero en mi caso, todo lo que tengo se ha construido con mi familia a pulso”, puntualizó.