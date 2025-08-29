Hinchas de Santa Fe atacaron a un joven de 15 años hasta causarle la muerte: esta sería la razón

Los agresores serían hinchas de Santa Fe - crédito John Vizcaino/REUTERS

Un adolescente de 15 años falleció y otro resultó gravemente herido tras un ataque que fue perpetrado por hinchas de fútbol en Bogotá, en un nuevo episodio de violencia e intolerancia que tiene preocupados a los fanáticos de este deporte, ante la violencia ejercida por los colores de los equipos.

El hecho ocurrió en el momento en el que las víctimas se encontraban acompañadas por un grupo de amigos tras salir de una fiesta de 15 años y se dirigieron hasta la avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá para buscar transporte y regresar a su casa. Allí, fueron interceptados por un grupo de hinchas que decidió agredirlos, presuntamente, por portar gorras con colores asociados a equipos rivales, según relataron los testigos.

El violento ataque se desató en el momento en el que los agresores, identificados por los familiares como hinchas de Santa Fe, observaron que uno de los jóvenes llevaba una gorra verde con blanco y otro una gorra blanca con azul.

Julián Muñoz, tío de la víctima mortal relató al medio local Citytv que los atacantes reaccionaron de forma agresiva al ver a los jóvenes, pues asociaron sus accesorios a equipos rivales, pese a que no pertenecían a ningún club específico.

Los criminales se abalanzaron sobre sus víctimas, que intentaron huir en un intento por salvar su vida, aunque los hinchas de Santa Fe no dudaron y los agredieron con armas blancas. A pesar de que las víctimas fueron trasladadas rápidamente a centros asistenciales por la rápida reacción de sus acompañantes, la gravedad de las heridas resultó fatal para uno de los menores.

La víctima fatal de este hecho fue identificada como Cristian Andrés Staizon Ramírez, de 15 años, que recibió varias puñaladas que comprometieron sus órganos vitales, según el relato de su tío, debido a que el reporte médico indicó que las heridas afectaron uno de los riñones, el hígado y el intestino delgado.

Cristian se encontraba en estado crítico, por lo que los especialistas decidieron someterlo a una intervención quirúrgica, aunque no logró recuperarse y su fallecimiento se confirmó el domingo 24 de agosto de 2025.

El otro menor de edad sufrió seis puñaladas, una de ellas le perforó un pulmón y le provocó una hemorragia interna; pese a la gravedad de las heridas, el joven continúa luchando por su vida en el Hospital de Occidente. David Molina, familiar del joven herido, relató que el adolescente tuvo que ser reanimado en un centro asistencial.

Ante la gravedad de los hechos, las familias de las víctimas expresaron su rechazo a los actos de intolerancia que derivaron en la muerte de un menor y en lesiones graves para otro, por lo que exigieron a las autoridades que los responsables sean llevados ante la justicia y que el caso no quede en la impunidad.

Además del dolor por la pérdida y las lesiones, los familiares denunciaron presunta negligencia por parte de las autoridades encargadas de la investigación. Según el relato de uno de los seres queridos de las víctimas, los agentes de Policía que detuvieron a los presuntos responsables aseguraron que se haría justicia y trasladaron a los sospechosos a la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Los familiares acudieron a la URI y permanecieron allí hasta cerca de las 9:00 a. m., a la espera de poder formalizar la denuncia. Sin embargo, la funcionaria de la Fiscalía General de la Nación les informó que no podían presentar el denuncio porque no estuvieron presentes en el lugar de los hechos, lo que generó frustración y cuestionamientos sobre el procedimiento seguido por las autoridades.